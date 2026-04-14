华为MateBook Fold非凡大师限时降价2500元：国补后19999元起

站长之家（ChinaZ.com）4月14日 消息:华为终端官微对外宣布，华为MateBook Fold非凡大师开启限时优惠活动，优惠力度空前，引发众多消费者关注。

华为MateBook Fold非凡大师于2025年5月正式发布，它身上有着诸多耀眼的标签，是全球首款搭载鸿蒙系统的折叠电脑，也是全球最大的商用折叠屏电脑，一经推出便在行业内掀起波澜。

此次限时优惠活动诚意满满，该产品直接降价2500元，同时还能叠加1500元的国家补贴。以32GB1TB版本为例，消费者领取2500元优惠券并叠加国补后，到手价直接降至19999元，这样的价格调整对于一直关注这款产品的消费者来说，无疑极具吸引力。官方海报明确显示，本次限时优惠将持续至2026年5月10日，给消费者留出了较为充裕的决策时间。

在产品形态设计上，华为MateBook Fold非凡大师独具匠心。展开时，它拥有18英寸的超大屏幕，能为用户带来沉浸式的视觉体验，无论是观看高清视频、处理复杂文档还是进行创意设计，大屏优势都能得到充分展现;而折叠后，屏幕变为13英寸，大大提升了便携性，方便用户随时随地携带使用，兼顾了大屏体验与便携需求。

屏幕素质方面，该机更是表现卓越。它采用了全球最大的双层OLED面板，并且首次在电脑产品中引入了LTPO技术，支持自适应刷新率，能够根据不同的使用场景智能调整刷新率，在保证流畅显示的同时有效降低功耗。其显示规格也十分亮眼，具备3.3K分辨率、92%的高屏占比，HDR峰值亮度高达1600nits，对比度更是达到了200万:1，无论是画质的细腻程度还是色彩的还原度，都达到了行业领先水平，为用户带来极致的视觉享受。

核心配置上，华为MateBook Fold非凡大师搭载了麒麟X90芯片，运行鸿蒙5操作系统。基于鸿蒙系统的强大特性，该机可实现与手机、平板、手表等多设备之间的无缝协同，进一步强化了华为全场景生态体验。用户可以在不同设备间快速共享文件、同步数据，实现高效办公和便捷生活，真正感受到全场景智慧生活带来的便利。

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