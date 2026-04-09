OPPO A6s Pro官宣4月14日发布

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:今日，OPPO 官方宣布， OPPO A6s Pro 将于4月14日重磅发布，此次新品主打“颜值天花板，流畅实力派”的特色定位，瞬间吸引了众多消费者的目光。

OPPO A6s Pro 在设计上独具匠心，带来了极具辨识度的外观。官方透露，该机行业首发3D 景深光感工艺，巧妙地将一片青松林融入背盖之中，这种独特的设计风格在当下手机市场中独树一帜，无疑会成为众多追求个性与美感的消费者的心头好。

在产品曝光方面，OPPO A6s Pro 已经在中国电信终端产品库中现身。存储组合上，它提供了丰富多样的选择，有8GB +128GB、8GB +256GB、12GB +256GB 以及12GB +512GB 多种版本，能够充分满足不同用户对于手机存储容量的多样化需求。配色方面，同样亮点十足，提供了好运莲莲、夜月生辉、青云直上三款各具特色的配色，无论是喜欢清新淡雅风格，还是钟情于神秘深邃风格，亦或是偏爱活力向上风格的消费者，都能找到适合自己的那一款。

屏幕与续航方面，OPPO A6s Pro 正面配备了一块6.57英寸直屏，分辨率为1080x2372，能为用户带来清晰细腻的视觉体验。整机重量约193g，拿在手中不会有过重的负担。同时，它内置了一块7000mAh 的超大容量电池，强大的续航能力可以让用户告别频繁充电的烦恼，无论是日常使用还是长时间外出，都能轻松应对。

核心配置上，OPPO A6s Pro 搭载了天玑6300（MT6835T）处理器，采用八核架构设计，其中包含2颗2.4GHz Cortex-A76大核和6颗2.0GHz Cortex-A55小核，GPU 为 Mali-G57MC2。这样的配置组合，能够为手机提供较为流畅的运行性能，满足用户日常使用各种应用以及运行一些主流游戏的需求。

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