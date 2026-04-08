首页 > 原创 > 关键词  > 正文

联想moto razr fold大折叠手机官宣5月发布

2026-04-08 16:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:今日，联想moto官方微博正式对外宣布，其备受期待的首款大折叠手机moto razr fold将于5月惊艳亮相。这款新机以轻薄设计为核心卖点，整机在展开状态下单边厚度仅为4.55mm至4.6mm，折叠时厚度也控制在9.89mm至9.9mm之间，机身重量更是轻至244g，为用户带来前所未有的便携体验。

moto razr fold在外屏配置上同样不遗余力，采用了一块6.6英寸的OLED屏幕，支持高达165Hz的刷新率，峰值亮度更是达到了惊人的6000nits。此外，该机还首发搭载了康宁大猩猩玻璃陶瓷3，这一创新材质的应用显著提升了手机的抗跌落能力，让用户使用更加安心。

联想moto首款大折叠来了！razr fold官宣 5 月发布

内屏方面，moto razr fold配备了一块8.1英寸的2K屏幕，同样支持144Hz刷新率，峰值亮度高达6200nits。值得一提的是，该机的双屏均通过了Pantone色彩认证，支持100% DCI-P3色域与HDR10，确保用户在观看视频或浏览图片时能够享受到极致的视觉盛宴。

在影像系统上，moto razr fold同样表现出色。其后置摄像头模组采用了5000万像素的三摄组合，包括索尼LYTIA828主摄（配备f/1.6大光圈与OIS光学防抖）、122度超广角微距镜头以及LYTIA600潜望长焦镜头(支持3倍光学变焦与OIS光学防抖)，能够轻松应对各种拍摄场景，满足用户多样化的拍摄需求。

核心配置方面，moto razr fold搭载了最新的骁龙8Gen5芯片，性能强劲。同时，该机还内置了一块6000mAh的大容量电池，支持80W有线快充与50W无线快充，让用户告别电量焦虑。此外，整机还支持IP48/IP49级防护，配备独立AI按键，可一键唤醒AI功能，极大提升了日常使用的便捷性和效率。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果第一款折叠屏！iPhone Fold不会延期：依然9月发布

    日前有报道称，iPhone Fold因为生产遇到问题，需要推迟到2027年发布。 对此，明记Mark Gurman表示该消息不准确，虽然该机相较iPhone 18 Pro系列上市时间稍晚一些，但依然会在9月的秋季发布会上同台发布。 不过，由于iPhone Fold的显示屏设计工艺复杂，这或将导致其初期供货量受限，这一观点也与苹果分析师郭明錤去年12月的判断一致。 郭明錤当时便提到该机型的生产挑战可能引发

  • 苹果首款折叠屏手机！iPhone Fold已在试产：9月发布

    苹果首款折叠屏手机iPhone Fold已由富士康启动试产，预计9月秋季发布会与iPhone 18 Pro系列同台发布，12月全球开售。 作为苹果布局折叠屏赛道的首款力作，iPhone Fold定位超高端市场，国行起步价预计超过12000元，成为苹果史上最贵手机。 该机采用横向书本式内折设计，配备5.5英寸外屏与7.8英寸内屏的双屏组合，内屏搭载屏下前摄技术。 搭配液态金属铰链 定制化柔性玻璃方案，

  • 全球首台阔比例大折叠手机来了！华为Pura X2定档4月发布：提前苹果半年

    博主数码闲聊站今天发文称，行业首个阔比例大折叠定档4月。 结合此前爆料，这款阔比例大折叠指的就是华为Pura X2了，是全球首款横向大尺寸扩折叠手机。 全球首台阔比例大折叠手机来了！华为Pura X2定档4月发布：提前苹果半年 新机代号是Hope”，有白色、绿色、橘色、蓝黑色四款配色。 作为一台阔大折”，Pura X2会明显比此前的Pura X尺寸更大，内屏是7.69英寸WQHD ，外屏则

    ​华为Pura ​X2 ​阔比例大折叠

  • 苹果折叠屏iPhone Fold试产顺利！9月发布：今年出货量超500万台

    苹果首款折叠屏iPhone Fold试产进展顺利，无重大问题，不会推迟发布，此前日媒所称测试遇阻、可能延期的消息不实。 权威人士古尔曼和机构摩根士丹利均确认，该机按原计划将于今年9月秋季发布会，与iPhone 18 Pro系列一同推出并开售。 目前已在富士康深圳、郑州园区进入DVT设计验证试产阶段，设计与硬件已定型。 iPhone Fold为横向大折叠方案，采用三星定制LTPO OLED柔性屏，�

