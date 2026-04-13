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AI日报：Minimax 2.7 正式开源；河南首个“AI+OPC”生态联盟启动；荣耀发布YOYO Claw“龙虾”技术

2026-04-13 16:36 · 稿源：站长之家

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1、国产 AI 大模型 Minimax 2.7 正式开源，期待 DeepSeek V4 亮相

MiniMax大模型开发商稀宇科技正式开源了Minimax2.7大模型，其编程能力显著提升，接近国际顶尖水平。同时，Minimax2.7在成本上具有优势，为开发者提供了更经济的选择。此外，DeepSeek V4的发布也引起了广泛关注，预计将在4月下旬推出，并支持多模态和国产AI硬件。

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【AiBase提要:】

🧠 编程能力提升，SWE-Pro基准测试得分接近Claude Opus

💰 成本优势明显，为开发者提供低成本高性能选择

🚀 DeepSeek V4即将发布，支持多模态和国产AI硬件

2、AI 超级个体时代来了！河南首个“AI+OPC”生态联盟启动：一人即公司

文章介绍了河南首个‘AI+OPC’生态联盟的成立，标志着河南省聚焦AI时代‘一人公司’发展的产业服务组织正式启航。文章强调了AI赋能、一人公司模式以及多方巨头协同创新的重要性，并指出该联盟将推动资源共享与协同创新，助力郑州成为全国OPC创业的首选高地。

【AiBase提要:】

🧠 AI赋能：人工智能深度介入企业的每一个环节。

👥 一人公司模式：个人借助强大的 AI 工具，能够独立完成从产品设计、技术研发到市场运营的企业全链路闭环。

🤝 生态集结：多方巨头协同创新，为“超级个体”提供资源支持。

3、荣耀发布 YOYO Claw“龙虾”技术:出厂预制23个子虾，Token 消耗降低50%

荣耀在4月13日的PC新品技术沟通会上正式发布了自研的‘龙虾’YOYO Claw智能体技术，旨在解决AI智能体领域存在的上手复杂、使用成本高和隐私安全风险三大痛点。该技术通过出厂即预制、降低Token消耗和提升任务成功率等优势，为用户提供更便捷、高效和安全的体验。

【AiBase提要:】

✨ YOYO Claw 出厂即预制，用户无需适配API或编写代码，简化了部署流程。

📉 Token消耗量降低50%，显著降低了AI使用成本，同时提升了任务成功率。

🔒 构建多重防护机制，确保用户信息安全，支持家庭中心设备远程操控与互动。

4、阿里通义 CoPaw 官宣更名 QwenPaw：深度整合“千问”生态，桌面 Agent 开启进化新阶段

文章介绍了CoPaw更名QwenPaw，深度整合通义千问生态，旨在打造更懂用户的个人数字助理。核心优势包括低部署门槛、全平台支持和灵活调优，同时强调技术演进方向如本地模型优化和多智能体协作。

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【AiBase提要:】

🧠 深度整合通义千问生态，提升模型层能力对齐。

🧩 支持多平台接入与自由调优，降低部署门槛。

🛡️ 强化安全机制，探索多智能体协作模式。

5、Anthropic 上线 Claude for Word 测试版，主打“律师的高效助理”

Anthropic 推出 Claude for Word 测试版，为法律及金融行业专业人士提供高效文档处理工具，深度整合了文档处理逻辑，提升工作效率。

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【AiBase提要:】

🧠 精准引用：用户可针对文档内容提问，Claude 的回答将带有可点击的段落引用，直接定位原文。

🖋 智能修订模式：能够直接编辑选中文本，并保留原有的样式、编号和格式。

🔄 上下文感知：支持处理评论线程，并能根据评论要求对特定锚定文本进行精准改写。

6、Linux 内核团队明确使用 AI 编程工具新规，开发者须担责

Linux 内核维护团队发布了针对 AI 生成代码的使用准则，允许开发者使用 GitHub Copilot 等 AI 工具，但要求开发者对代码质量和安全性负责。这一政策旨在平衡 AI 工具的便利性和代码责任归属，同时强调透明度和合法性。

【AiBase提要:】

🌟 允许使用 AI 编程工具：Linux 内核团队正式允许使用 GitHub Copilot 等 AI 辅助工具。

⚠️ 开发者需担责：所有由于代码问题引起的 Bug 和安全隐患由提交者负责。

📝 强调透明度：开发者必须标明代码是否由 AI 生成，确保对代码质量的责任。

7、Claude Mythos 被曝“注水”：数千漏洞多为虚标，严重者仅 10 个

文章揭露了Anthropic发布的Claude Mythos模型存在严重的宣传夸大问题，其所谓的“数千个漏洞”被证实多为虚标，实际严重漏洞仅有约10个。此外，该模型因高昂成本而价格昂贵，并在云平台上悄然上线，引发行业对其营销策略的质疑。

【AiBase提要:】

🧠 所谓的“数千个漏洞”是基于少量审计报告进行数学外推得出的，实际核实后严重漏洞仅约10个。

💰 该模型虽宣称强大，但因运行成本高导致价格昂贵，且已在云平台悄然上线。

⚠️ 业内质疑其“先造神、再限制”的策略，认为是利用公众对AI风险的恐惧进行营销。

8、太乙真人配音者遭 AI 抢单 知名机构与配音大咖集体抵制

文章讲述了配音演员因AI偷声而面临生计威胁，并引发行业集体抵制的现象，同时探讨了声音版权的法律问题及技术滥用带来的影响。

【AiBase提要:】

🔊 配音演员张珈铭的声音被非法克隆，导致商单被AI替代。

⚖️ 行业机构与配音大咖集体抵制AI偷声行为，维权案件已进入司法程序。

🧠 声音是否属于受保护的肖像权或著作权成为法律焦点，技术滥用正摧毁配音行业价值。

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