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小米新国标充电宝上架开售：售价199元

2026-04-08 10:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月8日 消息:小米正式推出了其首款符合新国标的充电宝——小米充电宝磁吸支架100007.5W2026版，并以199元的首发到手价吸引了众多消费者的目光。

这款充电宝不仅贴合即将实施的《移动电源安全技术规范》（GB47372-2026）新国标设计，更通过15项新国标的严苛测试，获得了CCC认证，成为新国标落地前的合规标杆产品之一。

在充电模式上，小米充电宝磁吸支架100002026版支持有线、无线、边充边放、多设备同时充四种模式。有线快充对小米机型最高输出33W，自充最高30W;无线充电分档适配，最高15W且一贴即充;可同时为三台设备补能（两路有线，一路无线），还自带L型弯头USB-C线，横握手机充电不挡手。此外，它还兼容BC1.2、PD2.0/3.0(PPS)、Apple2.4A等多种充电协议，可智能匹配合适功率，满足用户多样化的充电需求。

小米充电宝磁吸支架100002026版搭载了新一代安全电芯，能够轻松应对针刺、挤压、热滥用等极端测试，确保使用过程中的安全性。同时，它还新增了智能管理功能，用户只需通过有线连接电脑，即可溯源电池信息、查看异常记录，让充电宝的使用更加透明、安心。

199 元！小米首款新国标充电宝开售：可读取电池状态信息

在安全防护方面，这款充电宝内置了12项安全设计和九重安全保护，搭配双NTC传感器智能控温系统，实现了从电芯到电路的全维度防护。针对过压、过流、短路、温度异常等常见问题，小米也做了专项保护，确保用户在使用过程中无后顾之忧。

续航方面，小米充电宝磁吸支架100002026版内置了2块5000mAh电池，等效10000mAh容量，额定能量39.1Wh，可随身携带登机。实测显示，它可为iPhone17Pro充电约1.5次，为小米17Pro充电约1.1次，满足用户日常出行需求。

此外，这款充电宝还配备了数码屏显功能，电量百分比、充电状态、异常提示等信息一目了然，让用户随时掌握使用状态。同时，它内置了17颗N52H强磁芯，能提供13N MAX的磁吸力，可稳固吸附iPhone12及以上磁吸机型以及搭配官方磁吸壳的小米机型。搭配最大开合80度的可调节支架，用户吸附手机后可解放双手，享受更加便捷的使用体验。

199元！小米首款新国标充电宝开售：可读取电池状态信息

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