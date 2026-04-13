余承东公布华为Pura X Max外观 将于4月20日发布

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:近日，华为终端BG董事长余承东正式入驻小红书平台，并发布了首条内容，揭开了华为全新旗舰机型Pura X Max的神秘面纱，公布了其命名及外观设计。

从命名上不难看出，华为Pura X Max相较于前代Pura X，最大的亮点在于尺寸的显著增大。余承东分享的真机上手视频显示，Pura X Max延续了阔折叠的设计风格，但尺寸明显提升，展开后几乎与一款平板无异，这将极大提升用户在观影、创作、浏览等多种场景下的视觉体验。

据悉，华为Pura X Max是行业内首款横向扩折叠手机，其内屏尺寸达到了7.69英寸，采用WQHD分辨率，能够展示更多丰富内容;外屏则为5.5英寸，既实用又便携。这一设计无疑将满足用户对大屏与便携性的双重需求。

在核心配置上，Pura X Max将搭载与华为Mate80系列同款的麒麟9030芯片，采用全新的9核心架构，性能表现将得到大幅提升。同时，影像方面也有望迎来重大升级，预计将配备红枫四摄影像系统，长焦镜头表现尤为值得期待。

华为官方宣布，Pura X Max将于4月20日正式发布，并与Pura90系列同台亮相。

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