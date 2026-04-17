荣耀MagicBook 14正式发布：搭载92Wh电池 号称档位续航冠军

站长之家（ChinaZ.com）4月17日 消息:今日，荣耀正式推出全新MagicBook142026款笔记本，凭借其超长续航、反向充电等实用设计，迅速成为市场焦点。

目前，全新MagicBook142026款已经正式开售。其中，Ultra5-336H32G1T版本在享受国补优惠后，售价为5949.15元;UltraX7-358H32G1T版本售价为7479.15元

这款笔记本最引人注目的当属其配备的92Wh超大容量电池。在真实使用场景模拟测试中，它能持续工作15.6小时，在线追剧也能达到6.6小时，对于日常通勤、出差的上班族来说，从早用到晚完全无需担心电量问题，彻底告别续航焦虑。而且，机身设计轻薄便携，重量仅1.39kg，厚度16.5mm，无论是拿在手中还是放入背包，都不会造成过多负担，携带十分轻松。

充电方面，MagicBook142026款同样表现出色。它支持100W氮化镓快充技术，只需67分钟就能将电脑电量充满。更为实用的是，它还具备最高80W的反向快充功能，当手机、平板等设备电量不足时，可直接用这款笔记本为其充电，相当于随身携带了一个大号充电宝，解决了多设备充电的难题。

性能上，这款笔记本也毫不逊色。它搭载了第三代英特尔酷睿 Ultra 处理器，整机性能释放可达85W。配合最高9600MT/s的超高频率内存，即便同时打开多个软件或处理大型文件，也能保持流畅运行，无论是办公、视频剪辑还是轻度娱乐，都能轻松应对。

屏幕方面，MagicBook142026款采用了一块14英寸的2.8K高清雾面防眩光屏，拥有120Hz高刷新率，画面显示丝滑流畅。同时，100% sRGB高色域覆盖，让色彩更加鲜艳真实。此外，还采用了类自然光护眼科技，有效保护用户视力。

接口配置上，这款笔记本也十分丰富。它配备了双USB-A、双USB-C以及HDMI2.1接口，无需额外携带拓展坞，就能轻松连接U盘、显示器等设备。同时，还预留了双M.22280固态硬盘插槽，方便用户后续自行扩容存储空间。

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