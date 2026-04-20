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报告：中国成年人平均每天用手机超109分钟

2026-04-20 13:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月20日 消息:今日，在第五届全民阅读大会上，依据“书香中国”公众号消息，中国新闻出版研究院正式对外发布了第二十三次全国国民阅读调查成果。

从阅读载体的情况分析，手机阅读与听书已然成为成年国民主要的数字化阅读途径，尤其是成年国民的手机阅读率，始终稳定处于高位。调查数据显示，2025年我国成年国民的手机阅读率达到79.0%，相较于2024年的78.7%，增长了0.3个百分点。

2025 年人均每天接触109. 54 分钟！你一天刷多久手机

不仅如此，听书以及视频讲书等新兴阅读方式也呈现出增长态势。其中，听书的比例从38.5%提升至38.7%，视频讲书的比例则从5.7%增加到6.3%，数字阅读的形态正变得愈发多元。

在各类媒介接触时长方面，数字化媒介领域的数据尤为引人关注。2025年，我国成年国民人均每天手机接触时长高达109.54分钟，与2024年相比增加了0.78分钟，这充分表明手机的使用黏性在进一步增强。与之形成对比的是，人均每天通过电脑端网络在线阅读时长为62.42分钟，人均每天电子阅读器阅读时长为9.67分钟，人均每天Pad（平板电脑）阅读时长为9.45分钟，这些阅读方式的时长均较2024年出现了不同程度的缩减。

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