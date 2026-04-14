首页 > 原创 > 关键词  > 正文

REDMI K90 Max官宣搭载天玑9500处理器+D2独显芯片

2026-04-14 10:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:今日，小米官方终于揭开了 REDMI K90Max 的核心配置神秘面纱。该机搭载了天玑9500与独显芯片 D2的双芯组合，这一组合堪称“狂暴双芯”，为极致游戏体验奠定了坚实基础。

其中，天玑9500作为联发科正代旗舰处理器，采用了台积电第三代3nm 工艺，拥有1+3+4的全大核架构，超大核主频高达4.21GHz。与上一代相比，单核性能提升了32%，多核性能提升了17%。其全新配备的 Mali-G1-Ultra MC12GPU 支持硬件光线追踪，在安兔兔跑分测试中，成绩超过了410万分，性能表现十分强劲。

REDMI K90 Max官宣搭载天玑9500 独显芯片D2：支持全游戏165fps插帧

独显芯片 D2与天玑9500紧密协作，专门负责游戏插帧、超分以及画质优化等工作。凭借这一特性，REDMI K90Max 能够将游戏画面提升至165帧，即便游戏原生并未适配165fps 模式，也能通过该技术实现超流畅的画面显示，为玩家带来丝滑般的游戏操控感受。

在屏幕方面，REDMI K90Max 同样表现出色。它正面搭载了一块6.83英寸的165Hz 电竞直屏，峰值亮度可达3500nits，并且原生就支持超40款主流游戏的165fps 模式，让玩家在游戏中能够享受到清晰、流畅且色彩鲜艳的视觉效果。

散热一直是游戏手机的关键考量因素，而 REDMI K90Max 在这方面更是亮点十足。它是小米首款采用主动风冷技术的手机，内置了18.1mm 直立式进风风扇，风量达到0.42CFM。在实际测试中，该风扇能够在100秒内让手机降温10℃，即使在连续5小时进行高负载游戏的情况下，手机也不会出现明显的热感，有效避免了因过热导致的性能下降问题。同时，其采用的悬浮式风冷架构拥有独立密闭风道，不会影响整机的 IP66/IP68/IP69防尘防水大满贯特性，让玩家在各种环境下都能安心使用。

除了上述亮点外，REDMI K90Max 在续航和存储方面也有着不错的配置。它预计将配备8000mAh 的大容量电池，并支持100W 快充技术，能够满足玩家长时间游戏的需求，同时快速充电功能也能让手机迅速恢复电量。在存储组合上，该机采用了 LPDDR5X + UFS4.1的组合，为数据的快速读写提供了有力保障，进一步提升了手机的整体性能。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI K90 Max配置揭晓：天玑9500电竞双芯+8K大电池

    REDMI K90 Max将在本月发布，这是一款全新机型，卢伟冰确认其不是至尊版改名，后续K90至尊版还会登场。 据博主智慧皮卡丘爆料，K90 Max将搭载天玑9500电竞双芯，拥有新一代独显芯片。 联发科天玑9500则是目前市面最强的SoC之一，采用台积电最新的第三代3nm工艺制程制造，CPU架构包含1个主频高达4.21GHz的C1-Ultra超大核以及3个C1-Premium超大核和4个C1-Pro大核，单核性能相较上一代提�

  • REDMI K Pad 2官宣本月发布：搭载天玑9500、9100mAh电池

    今日，REDMI官方正式官宣REDMI K Pad2，该款新机将与REDMI K90Max同场发布，且目前预约通道已开启。 REDMI K Pad2延续了8.8英寸小平板的设计风格，不过在屏幕方面进行了全面升级，配备了165Hz超高刷电竞屏，亮度、触控以及护眼功能均实现了全维度提升，有望为用户带来更为出色的视觉体验。

  • 小米旗下最强小平板！REDMI K Pad 2定档4月：天玑9500加持

    Redmi K Pad 2即将发布，搭载天玑9500旗舰芯片，成为小米旗下最强小尺寸平板。配备8.8英寸165Hz高刷LCD屏，电池容量超9000mAh并支持67W快充。相比上代，核心升级在于天玑9500芯片，采用全大核CPU架构，单核性能提升32%，多核提升17%，安兔兔跑分轻松突破400万。该平板填补了高性能小屏市场空白，无论日常娱乐还是重度游戏都能提供顶级流畅体验。

