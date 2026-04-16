AI日报：阿里推开放世界模型Happy Oyster；Claude Opus 4.7即将发布；腾讯开源混元3D 世界模型2.0

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1、阿里巴巴 ATH 推出开放世界模型 Happy Oyster，开启实时交互体验申请

阿里巴巴 ATH 团队推出了全新的开放世界模型 Happy Oyster，该模型具备实时交互和创建能力，进一步拓展了其在生成式 AI 领域的技术布局。同时，其旗下的 HappyHorse-1.0 模型在 Video Edit 方向排行榜中取得全球第一的成绩，展现了强大的多模态视觉处理能力。Happy Oyster 的发布反映了行业向动态可交互环境发展的趋势，并为游戏开发、虚拟仿真及创意设计提供了更高维度的生产力工具。

【AiBase提要:】 🧠 阿里巴巴 ATH 团队推出全新开放世界模型 Happy Oyster，支持实时交互与创建能力。 📊 在最新 Video Edit 方向排行榜中，HappyHorse-1.0 模型以 1299 分位列全球榜首，展现深厚技术实力。 🚀 Happy Oyster 的发布标志着生成式 AI 技术从静态内容生成向动态可交互环境的进化趋势。 详情链接:https://www.happyoyster.cn/

2、Anthropic即将发布Claude Opus 4.7及全新AI设计工具

Anthropic 即将发布 Claude Opus 4.7 和全新 AI 设计工具，引发市场关注。

【AiBase提要:】 🧠 Claude Opus 4.7 是对 4.6 的增量升级，带来编码能力增强和上下文窗口扩展。 🎨 Anthropic 正准备发布一款 AI 驱动的设计工具，直接与 Gamma、Google Stitch 等竞争。 💰 Anthropic 的估值已达到 8000 亿美元，年化营收从 90 亿美元攀升至 300 亿美元。

3、腾讯开源混元3D 世界模型2.0，支持一键生成可编辑3D 空间资产

腾讯混元团队正式发布并开源了“混元3D世界模型2.0”，该版本在多模态世界模型上实现了重大升级，能够生成可交互、可编辑的3D资产，并支持多种格式导出及与主流游戏引擎对接。其技术架构统一了空间理解、生成与重建流程，核心升级包括HY-Pano-2.0模型、自研空间Agent技术和WorldStereo机制，显著降低了游戏关卡原型与具身智能仿真环境的构建门槛。

【AiBase提要:】 🧠 HY-World2.0实现了从生成视频到生成可交互、可编辑3D资产的跨越。 🚀 支持多种格式导出，并与主流游戏引擎无缝对接。 🌐 通过SOTA级空间一致性记忆机制，将AI驱动的3D内容创作推向实用化阶段。

4、谷歌发布最强TTS模型，支持近 70 种语言

谷歌推出的Gemini-TTS模型在文本转语音领域实现了重大突破，通过提示词直接调控语音的情感、节奏和风格，使语音更加自然细腻。同时，该模型支持约70种语言，并能自动识别语种，为多语言内容的语音化提供了高效解决方案。

【AiBase提要:】 ✨ Gemini-TTS支持通过提示词精确控制语音情感、节奏和风格。 🌍 支持约70种语言，自动识别语种，无需手动标注。 🚀 与同系列音频模型协同，提升实时对话和多模态交互体验。

5、蚂蚁灵波科技开源 LingBot-Map：支持单摄像头实时流式三维重建

蚂蚁灵波科技开源了流式三维重建模型LingBot-Map，该模型仅需单个普通RGB摄像头即可在视频采集过程中实时估计相机位姿并重建场景三维结构，为机器人导航、自动驾驶及AR硬件等提供了高效、稳定且连续的在线建图能力。

【AiBase提要:】 📱 支持单个普通RGB摄像头实时估计相机位姿并重建场景三维结构。 🚀 采用流式处理架构，实现边接收画面边输出定位与结构的实时交互。 🌐 开源模型降低高精度三维感知的硬件门槛，加速具身智能设备发展。 详情链接:https://huggingface.co/robbyant/lingbot-map ModelScope:https://www.modelscope.cn/models/Robbyant/lingbot-map

6、芒果TV会员破 7560 万，自研大模型上岗 30 多档节目，湖南广电AI转型成绩单来了

湖南广播电视台在第十三届中国网络视听大会上展示了其亮眼的成绩单，包括芒果TV有效会员数量突破7560万，以及自研芒果大模型在30多档节目中的实际应用，显著提升了生产效率。

【AiBase提要:】 🍊 芒果TV有效会员数量突破7560万，显示其在流媒体市场的竞争力。 🤖 湖南广电自研的芒果大模型已孵化出80余款智能体，并应用于30多档节目，提升生产效率30%以上。 💡 芒果TV的AI转型已具备可复制性，展示了传统广电机构在技术应用上的成功尝试。

7、超 20 万台AI服务器暴露在攻击风险下，MCP被曝存在严重设计缺陷

一份安全报告揭示了Anthropic的MCP协议存在严重设计缺陷，可能让超过20万台AI服务器面临远程代码执行的风险。该漏洞源于MCP SDK的STDIO接口，允许运行任何传入的操作系统命令，且无校验和警告。尽管OX Security已向Anthropic通报，但其仅更新了安全文档，未对架构进行修改，引发开发者关注。

【AiBase提要:】 🧠 MCP架构设计缺陷可能导致远程代码执行，影响超过20万台AI服务器。 🛡️ 漏洞涉及Anthropic的MCP协议，覆盖11种编程语言，风险广泛。 ⚠️ Anthropic未进行架构修改，仅更新安全文档，引发开发者担忧。

8、OpenAI 发布更新版 Agents SDK 助力企业构建更安全的智能代理

OpenAI 对其 Agents SDK 进行了重磅更新，旨在帮助企业更安全、更高效地构建智能代理。这一更新引入了沙箱功能，允许智能代理在一个受控的计算环境中运行，从而有效保护系统的整体安全性。此外，新版 SDK 为开发者提供了一个内置框架，支持在工作区中使用文件和已批准的工具，提升开发灵活性。OpenAI 表示，新的 Agents SDK 功能将通过 API 向所有客户开放，并采用标准定价。目前，新的框架和沙箱功能将首先推出 Python 版本，TypeScript 支持将在后续版本中推出，未来还计划引入更多 Agent 功能。

【AiBase提要:】 🛡️ OpenAI 更新 Agents SDK，引入沙箱功能，提高智能代理的安全性。 🔧 新版 SDK 提供内置框架，支持使用文件和已批准的工具，提升开发灵活性。 📈 API 将向所有客户开放，Python 和 TypeScript 版本将陆续推出。

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