AI日报：Chrome为Gemini上线“技能库”；小红书开源训练引擎Relax；Midjourney V8.1发布

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1、Chrome 为 Gemini 上线“技能库”：一键复用提示词，告别重复输入

Chrome 为 Gemini 引入了全新的‘技能库’功能，允许用户将复杂提示词固化为技能，实现跨网页一键复用，提升了AI交互的便捷性和效率。

【AiBase提要:】 🧠 自定义技能：用户可将常用AI任务保存为技能，实现一键复用。 🔄 跨标签页运行：技能可在多个标签页中同时执行，提升效率。 🔒 安全机制：涉及敏感操作时需二次确认，确保用户控制权。

2、小红书突然开源了一个训练引擎Relax，AI圈又多了一个不容忽视的玩家

小红书正式开源了名为Relax的大模型强化学习训练引擎，专为全模态与Agentic场景打造。该引擎通过引入模态感知并行与端到端异步流水两项核心机制，提升了多模态训练的整体效率与可扩展性。此次开源展示了小红书在AI工程领域的积累深度，并向开发者社区传递了技术贡献的信号。

【AiBase提要:】 ✨ Relax引擎专为全模态与Agentic场景设计，支持多种输入形式的统一处理。 🚀 引入模态感知并行与端到端异步流水机制，提升多模态训练效率。 🤝 小红书通过开源展示其AI工程实力，积极构建开发者生态。

3、Midjourney V8.1 重磅发布：原生 2K 高清渲染速度成本双降 3 倍，图像提示功能强势回归！

Midjourney V8.1版本在性能和功能上进行了显著优化，提升了高清渲染效率并降低了成本，同时恢复了经典美学和关键功能，为创作者提供了更高效、灵活的创作体验。

【AiBase提要:】 🖼️ 提升了高清渲染模式的效率和性价比，原生2K高清模式渲染速度比V8快3倍，成本降低3倍。 🎨 回归了V7的经典美学，同时恢复了图像提示功能，增强了视觉风格的稳定性。 🔄 新增了“Run as HD”按钮和“Describe”描述功能，提升了工作流灵活性和提示词创作方式。 详情链接:https://alpha.midjourney.com/explore

4、阿里千问AI眼镜全球首店今日开业！选在机场开，这步棋走得很妙

阿里千问AI眼镜全球首家线下体验店在南京禄口国际机场T2航站楼正式开业，标志着其AI硬件生态的线下布局正式拉开序幕。该店由东部机场集团与阿里巴巴联手打造，提供尖端科技体验和专业验光配镜服务，并实现了从体验到购买再到配镜的完整闭环。千问AI眼镜S1作为旗舰产品，由阿里自研闭源大模型驱动，在多个维度实现了行业突破。此外，千问AI眼镜的核心部件、供应链到组装生产线均布局在江苏省内，本地化程度高。阿里巴巴计划以南京为样板，从2026年下半年开始向全国重点城市扩张。

【AiBase提要:】 🧪 千问AI眼镜S1由阿里自研闭源大模型驱动，实现行业突破。 ✈️ 阿里千问AI眼镜全球首家线下体验店落地南京禄口国际机场T2航站楼。 📍 千问AI眼镜供应链全部布局在江苏省内，本地化程度高。

5、美团发布AI产品“小团健康管家”与“健康卡”，正式入局AI家庭健康管理赛道

美团发布AI产品“小团健康管家”与“健康卡”，正式入局AI家庭健康管理赛道。该产品不仅提供基础的问病问药与健康咨询服务，还实现了家庭健康档案管理及体检报告的智能解读，并打通了从AI咨询到线上购药、在线问诊、预约就医的闭环链路。

【AiBase提要:】 💊 AI驱动的健康管家服务，提供问病问药与健康咨询 🛒 会员服务“健康卡”涵盖药品返现与急送服务 🌐 构建家庭健康管理闭环链路，实现线上线下互通

6、李飞飞创业公司WorldLabs发布Spark2.0:首个集成Three.js的跨平台超大规模3DGS渲染器

李飞飞创业公司WorldLabs发布的Spark2.0是首个集成Three.js的跨平台超大规模3DGS渲染器，通过引入细节层级系统和WebGL2技术栈，实现了在多种设备上的高保真3D内容访问，为3D内容消费与分发提供了底层支撑，并展示了未来空间感知与重建技术在多个领域的应用前景。

【AiBase提要:】 🧠 引入全新的细节层级（LoD）系统，支持超大规模3DGS世界的流式加载与实时渲染。 🌐 实现了与主流Web3D框架Three.js的深度集成，突破硬件壁垒。 🚀 推动互联网内容从传统的2D平面加速向高保真、可交互的3D沉浸式维度演进。

7、Claude Code正式推出 Routines：云端自动跑 Mac关了也不耽误干活

Anthropic推出了Claude Code的新功能Routines，允许开发者通过定时任务、API调用或GitHub事件触发自动化流程，无需手动管理服务器和cron任务。该功能以研究预览形式开放，适用于特定订阅计划，并提供多种触发方式。

【AiBase提要:】 📌 Routines功能简化了开发者使用Claude Code的自动化流程，无需手动配置服务器和cron任务。 📅 支持按时间表、API调用或GitHub事件触发自动化任务，提升开发效率。 🔒 研究预览阶段仅对特定订阅计划开放，且有每日运行次数限制，确保资源合理分配。

8、天猫推出新规：规范 AI 软件及应用商品发布体验

天猫推出新规，规范 AI 软件及应用商品发布，旨在提升消费者购物体验。新规要求商家明确商品分类、属性和价格，并禁止夸大宣传，以确保信息透明和交易公正。

【AiBase提要:】 🛒 商家需将 AI 软件及应用归类至专属类目 📊 商品属性需如实标明，避免误导消费者 ⚖️ 违规商家将面临商品下架等处罚

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