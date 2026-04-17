AI日报：Claude Opus 4. 7发布；阿里开源 Qwen3.6-35B-A3B；Perplexity推出Mac端AI助手

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、Claude Opus 4.7 正式发布：比聪明更重要的，是靠谱

Claude Opus 4.7的发布标志着Anthropic在AI模型可靠性上的重大突破，其在多个基准测试中表现出色，同时在任务执行的稳定性和准确性上有了显著提升。

【AiBase提要:】 🧠 Claude Opus 4.7在编程基准测试中表现优异，超越GPT-5.4和Gemini 3.1 Pro。 💡 新增的2576像素长边识别能力提升了视觉推理表现。 🔒 4.7在任务韧性方面显著提升，能自主绕过工具链崩溃障碍。

2、阿里开源 Qwen3.6-35B-A3B:30亿激活参数实现编程能力跨越式升级

阿里巴巴千问大模型团队于2026年4月16日开源了稀疏混合专家（MoE）模型Qwen3.6-35B-A3B，标志着轻量级模型在智能体编程领域的关键突破。该模型总参数量为350亿，但运行时的激活参数仅为30亿，在性能上超越了270亿参数的稠密模型，并展现出与大体量模型比肩的能力。作为全模态开源模型，其在空间智能与视觉感知方面表现优异，已集成至Qwen Studio并通过阿里云百炼平台提供API服务，支持思维链保留功能，适配主流AI编程助手。

【AiBase提要:】 🧠 Qwen3.6-35B-A3B模型以30亿激活参数实现编程能力的跨越式升级。 🚀 该模型在多项核心编程基准测试中超越了270亿参数的稠密模型。 🌐 模型已集成至Qwen Studio，并通过阿里云百炼平台提供API服务。

3、OpenAI更新Codex：支持Mac桌面操控、多智能体并行与长期任务执行

OpenAI对Codex进行了重大更新，增强了其在Mac桌面应用操控、多智能体并行运行以及长期任务执行方面的能力，同时优化了浏览器体验和插件生态，进一步提升了开发效率和任务处理的灵活性。

【AiBase提要:】 💻 Codex新增Mac桌面应用操控能力，可自主操作界面元素并执行任务。 🔄 支持多智能体并行运行，提升开发效率与任务处理能力。 📅 引入记忆功能，实现长期任务执行与工作流的无缝恢复。

4、Opera 推出浏览器连接器功能 让 AI 聊天机器人无缝集成

Opera 推出了名为“浏览器连接器”的新功能，允许用户在其浏览器中集成更多的 AI 聊天机器人，如 OpenAI 的 ChatGPT 和 Anthropic 的 Claude。该功能基于 MCP 协议，旨在建立 AI 模型、外部数据源和搜索引擎之间的安全双向连接。用户可以通过简单的设置步骤安装并连接这些 AI 工具，从而提升浏览体验和灵活性。

【AiBase提要:】 🤖 Opera 推出浏览器连接器，允许用户在浏览器中集成更多 AI 聊天工具。 🔗 用户只需在设置中安装并连接即可使用，提升浏览体验与灵活性。 🌟 该功能适用于 Opera One 和 Opera GX，支持 ChatGPT 和 Claude 等 AI 工具。

5、英伟达发布 Lyra2.0:单照生成90米3D 环境，多项指标超越竞争对手

英伟达发布的Lyra2.0技术通过单张照片构建大规模、高连贯性的虚拟环境，解决了长距离相机路径下的图像失真难题，标志着AI在3D空间理解与实时环境模拟领域取得重大突破。

【AiBase提要:】 🧠 通过单张照片生成90米范围的3D环境，提升AI对空间的理解能力。 🔄 引入双重创新策略，解决传统视频模型的空间失真与误差累积问题。 🚀 实现与物理引擎无缝衔接，为机器人仿真训练提供高效环境支持。

6、谷歌Gemini接入个人相册，AI生成图像迈向真正个性化

谷歌Gemini接入个人相册，AI生成图像迈向真正个性化。

【AiBase提要:】 📱 谷歌Gemini接入个人相册，实现AI图像生成的个性化体验。 🎨 通过Nano Banana工具，Gemini可直接调取Google Photos中的私人相片，无需手动上传。 💡 此次更新打通了私人影像与AI生成能力之间的壁垒，推动图像生成向真正意义上的个人化发展。

7、Perplexity推出Mac端AI助手：7× 24 小时运行，可代用户操作电脑

Perplexity推出了Mac端AI助手Personal Computer，这款工具不仅能够理解指令，还能直接访问文件系统和原生应用，标志着AI交互从“对话框”向“操作系统”深度迈进。

【AiBase提要:】 🧠 人工智能搜索领军者Perplexity发布了Mac端AI助手Personal Computer，具备直接访问文件系统和原生应用的能力。 💻 该工具支持文本与语音交互，并能实时感知用户当前的活跃窗口，主动提供操作建议。 🔒 Perplexity为助手设计了严密的防御机制，所有操作都在隔离的安全沙箱中完成，保障用户隐私。

8、拍照即录入、标签自动起名!iOS27四大 AI 升级曝光，重塑 iPhone 交互日常

苹果在iOS 27 Beta版本中揭示了多项Apple Intelligence新功能，包括营养标签解析、纸面信息识别、实体卡券数字化扫描以及智能标签组命名。这些功能展示了苹果在AI技术上的进一步深化，并为未来的可穿戴设备生态奠定了基础。

【AiBase提要:】 🍎 营养标签解析：系统可自动扫描食品包装数据并同步至健康应用。 📄 纸面信息识别：支持从印刷品中提取电话号码或地址并一键添加至通讯录。 📱 实体卡券数字化扫描：通过AI图像识别将活动门票、会员卡等转化为数字通行证。

（举报）