  • iPhone Fold要来了！苹果首款折叠屏项目正常推进 秋季发布

    日前，有媒体报道称，苹果首款折叠屏手机iPhone Fold正在富士康试产。 据证券时报报道，苹果产业链人士对此表示，苹果首款折叠屏手机项目方案早已确定，目前该项目正在正常推进中。 试产是产品正式量产前必经阶段，一般需经过工程验证、设计验证、生产试产验证，最后再到正式量产。 按正常推进计划，iPhone Fold将于今年秋季发布。

  • 华为Pura X2本月发：全球首款大屏阔折叠 比iPhone Fold早半年

    华为将在本月正式推出全新的折叠屏手机Pura X2。作为全球首款大屏阔折叠机型，这款新品的发布时间比竞品苹果iPhone Fold早了大约半年左右。 据多方爆料显示，华为Pura X2在设计思路上更像是一款可以折叠的MatePadmini。其屏幕比例接近16:10，这种比例能够显著提升鸿蒙系统的软件适配效率，为用户提供更好的沉浸式体验。 在屏幕尺寸方面，Pura X2进行了精细化的平衡。它的内屏�

  • 冲上热搜!5月仅上班19天

    今日，5月放假12天”的话题冲上热搜第一。 按照2026年官方节假日安排，劳动节假期为5月1日至5日，共计5天，5月9日周六需要补班一天。 核算下来，5月总共31天里，休息日达到12天，实际工作日仅19天。 不少人注意到，广西的小伙伴除了全国统一假期，还能多享受一个专属假期。 根据相关放假办法，2026 年广西 壮族三月三” 在 4月18日、19日放假，加上17日、20日补休，整体�

  • 联想Yoga Slim 7x笔记本发布：骁龙X2 Elite 可选OLED触摸屏

    联想全新Yoga Slim 7x笔记本以1899.99美元（约合人民币13070元）正式亮相，其纤薄机身最薄处仅13.9mm，整机重量控制在1.17kg。 该产品提供两种屏幕配置：1TB版本搭载14英寸2880 x 1800分辨率OLED触摸屏，支持120Hz VRR可变刷新率，峰值亮度高达1100nits，通过DisplayHDR True Black 1000认证，覆盖100% sRGB/P3及99% Adobe RGB色域，平均Delta E＜1并具备硬件低蓝光特性。 512GB版本则采用19201200非触控屏，支

  • 最高659元/月！小米推出MiMoToken套餐 16亿Credit随便刷

    小米4月3日推出MiMo Token Plan，统一Credit点数体系，按token使用量直接换算credit消耗量，简化开发者计费流程。不同模型token消耗比例不同，如MiMo-V2-Omni 256k上下文消耗1x，MiMo-V2-Pro 256k消耗2x，更长上下文消耗4x，TTS限时免费。计划取消5小时token使用限额，支持集中消耗token，提升使用灵活性。购买套餐用户还可获得新模型优先内测体验权。Token Plan共推出四档套餐：Lite（39元/月，0.6亿Credits）、Standard（99元/月，2亿Credits）、Pro（329元/月，7亿Credits）、Max（659元/月，16亿Credits），分别面向不同使用强度的开发者和用户。

  • 2026年最值得买的折叠屏手机 这款新品横扫大折叠痛点

    在折叠屏市场持续升温的背景下，荣耀Magic V6凭借轻薄设计、旗舰性能、超长续航、可靠结构与AI生态等全面优势，成为2026年“最值得买的折叠屏手机”。其展开厚度仅4.0mm，重量约219g，搭载满血骁龙8至尊版平台，配备7150mAh大电池与80W快充，并采用鲁班钛链等创新结构提升耐用性。结合完整的AI生产力生态与出色影像系统，它在整体体验上实现了均衡跃升，不仅刷新行业标准，也进一步巩固了荣耀在折叠屏领域的领先地位。

    ​折叠屏手机 ​荣耀Magic ​V6

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM