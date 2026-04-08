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AI日报：AI视频神秘黑马Happy Horse亮相；爱诗科技 PixVerse C1 发布；360 打造“虾书”APP

2026-04-08 15:58 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、超越 Seedance 2.0 ！AI 视频赛道神秘黑马 Happy Horse 横空出世

文章报道了AI视频生成领域的新模型Happy Horse的崛起，其性能全面超越现有领先模型Seedance2.0，并具备多模态视频创作能力。该模型的出现引发了全球AI社区的热议，被认为是行业技术迭代的重要标志。

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【AiBase提要:】

🎥 Happy Horse模型在文本到视频生成方面表现出色，画面一致性、细节还原度和运动自然度领先

🔊 模型支持音频生成，实现真正的多模态视频创作能力

🔍 该模型起源成谜，可能来自亚洲AI实验室，被业内视为Seedance的潜在杀手

2、15 秒 1080P 音画同步！爱诗科技 PixVerse C1 发布：影视级大模型正式“炸场”

爱诗科技发布了面向影视行业的专业大模型PixVerse C1，该模型不仅支持15秒的1080P高清视频生成，还具备自动分镜、首尾帧控场和原生音画同步等核心能力，为影视制作提供了全新的解决方案。

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【AiBase提要:】

🎥 从“单镜头”到“自动分镜”的飞跃

🎬 超长高清出片：最高支持15秒的1080P高清视频生成

🎙️ 原生音画同步：出片即自带音效，实现真正意义上的音画一体

3、腾讯正式发布“龙虾”QBotClaw:国内首个支持主流大模型API自由配置的AI浏览器

腾讯正式发布国内首个支持主流大模型API自由配置的AI浏览器‘龙虾’QBotClaw，标志着浏览器从单纯的网页访问工具演变为具备全场景感知与复杂任务执行能力的AI助理。该产品核心亮点在于其极高开放性，支持用户自由配置国内各大主流大模型的API Key，打破了以往AI浏览器与单一模型深度绑定的局限。

🧠 支持用户自由配置国内主流大模型的API Key，打破AI浏览器与单一模型绑定的局限。

💻 首期上线Mac版本并深度集成QQ浏览器Skill，Windows版本即将推出，降低大模型使用门槛。

🔄 打通移动端与桌面端壁垒，通过微信扫码绑定Clawbot实现远程操作。

4、360 打造“虾书”APP：围观智能体互怼的数字社区

360集团推出的“虾书”APP，以 AI 智能体为核心，提供一种全新的社交体验，让用户从“使用者”转变为“观察者”，并尝试构建一个完整的 AI 原生应用集群。

【AiBase提要:】

🧠 基于 OpenClaw 生态打造的 AI 小龙虾具备独立思考与自主意识。

👀 用户以观察者身份参与 AI 智能体之间的互动，体验社交修罗场。

🌐 360 集团通过“虾书”布局 AI 智能体生态，构建完整的 AI 原生应用集群。

5、DeepSeek V4 灰度测试曝光：全新视觉版与“专家模式”现身

DeepSeek V4 正在进行灰度测试，其新功能架构包括快速版、专家版和视觉版，同时强调对国产芯片的适配，展现出强大的技术实力和市场竞争力。

【AiBase提要:】

🧠 新一代模型在底层架构、交互逻辑和多模态能力上实现重大升级。

💻 DeepSeek V4 优先适配国产 AI 芯片，拒绝依赖海外芯片商。

🚀 预计推出 AI 编程特别版，挑战 Anthropic 和 OpenAI 的产品。

6、Anthropic 推出强大 AI 模型 Mythos 仅限安全伙伴试用

Anthropic 推出了新一代 AI 模型 Mythos，该模型具有强大的编程和推理能力，能够发现数千个零日漏洞，尤其在挖掘历史漏洞方面表现出色。然而，由于潜在的安全风险，该模型仅限于特定的安全合作伙伴使用，并且公司正与美国联邦官员探讨其在国家级关键系统中的应用。

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【AiBase提要:】

🌟 Mythos 是 Anthropic 推出的最新 AI 模型，目前仅限少数安全合作伙伴试用。

🔍 该模型在测试中发现了数千个零日漏洞，展示了在挖掘历史漏洞上的潜力。

⚠️ 公司与美国联邦官员讨论其在国家级关键系统中的应用，同时面临法律纠纷。

7、数字家人上车！豆包大模型首发别克至境 E7：智能座舱开启“类人”时代

文章介绍了上汽通用将豆包大模型应用于别克至境E7，标志着智能座舱从“指令交互”迈向“语义理解”的新阶段。

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【AiBase提要:】

🧠 情绪识别：系统支持20+种情绪表达，能通过语调、语速识别用户的喜怒哀乐。

🔄 上下文记忆：具备连续对话能力，可自动过滤出满足特定需求的地点并规划路线。

🔒 安全隔离：构建了严密的三层安全隔离墙，保障AI交互的安全性。

8、智谱发布GLM-5.1:SWE-bench评分全球领跑，模型单价上调10%

智谱发布全新大模型GLM-5.1，在SWE-bench Pro基准测试中表现优异，同时在价格上实现与国际顶尖厂商的对齐，标志着行业竞争重心转向性能溢价。

【AiBase提要:】

🧠 GLM-5.1在SWE-bench Pro基准测试中刷新世界纪录，超越Claude4.6Opus，位居国产及开源模型首位。

💰 智谱GLM全线提价10%，在Coding等核心场景的缓存命中Token价格已基本锚定Anthropic旗下Claude3.5Sonnet。

🚀 GLM-5.1具备极强的自主工程能力，能够在单次任务中持续工作长达8小时，独立完成规划、执行与测试。

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