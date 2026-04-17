雷军回应是否做10万以内车型：小米十年内不会做

站长之家（ChinaZ.com）4月17日 消息:今日，小米创始人雷军针对消费者广泛关注的小米汽车价格问题作出了正式回应，明确表示小米汽车在十年内都不会涉足10万元以下的入门车市场。

自小米宣布进军汽车领域以来，不少消费者就满怀期待，希望小米能像在手机市场那样，把汽车价格“打下来”，推出10万元以下的入门车型。然而，从目前的情况来看，这一期待短期内难以实现。

雷军在直播中透露，早在五年前小米决定造车时，就立下了宏愿:要成为全球前五的车厂，打造出能与保时捷、特斯拉相媲美的汽车，并推动中国汽车产业向高端化迈进。基于这样的目标，小米决定打造一款智能电动汽车。

雷军进一步解释称，如果汽车价格过低，将很难在自动化和智能化方面做到尽善尽美。他透露，仅智能座舱和辅助驾驶这一套硬件的成本就高达两万多元。此外，小米汽车还配备了麦克风、Wi-Fi等功能，甚至支持车外小爱交互，这些都需要大量的传感器来支持，无疑增加了成本。

雷军强调，小米汽车的首要任务是突破智能化的上限，将智能化真正做好，从而推动整个中国汽车工业的发展。他表示，市场上已经有几家国产汽车品牌在十万价位段表现出色，建议消费者在购车时可以考虑这些品牌的车型。

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