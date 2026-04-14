AI日报：火山引擎Seedance2.0 API全面开放；阿里巴巴具身机器人曝光；Skywork AI发布实时视频生成系统Matrix-Game 3.0

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1、火山引擎Seedance 2. 0 系列API正式上线，开放全球SOTA级视频生成能力

火山引擎Seedance 2. 0 系列API服务的上线，为视频生成领域带来了全球SOTA级的能力，支持多种模态输入并提升了复杂场景下的可用率，同时建立了完善的合规体系，推动AI视频创作在多个领域的商业落地。

【AiBase提要:】 🧠 支持文字、图片、音频及视频四种模态的混合输入，提升多模态内容参考与编辑能力。 🔒 建立覆盖全流程的肖像与版权安全标准，确保合规化创作。 🚀 Seedance 2. 0 的正式商业化标志着视频生成技术向生产力工具的实质性跨越。

2、AI 交互新突破：Skywork AI 发布 Matrix-Game 3.0，实现 720p 40 帧实时高清“世界生成”

Skywork AI团队发布Matrix-Game3.0系统，在交互式世界模型领域取得重大突破，实现720p高清实时视频生成，并解决了AI视频生成中的长效记忆缺失问题。

【AiBase提要:】 🧠 引入相机感知的记忆检索机制，解决AI视频生成中的“失忆”问题。 🎮 利用虚幻引擎5开发Unreal-Gen平台，生成电影级交互视频。 ⚡ 通过多段自回归蒸馏策略和VAE解码器剪枝技术，提升解码速度。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2604.08995

3、“嘿，Grok！”特斯拉 2026 春季更新炸场：FSD 一键订阅，车载 AI 迎来语音时代

特斯拉2026年春季软件更新带来了多项重大改进，包括Grok语音助手的全面升级、FSD功能的一键订阅和数据透明化，以及Model3/Y的可视化效果提升。这些更新标志着汽车向智能移动终端的进一步演进。

【AiBase提要:】 🧠 Grok 开启“嘿”语音唤醒，提升车载 AI 交互体验。 🚗 FSD 一键订阅与数据透明化，优化自动驾驶功能。 📱 Model3/Y 可视化升级，增强科技感与用户体验。

4、AI正式纳入教资考试与公共必修课:五部门联合部署，开启全民智能素养培育时代

五部门联合印发《“人工智能+教育”行动计划》，旨在统筹人工智能人才培养与应用创新，目标到2030年形成人工智能与教育深度融合格局，构建全学段及全社会通识教育体系。计划明确了四大核心战略任务，包括人才培养、深度融合、基础设施建设和开放生态。

【AiBase提要:】 🧠 人工智能课程纳入基础教育和高等教育体系 💻 推动AI技术在教育全过程的深度融合 🌐 构建开放生态，推动中国标准走向国际

5、AI 电影时代倒计时！爱奇艺龚宇：3 至 6 个月内或产出 AI 商业大片

爱奇艺CEO龚宇在《人民日报》撰文，深度剖析AI技术对影视行业的变革，预测未来3至6个月内可能出现真正的AI商业大片，并强调人文价值的重要性。

【AiBase提要:】 🎬 AI技术正在重塑影视制作的全链条，推动行业进入商业化前夜。 🎡 爱奇艺尝试将数字IP实体化，首家乐园已在江苏扬州开业。 💡 技术是工具，艺术是灵魂，创意与情感仍是影视创作的核心。

6、阿里巴巴首款具身机器人曝光:高德具身业务部将发布四足机器人

阿里巴巴高德具身业务部发布了首款四足机器人，这是其在具身智能领域的重要进展。高德通过自研模型实现了全球领先的具身导航与操作能力，并计划将“空间智能”转化为“具身应用”，以在机器人市场中建立独特优势。

【AiBase提要:】 🤖 阿里巴巴高德具身业务部发布首款四足机器人，标志着其在具身智能领域的重大突破。 🧭 高德通过自研模型“ABot-N0”及“ABot-M0”，实现了全球首个具身导航与操作的“双SOTA”表现。 🌐 阿里巴巴将“空间智能”转化为“具身应用”，在机器人赛道中形成独特的“导航+具身”差异化竞争力。

7、研究人员推出LPM1.0模型:实现单图转实时交互式数字人视频

LPM1.0模型在多模态处理能力上取得突破，能够实时生成涵盖说话、聆听及唱歌行为的人物视频，并支持与主流语音AI的集成，提升交互体验。

【AiBase提要:】 🎭 LPM1.0模型通过单张参考图像实时生成人物视频，涵盖说话、聆听及唱歌行为。 🎙️ 模型支持接入主流语音AI，实现视觉反馈的实时交互。 🔄 支持流式传输技术，保持系统稳定性并适用于多种风格的视频生成。

8、谷歌 Gemini 推出基于 Nano Banana 技术的交互式可视化图像生成功能

谷歌Gemini通过Nano Banana技术实现了AI图像生成的革命性突破，提供交互式可视化功能，使用户能够更直观地理解复杂主题。然而，该功能目前仅限于专业版用户，并且无法保存生成内容。

【AiBase提要:】 🧪 谷歌Gemini推出基于Nano Banana技术的交互式图像生成功能，实现从静态图像到动态交互模拟的跨越。 🔄 用户可通过滑块调节轨道速度、变换观测视角，或手动拆解机械步骤，直观解构复杂逻辑与物理过程。 🌐 目前仅面向Gemini专业版用户推出，教育版和工作区账户暂不支持，未来是否迭代尚无明确回应。

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