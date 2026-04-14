REDMI K90 Max官宣搭载天玑9500处理器+D2独显芯片

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:今日，小米官方终于揭开了 REDMI K90Max 的核心配置神秘面纱。该机搭载了天玑9500与独显芯片 D2的双芯组合，这一组合堪称“狂暴双芯”，为极致游戏体验奠定了坚实基础。

其中，天玑9500作为联发科正代旗舰处理器，采用了台积电第三代3nm 工艺，拥有1+3+4的全大核架构，超大核主频高达4.21GHz。与上一代相比，单核性能提升了32%，多核性能提升了17%。其全新配备的 Mali-G1-Ultra MC12GPU 支持硬件光线追踪，在安兔兔跑分测试中，成绩超过了410万分，性能表现十分强劲。

独显芯片 D2与天玑9500紧密协作，专门负责游戏插帧、超分以及画质优化等工作。凭借这一特性，REDMI K90Max 能够将游戏画面提升至165帧，即便游戏原生并未适配165fps 模式，也能通过该技术实现超流畅的画面显示，为玩家带来丝滑般的游戏操控感受。

在屏幕方面，REDMI K90Max 同样表现出色。它正面搭载了一块6.83英寸的165Hz 电竞直屏，峰值亮度可达3500nits，并且原生就支持超40款主流游戏的165fps 模式，让玩家在游戏中能够享受到清晰、流畅且色彩鲜艳的视觉效果。

散热一直是游戏手机的关键考量因素，而 REDMI K90Max 在这方面更是亮点十足。它是小米首款采用主动风冷技术的手机，内置了18.1mm 直立式进风风扇，风量达到0.42CFM。在实际测试中，该风扇能够在100秒内让手机降温10℃，即使在连续5小时进行高负载游戏的情况下，手机也不会出现明显的热感，有效避免了因过热导致的性能下降问题。同时，其采用的悬浮式风冷架构拥有独立密闭风道，不会影响整机的 IP66/IP68/IP69防尘防水大满贯特性，让玩家在各种环境下都能安心使用。

除了上述亮点外，REDMI K90Max 在续航和存储方面也有着不错的配置。它预计将配备8000mAh 的大容量电池，并支持100W 快充技术，能够满足玩家长时间游戏的需求，同时快速充电功能也能让手机迅速恢复电量。在存储组合上，该机采用了 LPDDR5X + UFS4.1的组合，为数据的快速读写提供了有力保障，进一步提升了手机的整体性能。

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