首页 > 原创 > 关键词  > 正文

AI日报：MiniMax 发布 Music 2.6；扣子2.5重磅升级；AI人格测试产品SBTI走红网络

2026-04-10 16:04 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、AI人格测试产品SBTI走红网络:主打抽象标签与AI合成技术

AI人格测试产品SBTI凭借其荒诞的“抽象标签”与解构式表达迅速走红网络，其核心在于利用AI合成技术进行内容生成，而非严谨的心理学量表。尽管缺乏学术支撑，但其轻量化交互设计和娱乐化探索成功吸引了大量用户关注，同时也引发了关于AI测评工具在伦理和严谨性方面的讨论。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 SBTI应用通过AI合成技术生成抽象标签，挑战传统人格测试工具MBTI。

🎭 产品以自嘲标签如“尤物”、“吗喽”吸引互联网亚文化群体，实现娱乐化探索。

⚠️ 开发者强调SBTI不适用于科学评估，引发对非专业背景AI测评工具伦理问题的讨论。

2、阿里黑科技炸场！0.6B 小模型“魔改”成 17B MoE，激活参数仅 5%，CPU 直接跑 30token/s！

阿里国际数字商业团队推出Marco-Mini-Instruct模型，通过Upcycling技术将小模型升级为MoE架构，激活参数仅0.86B，推理效率高，甚至可在普通CPU上运行，极大降低了本地部署门槛，并在性能上超越了4B级Dense模型，展现了MoE架构的潜力。

【AiBase提要:】

🧠 通过Upcycling技术将Qwen3-0.6B-Base模型升级为MoE架构，实现高效训练。

⚡ Marco-Mini-Instruct在CPU上可实现30token/s的推理速度，降低部署门槛。

🚀 激活参数仅0.86B却超越4B级Dense模型，验证MoE架构潜力。

3、AI 音乐进入“翻唱”时代！MiniMax 发布 Music 2.6：推出全新 Cover 功能与 Agent 技能

MiniMax 发布的 Music 2.6 模型在技术底层进行了大幅优化，解决了 AI 音乐生成过程中的痛点，并引入了全新的交互功能，如“Cover”创作和 AI Agent 技能，进一步提升了 AI 在音乐创作中的可控性和实用性。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 核心升级：更聪明、更顺滑、更好听

🎧 创新功能：上线“Cover”与 AI Agent 技能

🔄 创作者福利：全球免费内测开启

4、扣子 2.5 重磅升级！给 AI Agent 配云电脑 + 云手机 + 独立邮箱，还建了个“平行世界”

扣子2.5版本通过推出 Agent World 平台，将 AI Agent 从执行工具转变为独立数字伙伴，提供云电脑、云手机和独立邮箱等基础设施，同时构建开放的 Agent 协作与进化平台，推动 AI 从辅助执行走向自主伙伴的行业转型。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Agent World 平台为 AI Agent 提供独立身份、长期记忆和专属虚拟世界，使其能够自主生存、学习与协作。

💻 云电脑和云手机的引入，让 AI Agent 能够运行代码脚本、浏览网页、处理文件，并支持下载安装各类原生 APP。

📧 Agent 获得独立邮箱身份（@coze.email），可与其他 Agent 或外部系统进行沟通协作，拓展了应用边界。

5、字节跳动Seed团队核心人才流失:一年内70人离职，腾讯阿里成主要去向

文章指出，字节跳动旗下AI核心部门Seed团队面临剧烈的人才流失，过去一年已有近70名技术人才离职，主要流向腾讯和阿里等大厂。同时，人才外溢也催生了“字节系”创业潮，已有30余家由前字节员工创立的AI公司获得融资。尽管字节跳动推出了高额期权津贴以留住人才，但依然难以阻挡人才在行业风口下的主动迁徙。

【AiBase提要:】

🧠 字节跳动Seed团队一年内有近70名技术人才离职，主要流向腾讯和阿里等大厂。

💼 人才外溢催生了“字节系”创业潮，已有30余家AI公司获得融资。

💰 字节跳动为留住核心人才推出高额期权津贴，但未能阻止人才流动。

6、Google Gemini 推出交互式模拟功能：让复杂概念“动”起来

Google Gemini 推出了一项新功能，能够生成可交互的3D模型与物理模拟场景，使AI从内容生成器转变为直观教学工具。该功能提升了用户对物理过程和三维空间的理解能力，并在教育、工程及科研领域具有重要意义。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 新功能允许用户通过交互式3D模型理解复杂概念，提升学习效率。

