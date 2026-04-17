华为将发布珠宝智能腕表 非凡大师星钻绽放款官宣

站长之家（ChinaZ.com）4月17日 消息:华为终端放出重磅消息，备受瞩目的华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师星钻绽放款即将闪亮登场，这款专为女性用户打造的新品，将于4月20日华为Pura系列及全场景新品发布会上揭开神秘面纱。

据了解，星钻绽放款堪称华为史上最奢华的女表，其设计之精美、工艺之考究，无不彰显着华为对女性市场的深度洞察与极致追求。在此之前，该系列已推出两款面向男性市场的产品，分别是华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师及紫金款，起步价均超过2万元，足见其高端定位。

在功能方面，星钻绽放款预计将延续非凡大师系列的旗舰配置，搭载鸿蒙智能体，不仅支持北斗卫星消息、星闪连接等前沿技术，还具备专业健康监测与智慧控车等全场景能力，让用户在享受奢华体验的同时，也能感受到科技带来的便捷与智能。

值得一提的是，除了星钻绽放款之外，4月20日的发布会上还将有三款腕带新品同步亮相，分别是华为WATCH FIT5、WATCH FIT5Pro以及WATCH Buds2。其中，WATCH Buds2作为华为时隔三年多再次更新的二合一产品，创新性地将智能手表与TWS耳机完美融合，将成为发布会上的一大亮点。

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