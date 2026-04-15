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4月20日发布！姚安娜、王安宇代言华为Pura X Max

2026-04-15 16:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月15日 消息:华为终端正式对外宣布，姚安娜与王安宇将携手担任华为Pura X Max的先锋大使

华为此次推出的Pura X Max亮点颇多，首创的大阔折形态成为其核心卖点。

屏幕规格上，Pura X Max表现十分出色。展开后，内屏尺寸约7.6英寸，外屏则保持在5.3英寸。这种独特设计，让用户无论是进行移动办公，追求高效处理事务，还是沉浸于娱乐视频，都能获得绝佳体验，还能在不同场景间灵活切换。

华为高管李小龙对这款新机赞誉有加，直言Pura X Max是他用过的最出色的双折叠屏设备。这一评价，不仅是对硬件的高度认可，更暗示着新机在软件适配、交互逻辑以及耐用性等关键方面都取得了重大突破。

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在核心方面，新机预计会搭载性能强劲的麒麟9030系列芯片。同时，为满足不同用户的需求，华为还贴心地推出标准版与典藏版两种版本供大家选择。

不仅如此，华为在配色上也下足功夫，为这款新机带来幻夜黑、零度白、星际蓝、橄榄金以及活力橙等多种丰富配色。多样的色彩选择，让这款科技感十足的旗舰机在散发商务气息的同时，也增添了不少时尚活力。

据悉，华为Pura X Max将于4月20日正式发布。值得一提的是，除了这款具有突破性的折叠屏新品，华为年度影像旗舰Pura90系列也将同期亮相，届时想必会给消费者带来更多惊喜。

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