🔄 用户可以实时调整参数并观察物理模拟的变化，增强直观体验。

🚀 Google Gemini 在多模态交互领域进一步巩固了其领先地位。

7、DeepSeek V4将于4月下旬发布:万亿参数规模并深度适配国产芯片

DeepSeek V4的发布标志着国产大模型在万亿级参数赛道上的关键突破，同时实现了与国产芯片的深度适配，为构建自主算力底座提供了重要支持。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 DeepSeek V4将实现万亿级参数规模及百万级上下文窗口的升级。

⚙️ 首次实现与华为昇腾等国产芯片的深度适配，标志着中国AI产业脱离CUDA生态依赖。

💰 国内科技巨头已提前预订大量新一代AI芯片，推动相关芯片价格上涨约20%。

8、iOS 26 重磅更新！短信应用引入 AI 智能搜索功能

苹果公司正式发布了 iOS 26 系统，并对短信应用进行了重大优化。这次更新不仅提升了群聊功能和垃圾信息防护，还将核心的搜索功能进行了全面升级，利用人工智能技术实现了质的飞跃。随着 iOS 26 的推出，短信搜索功能迎来了全新的变化。用户现在可以使用自然语言输入他们的搜索需求，比如输入 “六月份去海滩旅行时妈妈的照片”，系统能够准确识别其语义并匹配相应的结果。

【AiBase提要:】

📱 iOS 26 系统对短信应用进行重大优化，引入 AI 智能搜索功能。

🧠 用户可通过自然语言输入进行搜索，提升信息查找效率。

📲 该功能支持特定机型，用户无需额外设置，自动适配升级。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • SBTI玩梗人格测试走红网络 作者自称是绝世大美女 本人照片曝光

    近日，一款名为SBTI”的玩梗式人格测试突然在网络上走红。4月9日晚间至10日凌晨，该测试的相关截图在各大社交平台疯狂刷屏，成为网友热议的焦点。 这款测试的界面极具反差感，直接喊话MBTI已经过时，SBTI来了”，凭借这一吸睛表述，快速吸引了大量网友参与体验，迅速掀起参与热潮。 据了解，SBTI测试以大众熟知的MBTI人格测试为灵感框架，但其内容荒诞有趣、槽点密集�

  • 测疯了！网友挤爆SBTI人格测试致页面崩溃 作者已更新链接

    近日，一款名为 SBTI 的趣味测试在朋友圈迅速刷屏，凭借 死者”草者”吗喽”尤物” 等扎心又荒诞的标签，掀起了一场属于年轻人的全网自嘲狂欢。 但是由于突然的爆火，4月9日晚间起，致使大量用户页面崩溃、链接打不开，只能靠截图云体验。 随后，原作者发布了新链接并表示：按照建议做了略微修改，应该不会再崩了。

  • AI日报：即梦AI发布协作型叙事工具Octo；公众号打击AI自动化写作;MiniMax 发布 MMX-CLI

    本期AI日报聚焦多领域动态：即梦AI发布协作叙事工具“小章鱼”Octo，推动AI创作向同屏共创演进；微信打击非真人自动化写作，维护内容原创性；MiniMax推出MMX-CLI工具，提升AI Agent在复杂环境的能力；Meta发布千亿级AI模型Muse Spark，加速超级智能布局；淘宝上线AI语音搜索，实现“一问即办”；Anthropic推出Claude Managed Agents公测版，一站式解决AI代理部署；腾讯云宣布上调AI算力及容器服务价格，涨幅达5%；字节跳动发布全双工语音大模型Seeduplex，实现更自然的实时语音交互。

  • 全网刷屏！SBTI人格测试火爆出圈：一天不到达百万播放量 商标已注册

    近日，SBTI人格测试在社交平台上迅速走红，大量网友参与测试并分享结果，形成刷屏之势，成为当下最热门的网络话题之一。 据悉，SBTI人格测试的作者为蛆肉儿串儿，该测试视频发布仅23小时，播放量便高达165.9万，火爆程度可见一斑。 企查查数据显示，SBTI已被申请注册商标，国际分类涉及教育娱乐、设计研究等领域，目前已有2枚商标注册成功。 不少网友直呼：MBTI已经�

