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小米计划推出6款充电宝新品 全面满足新国标要求

2026-04-08 15:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:今日，小米公司正式对外宣布，将重磅推出6款充电宝升级新品，这些新品将全面契合即将实施的《移动电源安全技术规范》（GB47372-2026）新国标的所有要求，覆盖了自带线、轻薄等当下主流的产品形态，以满足消费者多样化的需求。

在这批新品中，小米充电宝磁吸支架100007.5W2026版已抢先一步正式开售，其首发价格定为199元，这也标志着小米首款新国标充电宝产品的诞生。这款充电宝在安全性能上表现卓越，成功通过了新国标规定的15项严苛测试，并荣获了CCC认证。它搭载了新一代安全电芯，内置了12项精心设计的安全机制，包括九重保护和双NTC控温技术，能够轻松应对针刺、挤压、热滥用等极端测试情况，确保用户使用过程中的安全无忧。

小米计划推出 6 款充电宝升级新品：全面满足新国标要求

除了强大的安全性能，这款充电宝还新增了智能管理功能。用户只需通过有线方式将其连接到电脑，即可轻松读取电池的循环次数、健康度以及异常记录等关键信息。同时，机身醒目地标注了建议的安全使用年限为5年，为用户提供了更加清晰的使用指导。

在配置方面，这款充电宝拥有10000mAh的容量（39.1Wh，符合可登机标准），支持33W有线输出、15W无线输出以及30W自充功能。它还自带了L型弯头USB-C线，方便用户连接设备。更令人惊喜的是，它还能同时为三台设备充电(2台有线，1台无线)，大大提升了充电效率。

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