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AI日报：Claude推出Claude Design；DeepSeek开启首轮外部融资；蚂蚁灵光App闪应用突破3000万个

2026-04-20 15:28 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Claude推出Claude Design！一句话变交互原型 +PPT+ 营销物料，还能一键打包给 Claude Code 开发

Claude Design 是 Anthropic 推出的全新实验性产品，通过文字描述、图片或文档即可生成专业级设计稿、交互原型等，极大降低了非设计师创建视觉内容的门槛。其核心能力包括对话即设计、多格式导出和无缝衔接开发，目标用户为非设计背景人士和设计师。

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【AiBase提要:】

✨ 支持文字、图片、文档等多种输入方式，实现对话即设计。

📦 多格式导出并支持一键打包移交至 Claude Code 进行前端开发。

🎯 面向非设计师和设计师，加速创意到实现的流程。

2、估值超百亿美元：国产大模型黑马DeepSeek开启首轮外部融资

DeepSeek作为国产大模型的黑马，正式开启首轮外部融资，标志着中国AI产业进入资源整合与商业化落地的新阶段。

【AiBase提要:】

🧠 DeepSeek启动首次外部融资，计划募集3亿美元，投后估值超100亿美元。

🚀 由于研发成本增加和核心人才流失，DeepSeek需要资本支持以维持竞争力。

📈 全球AI领域资本门槛提高，国内资金正向头部企业集中，显示出对技术壁垒和商业化前景的关注。

3、蚂蚁灵光App闪应用突破3000万个，宣布投入1亿元启动专项创作者激励

蚂蚁集团旗下AI产品灵光App宣布启动“灵光闪应用创作者激励计划”，投入1亿元专项基金扶持优质内容与开发者，标志着其“一人一应用”生态进入大规模商业扶持阶段。自2025年底发布以来，灵光App凭借极低的创作门槛迅速崛起，平台已涌现超3000万个由用户通过自然语言生成的闪应用，涵盖工具、游戏、社交等多个维度，全球最大的个体应用生态初具规模。

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【AiBase提要:】

📱 灵光App推出“灵光闪应用创作者激励计划”，投入1亿元专项基金扶持优质内容与开发者。

🌐 灵光App已拥有超3000万个用户生成的闪应用，涵盖工具、游戏、社交等多个维度。

💡 灵光App上线了公共创意社区“灵光圈”，并进行了产品功能深度迭代，强化多智能体协作和全模态生成能力。

4、Moonshot AI携手清华大学发布PrfaaS架构，破解大模型算力瓶颈

Moonshot AI与清华大学联合提出PrfaaS架构，通过预填充与解码的分离优化算力资源分配，显著提升大模型推理效率。该架构实现了跨地域高效协同，有效解决了传统服务架构中的硬件限制问题。

【AiBase提要:】

🧠 预填充与解码阶段的分离优化了算力资源分配

🌐 跨地域协同提升了服务吞吐量和响应速度

💡 双时间尺度调度机制确保了传输效率

5、单张图片生成可行走 3D 世界！NVIDIA 开源 Lyra 2.0，彻底解决长视频“空间遗忘”和“时间漂移”难题

NVIDIA Research 发布 Lyra2.0 框架，解决了长视频生成中的空间遗忘和时间漂移问题，支持从单张图像生成可自由探索的3D场景，具有广泛的应用价值。

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【AiBase提要:】

🧠 空间记忆机制：维护3D几何信息，用于信息路由，避免几何误差积累。

🔄 自增强训练策略：让模型接触自身生成的退化输出，主动纠正漂移。

🌐 开源与应用价值：适用于机器人训练、游戏开发和3D资产生成管道。

详情链接:https://huggingface.co/papers/2604.13036

6、德国法院裁定：AI 二创漫画不一定侵权

德国杜塞尔多夫高等法院裁定，使用人工智能将他人版权照片转化为漫画风格的作品不必然构成版权侵权。这一判决为 AI 创作领域提供了新的法律依据，强调了创作中人类可识别的创造性决策的重要性。

【AiBase提要:】

📌 法院认为 AI 生成作品未直接复制原作的受版权保护元素。

📌 摄影主题本身不受版权法保护，仅创作性元素受保护。

📌 AI 生成作品需有可识别的人类创造性决策才能获得版权保护。

7、爆雷！Anthropic MCP 协议被曝重大架构缺陷，数十个严重漏洞引爆 AI 安全圈

Anthropic的MCP协议存在重大安全漏洞，可能引发严重后果。该漏洞已关联多个严重CVE编号，并被证实影响多个主流开源项目。尽管研究团队多次沟通，但Anthropic拒绝修复，引发业内争议。

【AiBase提要:】

🚨 MCP协议存在严重设计缺陷，可能导致任意代码执行（RCE）

💣 已关联10个严重级别的CVE编号，且数量持续增加

🔒 Anthropic拒绝修复漏洞，称其为“预期设计”

8、Anthropic推出桌面宠物 Claude Buddy，硬件竟是深圳制造

Anthropic 推出的桌面宠物 Claude Buddy，通过硬件与 AI 的结合，为开发者提供了更有趣的交互体验，同时展现了深圳在 AI 硬件领域的强大实力。

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【AiBase提要:】

🧠 通过 ESP32 开发板与 Claude Code 的结合，将代码审批流程转化为趣味互动体验。

🎨 内置 18 种 ASCII 艺术风格的小动物形象，提升编程工作的趣味性和情感价值。

🌍 深圳制造的 M5StickC Plus 硬件成为全球 AI 硬件生态的重要组成部分。

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