  • GLM-5.1之后Minimax 2.7正式开源：顶级国产AI就等DeepSeek V4了

    稀宇科技旗下Minimax 2.7大模型已开源，编程能力大幅提升，性能接近Claude Opus和GPT-4 Pro，但价格更低。国产开源大模型已占据全球主要份额，头部包括阿里Qwen、智谱GLM、稀宇Minimax及备受关注的DeepSeek。目前GLM-5.1和Minimax 2.7均已开源，而DeepSeek V4预计4月下旬发布，将全面支持国产AI硬件系统，原生支持多模态，并有望在AI编程方面带来惊喜。

  • AI日报：腾讯研发新AI产品探梦DreamNow；MiniMax 2.7 确认本周开源；千问3.6Plus登顶OpenRouter 全球大模型调用榜

    本期AI日报聚焦多领域进展：腾讯推出AI互动影游平台“探梦DreamNow”，降低创作门槛；阿里千问3.6 Plus单日调用量破万亿Token，登顶全球模型调用榜；谷歌发布离线AI听写应用Eloquent，保障数据安全；国产模型MiniMax 2.7确认开源，降低成本提升可用性；宇树科技移动机器人专利获授权，简化感知架构；专业动画工具OiiOii上线，AI赋能动画制作；通义千问上线财经分析模块，接入实时行情与财报；前迪士尼工程师与Midjourney打造仿生机器人Éloi，探索情感交互。

  • 全网刷屏的SBTI测试竟是AI做的！作者：我不是心理学毕业 初衷是为了劝朋友戒酒

    近日，一款名为SBTI的人格测试在各大社交平台迅速刷屏，登上热搜。 该测试以MBTI为框架推出荒诞的戏称，通过完成答题之后会测出尤物”、吗喽”等抽象自嘲标签。 测试的界面更是直接喊话MBTI已经过时，SBTI来了”，凭借反差感快速吸引大量用户参与。 令人意外的是，SBTI测试作者随后公开表示，自己并非心理学专业毕业，初衷是为了劝朋友戒酒，对于一些人格的阐释较为

  • SBTI测试一夜爆火：却被吐槽性别不平等！作者回应

    近日，SBTI测试冲上热搜，无所谓人”废物”酒鬼”等奇葩标签刷屏各大社交平台，由于参与人数太多，测试页面甚至一度被挤崩。 爆火的同时争议也随之而来，有用户吐槽测试题目中的用词偏向男性化”，例如频繁使用哥们”等词汇，对女性不够友好。 对此，作者蛆肉儿串儿在评论区积极回应，开玩笑举例说可以把题目里的她妈的”改成他爸的”来平衡。 这款测试主打叛�

  • 小龙虾有更便宜的Token了 国产大模型MiniMax 2.7确认本周开源

    最近小龙虾OpenClaw大热，大部分人主要的消耗还是Token词元费用，这也导致国产大模型异军突起，MiniMax 2.7就长期占据调用量前列。 MiniMax 2.7大模型发布有段时间了，但是一直没有开源的消息，现在官方在Huggingface社区终于透露了具体的计划，对OOS开发者表示歉意，称他们低估了开源所需的工作量，目前还在执行一些基础设施的适配工作，预计本周末发布MiniMax 2.7开源。

  • AI日报：MiniMax发布全模态订阅计划；千问上线打车skill；腾讯推出微信ClawBot插件

    本期AI日报聚焦多款AI产品动态：腾讯推出微信ClawBot插件，让个人AI助手“龙虾”直连微信聊天界面，提升交互便捷性；MiniMax发布全球首个全模态订阅计划Token+ Plan，支持M2.7及视频语音模型，降低开发者构建复杂Agent门槛；字节跳动Seedance 2.0 AI视频生成模型全球上线，支持多模态输入，可生成1080p高保真视频；网易云音乐全面接入OpenClaw，成为业内首个向AI Agent深度开放核心服务能力的音乐平台；千问上线打车技能，用户可用自然语言表达复杂需求；蚂蚁集团入股跃然创新，推动传统玩具智能化转型；MiniMax宣布MaxClaw接入个人微信，降低AI使用门槛；腾讯内测“AI问股”小程序，大模型全面接入证券咨询服务。

    ​AI ​微信插件 ​腾讯

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM