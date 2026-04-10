华为官宣Pura 90系列、Pura X2等新品将于4月20日发布

站长之家（ChinaZ.com）4月10日 消息:今日，华为终端BG董事长余承东正式对外宣布，华为Pura系列及全场景新品发布会定于4月20日14时30分举行。这一消息瞬间引发了科技圈与广大消费者的热烈关注，大家都对即将登场的新品满怀期待。

此前，就有不少关于此次发布会的爆料，如今随着官宣，部分传言也得到了证实。值得一提的是，余承东发布官宣消息时所使用的机型正是华为Pura90Pro Max，这无疑为之前的一些猜测添了实锤。

据可靠消息，此次发布会上，华为Pura90系列、华为Pura X2等重磅新品将惊艳亮相。其中，Pura90系列在机型规划上有所调整，取消了前代的Ultra款，回归三杯路线，全系共有三款机型，分别为Pura90、Pura90Pro以及Pura90Pro Max。

在屏幕尺寸方面，Pura90系列也有明确规划。标准版将配备6.58英寸屏幕，而Pro系列则会搭载6.87英寸的大尺寸直屏，满足不同用户对于屏幕大小的需求。

在性能配置方面，华为Pura90系列预计将搭载最新的麒麟9030Pro旗舰处理器。该处理器采用1+4+4的九核心架构设计，其中大核主频高达2.75GHz，中核为2.27GHz，还配备了1.72GHz的高效能小核，这样的配置将为手机带来强劲的性能表现。

此前华为在Mate80Pro Max风驰版上首发的HyperSpace Memory超空间内存技术，预计也会应用到Pura90系列上。

影像功能一直是华为手机的强项，此次Pura90系列也不例外，影像依旧是重点升级方向。该系列将升级第二代红枫影像系统，并且配备超大底的2亿像素潜望式长焦镜头，这将为用户带来更出色的拍照体验，无论是远景拍摄还是细节捕捉，都能轻松应对。

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