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REDMI Book Pro 2026官宣 预计本月发布

2026-04-10 11:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:今日，小米官方正式宣布，旗下全新笔记本产品REDMI Book Pro2026即将在本月亮相，且将与REDMI K90Max手机同场发布。该款笔记本定位为REDMI全新高性能AI旗舰笔记本，引发众多消费者关注。

从外观上看，新机所采用的模具与前代完全一致，不过提供了14英寸和16英寸两种尺寸供用户选择，主要是在配置方面进行了大幅升级。

REDMI Book Pro 2026 官宣本月发布：酷睿Ultra X7 358H 99Wh巨无霸电池

在核心硬件上，REDMI Book Pro2026至高搭载第三代英特尔酷睿Ultra X7358H处理器。这款处理器采用18A工艺，具备16核16线程的强大规格，同时集成Arc B390核显与50TOPS NPU，还支持XeSS3.0技术，能够为用户带来出色的性能体验。

内存方面，它搭载了LPDDR5X9600MT/s内存，进一步提升了数据传输速度。此外，该笔记本内置全新个人知识库与AI深度搜索功能，强化了本地AI算力以及跨设备协同能力，满足用户多样化的使用需求。

值得一提的是，REDMI Book Pro2026在续航方面表现极为亮眼。它配备了至高99Wh的巨无霸电池，容量接近民航随身上限，远远超出主流轻薄本的水平，真正做到了“小身材大能量”，让用户无需频繁充电，即可享受长时间的使用体验。

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