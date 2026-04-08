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REDMI K Pad 2官宣本月发布：搭载天玑9500、9100mAh电池

2026-04-08 10:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:今日，REDMI官方正式官宣REDMI K Pad2，该款新机将与REDMI K90Max同场发布，且目前预约通道已开启。

REDMI K Pad2延续了8.8英寸小平板的设计风格，不过在屏幕方面进行了全面升级，配备了165Hz超高刷电竞屏，亮度、触控以及护眼功能均实现了全维度提升，有望为用户带来更为出色的视觉体验。

8. 8 英寸小钢炮！REDMI K Pad 2 官宣：天玑9500 9100mAh大电池

外观上，REDMI K Pad2虽有改变但整体风格依旧，采用金属一体化机身设计，后摄取消了装饰条，整体造型更加简约。值得一提的是，新机电源键位置从顶部移至右侧，这一改变对于游戏玩家而言十分贴心，在横屏状态下解锁更为方便，并且支持指纹识别功能。

性能方面，REDMI K Pad2表现强劲，搭载了天玑9500旗舰芯片，此芯片堪称目前联发科最强SoC。它采用全大核CPU架构，具体包含1个主频最高达4.21GHz的C1-Ultra超大核、3个C1-Premium超大核以及4个C1-Pro大核，还集成了矩阵运算指令集SME2。据相关数据，天玑9500的单核性能相较于上一代提升了32%，多核性能提升17%，在安兔兔跑分测试中轻松突破400万分。

续航能力上，REDMI K Pad2内置9100mAh大容量电池，即便用户外出携带，也能毫无焦虑地畅玩游戏。此外，预计该机还将配备双X轴马达以及联名调音的增强版对称双扬声器等，进一步丰富用户的使用体验。

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