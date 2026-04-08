联想moto razr fold大折叠手机官宣5月发布

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:今日，联想moto官方微博正式对外宣布，其备受期待的首款大折叠手机moto razr fold将于5月惊艳亮相。这款新机以轻薄设计为核心卖点，整机在展开状态下单边厚度仅为4.55mm至4.6mm，折叠时厚度也控制在9.89mm至9.9mm之间，机身重量更是轻至244g，为用户带来前所未有的便携体验。

moto razr fold在外屏配置上同样不遗余力，采用了一块6.6英寸的OLED屏幕，支持高达165Hz的刷新率，峰值亮度更是达到了惊人的6000nits。此外，该机还首发搭载了康宁大猩猩玻璃陶瓷3，这一创新材质的应用显著提升了手机的抗跌落能力，让用户使用更加安心。

内屏方面，moto razr fold配备了一块8.1英寸的2K屏幕，同样支持144Hz刷新率，峰值亮度高达6200nits。值得一提的是，该机的双屏均通过了Pantone色彩认证，支持100% DCI-P3色域与HDR10，确保用户在观看视频或浏览图片时能够享受到极致的视觉盛宴。

在影像系统上，moto razr fold同样表现出色。其后置摄像头模组采用了5000万像素的三摄组合，包括索尼LYTIA828主摄（配备f/1.6大光圈与OIS光学防抖）、122度超广角微距镜头以及LYTIA600潜望长焦镜头(支持3倍光学变焦与OIS光学防抖)，能够轻松应对各种拍摄场景，满足用户多样化的拍摄需求。

核心配置方面，moto razr fold搭载了最新的骁龙8Gen5芯片，性能强劲。同时，该机还内置了一块6000mAh的大容量电池，支持80W有线快充与50W无线快充，让用户告别电量焦虑。此外，整机还支持IP48/IP49级防护，配备独立AI按键，可一键唤醒AI功能，极大提升了日常使用的便捷性和效率。

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