华为Pura 90 Pro 、 Pro Max 手机发布： 售价 5499 元起

站长之家（ChinaZ.com）4月20日 消息:今日，华为举办 Pura 系列及全场景新品发布会，华为 Pura90Pro 和 Pura90Pro Max 手机正式登场，起售价5499元，为消费者带来诸多惊喜。

在售价方面，Pura90Pro 不同配置价格有所差异，12GB +256GB 版本售价5499元;12GB +512GB 版本售价5999元;16GB +512GB 版本售价6499元;16GB +1TB 版本售价7499元。Pura90Pro Max 同样有多个版本，12GB +256GB 售价6499元;12GB +512GB 售价6999元;16GB +512GB 售价7499元;16GB +1TB 售价8499元。

外观设计上，Pura90Pro Max 独具匠心，采用情绪色彩美学设计，全系利落直屏搭配单挖孔设计，尽显简洁大气。它还业界首发双色渐变金属中框与光感无界主题，提供橘子海、翡翠湖、霞光紫、晨曦金、曜石黑五款丰富配色，满足不同用户的审美需求。Pura90Pro 则有粉红芭乐、橘子汽水、椰青白、桑果黑四款配色可选。屏幕尺寸上，Pura90Pro 配备6.6英寸屏幕，Pura90Pro Max 配备6.9英寸屏幕。

在耐用性上，Pura90Pro Max 采用抗反光耐刮昆仑玻璃，屏幕反光下降70%，耐刮能力提升16倍，耐摔能力提升25倍，有效保护手机屏幕。

性能是此次新机的核心亮点之一，Pura90Pro 和 Pro Max 均首发麒麟9030S 芯片，软硬芯云垂直整合，整机性能提升25%。该芯片专为智慧影像而生，NPU 图像理解能力提升200%，AI ISP AI 色彩引擎提升43%，AI ISP 长焦视频清晰度提升110%，AI ISP 长焦防抖精度提升30%。同时，新机支持超空间内存技术，12G 内存可带来16G 的保活体验。

影像能力一直是华为手机的强项，此次 Pura90Pro 主摄为5000万像素，拥有1/1.28大底、F1.4-4.0十档可变光圈以及 RYYB 传感器，还配备1250万像素超广角（光圈2.2，RYYB）、超聚光微距长焦以及一颗第二代红枫原色摄像头。

Pura90Pro Max 更是表现出色，采用超大底2亿像素长焦，业界首发2亿像素 RYYB 传感器、三合一超聚光棱镜、2亿 RAW 域实时处理技术，官方称进光量是友商的5倍，防抖等级达到 CIPA7.0。其“聚光宝盒”主摄支持 F1.4- F4.0十档物理可变光圈，动态范围相比友商的17Pro Max 高出16倍，还支持10米超远距人声增强。

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