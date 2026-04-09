李佳琦哽咽宣布：将短暂退出直播 缺席是去拍合伙人

站长之家（ChinaZ.com）4月9日 消息:4月8日晚，淘宝直播盛典活动现场星光熠熠，备受瞩目的“带货一哥”李佳琦在领奖致辞环节，情绪突然涌上心头，一度哽咽落泪。

在台上，李佳琦满怀感慨地表示，自己特别想感谢第一代主播开启的直播上一个十年。他说，自己曾做了一个长达十年的梦，直到现在，有时回到家躺在床上，还会忍不住问自己，为何幸运之神会眷顾自己，让自己收获这么多人的喜爱。他深切感激直播这个平台，是它让自己有机会成为如今的李佳琦。回忆过往，他坦言以前从不敢轻易离开直播间，因为心里没底，可今年情况不同了，他有了底气，甚至可能缺席两个月的直播，因为“所有女生”都知道他正在进行一项新的尝试。

李佳琦这番饱含深情的感言，瞬间在网络上引发了轩然大波，网友们纷纷热议，猜测他是否要暂别直播界。

面对网友们的种种猜测，当晚深夜，李佳琦在社交平台迅速作出回应。他明确表示自己并没有退休，之前所说的缺席直播，是去参与拍摄《巴黎合伙人》了，这是一次全新的尝试。他感慨直播这十年，自己从孤身一人发展到拥有一群志同道合的伙伴，特别感恩粉丝们一直以来的信任与支持。未来，他依旧会全力以赴助力国货发展，让消费市场更具活力。同时，他还特意纠正了之前的说法，称缺席直播的时间是两个月，并非两个季度。据了解，《巴黎合伙人》第一个月的拍摄工作已经顺利结束，不久后就会与观众见面。

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