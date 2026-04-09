AI日报：即梦AI发布协作型叙事工具Octo；公众号打击AI自动化写作;MiniMax 发布 MMX-CLI

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1、即梦AI发布协作型叙事工具“小章鱼”Octo，首推VibeCreate创作模式

即梦AI发布协作型叙事工具“小章鱼”Octo，首推VibeCreate创作模式，标志着AI创作从单向指令向同屏共创演进，通过智能Agent和多模态混合支持，构建了全流程制作闭环，并拓展了AI在创意产业的边界。

【AiBase提要:】 🧠 Octo支持“对话+多模态混合”的同屏共创，实现与创作者的异步并行创意碰撞。 🎬 构建了从故事大纲梳理到短片成片输出的全流程制作闭环，深度联动即梦最新底层模型。 🤝 VibeCreate模式将AI定位为“创意合伙人”，推动AI视频创作向工作流集成与交互体验革新。

2、拒绝“套壳”AI：微信公众号重拳打击非真人自动化写作

微信公众平台发布了针对‘非真人自动化创作行为’的最新管理规则，旨在维护内容生态的原创性。新规明确禁止利用AI、脚本或接口替代真人完成创作与发布，并对违规行为进行严厉处罚，包括流量限制、文章删除甚至账号封禁。

【AiBase提要:】 🤖 禁止利用AI、脚本或接口替代真人完成创作与发布。 🚫 传播自动化创作的教程与服务将被严格禁止。 🔒 对违规账号采取分级处罚，严重者可能被永久封禁。

3、MiniMax 发布 MMX-CLI：一行代码原生接入全模态模型

MiniMax 发布 MMX-CLI 工具，显著提升了 AI Agent 在复杂环境中的能力，同时推动了 AI 在商业场景的落地应用。

【AiBase提要:】 ✅ 原生调用，告别 MCP Server：MMX-CLI 简化了 Agent 与大模型的交互逻辑，实现零适配门槛。 🛒 商业场景落地提速：淘宝闪购 AI 店铺助手上线语音搜索功能，实现复杂操作闭环。 🚀 AI Agent 接管“执行权”：AI 正从辅助者变为真正的协同伙伴，深入编程、经营和创作环节。

4、Meta发布首款AI模型Muse Spark，千亿美金预算加速超级智能布局

Meta正式发布首款自研高性能AI模型Muse Spark，标志着扎克伯格在千亿级投入下的“超级智能”版图迈出实质性一步。该模型由Scale AI创始人Alexandr Wang领衔研发，目前已集成至Meta AI服务中，技术层面采用多子智能体协同机制，能够同步处理旅行规划、目的地对比等复杂长链任务，并在视觉理解方面表现卓越。

【AiBase提要:】 🧠 Meta发布首款自研高性能AI模型Muse Spark，标志着其在超级智能领域的实质性进展。 💰 2026年Meta AI相关支出预计达1150亿至1350亿美元，远超2025年的722亿美元。 🌐 Muse Spark具备多模态感知与复杂推理能力，全面对标Gemini Deep Think与GPT Pro。

5、淘宝闪购商家端上线AI语音搜索，复杂操作实现“一问即办”

淘宝闪购升级其餐饮商家侧的AI Agent入口“AI店铺助手”，并全量上线语音搜索功能。这一技术突破使得商家可以通过语音直接调起执行窗口、完成复杂业务操作闭环，从而实现降本增效。

【AiBase提要:】 🛒 高效订单查询: 快速定位特定订单状态。 🛍️ 灵活商品管理: 实时调整库存或修改商品信息。 🛡️ 店铺安全维护: 一键屏蔽恶意顾客，净化经营环境。

6、Anthropic 上线 Claude Managed Agents 公测版，一站式解决 AI 代理生产部署

Anthropic 推出 Claude Managed Agents 公测版，为开发者提供一站式 AI 代理构建和部署解决方案，显著缩短开发周期并提升生产效率。

【AiBase提要:】 ✅ 一体化集成：无需自行搭建复杂基础设施，即可快速构建高性能 AI 代理。 🚀 高效开发流程：从原型设计到正式发布，整个过程可在几天内完成。 📦 生产就绪：内置经过优化的代理框架，支持大规模部署需求。 详情链接:https://claude.com/customers/rakuten

7、腾讯云宣布5月9日起上调AI算力及容器服务价格，涨幅达5%

腾讯云宣布将于2026年5月9日起正式上调多项核心AI业务价格，涨幅达5%，这是继阿里云与百度云之后，国内又一头部云服务商完成算力资源的结构性调价。

【AiBase提要:】 🔥 腾讯云将于2026年5月9日起上调AI算力相关产品服务价格，涨幅为5%。 📦 此次调价涵盖AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce（EMR）相关产品。 💡 调价原因在于全球AI算力需求激增及核心硬件供应链成本上涨，旨在保障服务质量及算力资源的持续供给。

8、字节跳动发布原生全双工语音大模型 Seeduplex：懂倾听、抗干扰

字节跳动发布原生全双工语音大模型 Seeduplex，标志着 AI 语音交互从传统的“回合制”向更贴近人类直觉的“实时自然交互”演进。该模型通过语音与语义的联合建模，显著提升了模型在复杂声学环境下的抗干扰能力，并引入动态判停技术，优化对话节奏控制，提升用户体验。

【AiBase提要:】 🎙️ Seeduplex 实现了“边听边说”的同步处理框架，提升了语音交互的自然感。 🔊 通过语音与语义的联合建模，显著提升了模型在复杂声学环境下的抗干扰能力。 🧠 引入动态判停技术，优化对话节奏控制，提升用户体验。 详情链接:https://seed.bytedance.com/seeduplex

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