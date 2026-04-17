雷军笑称直播超变态超疯狂：的心理负担是不能说错话

站长之家（ChinaZ.com）4月17日 消息:今日清晨6点30分，小米创始人雷军亲自上阵，开启了小米SU7从北京至上海的长途续航实测直播。这场直播，不仅是对小米汽车性能的一次公开检验，也是雷军面对外界质疑的一次有力回应。

直播前，雷军坦言自己承受着不小的心理压力，他半开玩笑地说:“最大的担心就是说错话，一旦说错，那些‘黑子’们可不会放过我，肯定会被无限放大。”过去一年，小米汽车深陷负面舆情漩涡，雷军深知，若因惧怕被黑而选择沉默，只会让误解如雪球般越滚越大。

因此，他毅然决定站出来，用最直接的方式向公众介绍小米汽车，“从年初开始，我就下定决心，要认认真真地把我们的产品介绍给大家，让大家看到一个真实的小米。”雷军如此说道，他还将这次直播形容为“超变态超疯狂”的挑战。

谈及此次直播的意义，雷军给出了掷地有声的回应。他指出，当前行业内宣传的续航里程多基于理想化的标准工况，而实际驾驶中，受路况、天气、驾驶习惯等多种因素影响，续航里程难免会有所下降。

这次实测，就是要打破这种信息不对称，通过全程无剪辑、完全透明的直播方式，将车辆在真实高速场景下的续航表现毫无保留地呈现给观众。雷军希望通过这样的方式，有力回击那些断章取义的攻击和对小米续航能力的质疑，让消费者看到小米汽车的真正实力。

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