腾讯发布浏览器龙虾QBotClaw：内置自研Skill

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:今日，腾讯发布了国内首个浏览器“小龙虾”QBotClaw，这一创新产品不仅完全兼容OpenClaw技能，还支持用户自由配置国内各大主流大模型的API Key，为用户带来了前所未有的便捷体验。

腾讯方面表示，从现在起，只要用户会使用浏览器，就能立即拥有一只随时待命的“专属小龙虾”，只需简单一句话，就能让QQ浏览器自动执行任务。

在购物比价方面，QBotClaw展现出了强大的实力。过去，用户在电商平台之间手动对比价格需要反复切换多个标签页，而现在，只需在侧边栏向QBotClaw发出一句指令，如“帮我对比这几款手机价格”，它便能自动跨页面抓取数据，并为用户输出清晰的比价结果及购买建议，让购物变得更加轻松省心。

除了购物比价，QBotClaw还能帮助用户自动发帖。用户只需一句指令，如“把当前文档的内容配上图，发一条微博”，QBotClaw便会自动完成点开网页、填入内容、点击发布等一系列操作，大大节省了用户的时间和精力。

据介绍，QBotClaw内置了腾讯自研的QQ浏览器Skill，能够精准识别动态网页上的各种元素，确保操作过程中不瞎点、不报错，操作成功率极高。同时，它基于整个QQ浏览器运行，具备深度记忆能力，无需用户反复交代背景，就能直接顺着用户的思路把任务执行到底。

此外，QBotClaw还支持通过微信Clawbot扫码连接，用户即便不在电脑前，也能通过手机下达指令，让办公室电脑自动完成网页操作、数据抓取或文件处理等任务，实现了真正的远程操控。

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