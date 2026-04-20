华为WATCH Buds 2发布：售价3488元起

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日 消息:今日，华为正式推出备受期待的 WATCH Buds2，这是该品牌时隔三年再度回归的手表耳机二合一产品，在轻薄化设计、屏幕素质以及健康监测等多个关键领域实现了显著升级。

在外观设计上，WATCH Buds2采用航天级钛合金表体，这一创新材质使得其耐磨性能大幅提升200%。表体尺寸为474714.69mm，重量相较于前代减轻12克，不含表带时仅54.5克，为用户带来更加轻盈舒适的佩戴体验。表带方面，提供钛合金和复合素皮两种材质选择，能够适配周长在140-210mm 之间的手腕，满足不同用户的个性化需求。

屏幕表现堪称一大亮点。WATCH Buds2正面配备1.5英寸 LTPO AMOLED 柔性屏，分辨率达到466466。通过优化设计，黑边大幅减少36%，屏占比提升11.6%，峰值亮度更是高达3000尼特，无论在何种光线环境下，都能为用户呈现清晰、绚丽且细腻的视觉效果。

耳机部分同样亮点十足。单只耳机净重仅约4克，佩戴起来几乎感觉不到负担。其具备自适应识别功能，不区分左右耳，单耳和双耳均可独立使用，极大提升了使用的便捷性。同时，支持透传和降噪模式，满足用户在不同场景下的音频需求。耳机内置环绕充电环，用户只需将耳机以任意一面放回手表，即可自动开始充电，操作十分简便。续航能力方面，开启降噪功能时，单次满电可听歌3小时;关闭降噪后，续航时间延长至4小时。手表综合续航可达3天，有效缓解了用户的电量焦虑。

健康监测功能是 WATCH Buds2的核心竞争力之一。它全面覆盖脉搏波房颤和早搏提示、睡眠呼吸暂停检测、高血糖风险评估研究、心脏健康研究以及多维情绪健康等多项功能，为用户提供全方位、深层次的健康管理服务，帮助用户及时了解自身健康状况，预防潜在健康风险。

此外，WATCH Buds2还具备丰富的实用功能。支持数字车钥匙功能，方便用户解锁车辆;支持支付宝碰一下支付，让支付过程更加快捷高效。并且兼容 iOS 与安卓手机，打破了系统限制，为更多用户提供了使用机会。

售价方面，华为此次推出三个版本供消费者选择。琥珀棕（棕色素皮氟胶复合表带）和曜石黑(黑色素皮氟胶复合表带)版本售价均为3488元，钛空银(钛色钛金属表带)版本售价3988元。该产品将于4月25日10:08正式开售，开售期间限时赠送价值299元 HUAWEI Care 服务，包含1次意外损坏保障、1次耳机丢失无忧服务以及1年电池焕新服务，为消费者提供更贴心的售后保障。

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