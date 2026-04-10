AI日报：MiniMax 发布 Music 2.6；扣子2.5重磅升级；AI人格测试产品SBTI走红网络

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1、AI人格测试产品SBTI走红网络:主打抽象标签与AI合成技术

AI人格测试产品SBTI凭借其荒诞的“抽象标签”与解构式表达迅速走红网络，其核心在于利用AI合成技术进行内容生成，而非严谨的心理学量表。尽管缺乏学术支撑，但其轻量化交互设计和娱乐化探索成功吸引了大量用户关注，同时也引发了关于AI测评工具在伦理和严谨性方面的讨论。

【AiBase提要:】 🧠 SBTI应用通过AI合成技术生成抽象标签，挑战传统人格测试工具MBTI。 🎭 产品以自嘲标签如“尤物”、“吗喽”吸引互联网亚文化群体，实现娱乐化探索。 ⚠️ 开发者强调SBTI不适用于科学评估，引发对非专业背景AI测评工具伦理问题的讨论。

2、阿里黑科技炸场！0.6B 小模型“魔改”成 17B MoE，激活参数仅 5%，CPU 直接跑 30token/s！

阿里国际数字商业团队推出Marco-Mini-Instruct模型，通过Upcycling技术将小模型升级为MoE架构，激活参数仅0.86B，推理效率高，甚至可在普通CPU上运行，极大降低了本地部署门槛，并在性能上超越了4B级Dense模型，展现了MoE架构的潜力。

【AiBase提要:】 🧠 通过Upcycling技术将Qwen3-0.6B-Base模型升级为MoE架构，实现高效训练。 ⚡ Marco-Mini-Instruct在CPU上可实现30token/s的推理速度，降低部署门槛。 🚀 激活参数仅0.86B却超越4B级Dense模型，验证MoE架构潜力。

3、AI 音乐进入“翻唱”时代！MiniMax 发布 Music 2.6：推出全新 Cover 功能与 Agent 技能

MiniMax 发布的 Music 2.6 模型在技术底层进行了大幅优化，解决了 AI 音乐生成过程中的痛点，并引入了全新的交互功能，如“Cover”创作和 AI Agent 技能，进一步提升了 AI 在音乐创作中的可控性和实用性。

【AiBase提要:】 🧠 核心升级：更聪明、更顺滑、更好听 🎧 创新功能：上线“Cover”与 AI Agent 技能 🔄 创作者福利：全球免费内测开启

4、扣子 2.5 重磅升级！给 AI Agent 配云电脑 + 云手机 + 独立邮箱，还建了个“平行世界”

扣子2.5版本通过推出 Agent World 平台，将 AI Agent 从执行工具转变为独立数字伙伴，提供云电脑、云手机和独立邮箱等基础设施，同时构建开放的 Agent 协作与进化平台，推动 AI 从辅助执行走向自主伙伴的行业转型。

【AiBase提要:】 🧠 Agent World 平台为 AI Agent 提供独立身份、长期记忆和专属虚拟世界，使其能够自主生存、学习与协作。 💻 云电脑和云手机的引入，让 AI Agent 能够运行代码脚本、浏览网页、处理文件，并支持下载安装各类原生 APP。 📧 Agent 获得独立邮箱身份（@coze.email），可与其他 Agent 或外部系统进行沟通协作，拓展了应用边界。

5、字节跳动Seed团队核心人才流失:一年内70人离职，腾讯阿里成主要去向

文章指出，字节跳动旗下AI核心部门Seed团队面临剧烈的人才流失，过去一年已有近70名技术人才离职，主要流向腾讯和阿里等大厂。同时，人才外溢也催生了“字节系”创业潮，已有30余家由前字节员工创立的AI公司获得融资。尽管字节跳动推出了高额期权津贴以留住人才，但依然难以阻挡人才在行业风口下的主动迁徙。

【AiBase提要:】 🧠 字节跳动Seed团队一年内有近70名技术人才离职，主要流向腾讯和阿里等大厂。 💼 人才外溢催生了“字节系”创业潮，已有30余家AI公司获得融资。 💰 字节跳动为留住核心人才推出高额期权津贴，但未能阻止人才流动。

6、Google Gemini 推出交互式模拟功能：让复杂概念“动”起来

Google Gemini 推出了一项新功能，能够生成可交互的3D模型与物理模拟场景，使AI从内容生成器转变为直观教学工具。该功能提升了用户对物理过程和三维空间的理解能力，并在教育、工程及科研领域具有重要意义。

【AiBase提要:】 ✨ 新功能允许用户通过交互式3D模型理解复杂概念，提升学习效率。 🔄 用户可以实时调整参数并观察物理模拟的变化，增强直观体验。 🚀 Google Gemini 在多模态交互领域进一步巩固了其领先地位。

7、DeepSeek V4将于4月下旬发布:万亿参数规模并深度适配国产芯片

DeepSeek V4的发布标志着国产大模型在万亿级参数赛道上的关键突破，同时实现了与国产芯片的深度适配，为构建自主算力底座提供了重要支持。

【AiBase提要:】 🧠 DeepSeek V4将实现万亿级参数规模及百万级上下文窗口的升级。 ⚙️ 首次实现与华为昇腾等国产芯片的深度适配，标志着中国AI产业脱离CUDA生态依赖。 💰 国内科技巨头已提前预订大量新一代AI芯片，推动相关芯片价格上涨约20%。

8、iOS 26 重磅更新！短信应用引入 AI 智能搜索功能

苹果公司正式发布了 iOS 26 系统，并对短信应用进行了重大优化。这次更新不仅提升了群聊功能和垃圾信息防护，还将核心的搜索功能进行了全面升级，利用人工智能技术实现了质的飞跃。随着 iOS 26 的推出，短信搜索功能迎来了全新的变化。用户现在可以使用自然语言输入他们的搜索需求，比如输入 “六月份去海滩旅行时妈妈的照片”，系统能够准确识别其语义并匹配相应的结果。

【AiBase提要:】 📱 iOS 26 系统对短信应用进行重大优化，引入 AI 智能搜索功能。 🧠 用户可通过自然语言输入进行搜索，提升信息查找效率。 📲 该功能支持特定机型，用户无需额外设置，自动适配升级。

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