  • REDMI K90 Max官宣4月21日发布

    今日，REDMI官方正式宣布，REDMI K90Max将于4月21日晚7点震撼发布。这款新机最大的亮点在于其创新性地引入了风冷散热系统，成为小米阵营中首款搭载此技术的手机，引发了市场的广泛关注。 在结构设计上，K90Max采用了悬浮式风冷架构，这一设计不仅完全独立，且不破坏主板结构，从而确保了整机的防尘、防水性能不受影响，支持IP66/IP68/IP69级别的防护标准。同时，这一设计也�

  • 一加Ace 6至尊版蓄势待发：榨干天玑9500 性能大爆发

    一加将于本月发布全新性能旗舰Ace+6至尊版，首发搭载天玑9500旗舰平台。该机通过深度特调与底层优化，重点重构GPU调度机制，实现原生性能爆发，游戏帧率表现超越市面主打电竞的专业设备。同时，全面搭载进阶版风驰游戏内核，其核心算法能深入芯片底层指令集，实现性能供给与游戏负载的动态精准平衡，确保画面丝滑流畅，并在高强度竞技中有效控制发热，提供持久稳定的高性能输出。

  • 一加Ace系列新品官宣：直接魔改天玑9500 新一代性能猛兽

    一加中国区总裁李杰正式宣布，一加Ace系列新品将于本月正式发布。作为一加性能王牌系列的最新成员，这款新机在性能调校上再次挑战了行业上限。 据行业爆料，该系列新品预计命名为一加Ace 6至尊版。它将搭载备受期待的天玑9500旗舰平台，这不仅是Ace 6系列中唯一一款搭载天玑芯片的手机，也是一加深度定制的性能之作。 一加与联发科双方针对这枚处理器进行了深度特�

  • REDMI K90 Max续航拉满！8550mAh电池+100W快充 边玩边充不发烫

    REDMI K90 Max将于4月21日发布，目前已进入官方预热阶段。 今日，REDMI手机官微宣布，REDMI K90 Max将配备8550mAh大电池，采用16%超高含硅量设计。 同时支持100W小米澎湃秒充和22.5W有线反向充电，关键时刻还能化身充电宝”为其他设备供电。 在充电体验上，REDMI K90 Max采用主板直供电方案，避免边充边玩时电池反复充放电带来的额外发热，有效降低游戏过程中的机身温度，边玩边充�

  • 小米首款风冷旗舰！REDMI K90至尊版入网：天玑9500火力全开

    数码博主爆料，Redmi K90至尊版已入网，型号2604FRK1EC，支持100W闪充，预计本月发布。核心配置上，新机将搭载天玑9500芯片，基于台积电3nm工艺打造，性能提升显著。此外，K90至尊版将引入主动散热风扇，成为小米首款配备主动散热的机型，有望带来更持久稳定的高性能输出。续航方面，内置8500mAh超大电池，搭配100W有线快充。其他配置包括165Hz高刷屏、2D视觉四等边设计、定制调音对称双扬声器、超声波指纹识别以及IP68级防尘防水。

    ​REDMI ​K90至尊版 ​天玑9500芯片

  • 8.8英寸天玑9500小钢炮！REDMI K Pad 2入网：下月见

    去年小米首次推出性能小平板REDMI K Pad，凭借小巧的尺寸和出色的性能、质感口碑极好，现在二代终于来了。 REDMI K Pad 2目前已经正式入网，型号26048RP6AC，支持67W快充。 按照产品规划，该机预计在4月和REDMI K90至尊版一起发布，屏幕预计依然维持8.8英寸小屏，核心升级为天玑9500。

    ​REDMI ​K ​Pad

  • REDMI K90 Max宣布将搭载6.83英寸大屏：支持165Hz高刷

    Redmi K90 Max将于4月21日发布，配备6.83英寸M10发光技术屏幕，亮度达3500nits，支持165Hz高刷，适配超40款游戏。搭载天玑9500处理器，配合独显芯片和风冷散热系统，实现165fps稳定游戏体验。其散热结构行业领先，内置18.1mm风扇，风量提升6%，单分钟风量达0.42CFM，确保长时间游戏不发热。

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM