AI日报：阿里发布Wan2.7视频模型；红果下架AI剧桃花簪；广电严禁AI演员换脸

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1、阿里通义实验室发布Wan2.7-Video视频生成模型

阿里通义实验室推出的Wan2.7-Video视频生成模型，通过先进的技术解决了AI视频创作中的内容不专业和修改困难问题，为创作者提供了更高的自由度和灵活性。

【AiBase提要:】 🎥 支持文本、图像、视频和音频的全模态输入，实现精确控制。 🖌️ 用户可通过指令精准调整视频元素，如删除路人或替换物体。 🔄 提供创意复刻和剧情延续功能，增强故事流畅性。

2、红果短剧下架AI剧《桃花簪》:出品方涉“盗脸”侵权被停职

红果短剧下架AI短剧《桃花簪》，因涉及未经授权使用博主面部形象，出品方被暂停上传15天。该事件引发了对AI肖像权侵权法律边界的讨论，凸显了生成式AI在影视创作中的法律风险与行业治理挑战。

【AiBase提要:】 🎭 AI短剧《桃花簪》因未经授权使用博主面部形象被下架 🚫 出品方因无法证明素材合规性被暂停上传15天 ⚖️ 事件引发对AI肖像权侵权法律边界的讨论

3、腾讯云推出 “龙虾” 记忆服务Agent Memory，提升 AI 助理智能水平

腾讯云推出了“龙虾”记忆服务——TencentDB Agent Memory，为 OpenClaw 系统增添了强大的长期记忆能力。这项创新的记忆引擎采用了四层渐进式记忆系统，使 AI 助理能够更好地理解和记住用户的需求。Agent Memory 服务的推出，使 OpenClaw 的回答准确率达到了76.10%，相比原有的记忆系统提升了近59%。

【AiBase提要:】 🧠 Agent Memory 服务提升了 OpenClaw 的回答准确率，达76.10%。 💡 四层记忆架构确保 AI 助理能够精准记忆用户的需求与偏好。 🔧 用户可通过简单操作一键启用 Agent Memory 插件，企业版即将上线。

4、千问 3.6 正式发布：100 万长上下文，硬刚 Claude Code

千问3.6-Plus的发布标志着国产大模型在编程领域的重大突破，其性能和功能均达到国际先进水平，为全球开发者提供了更强大的工具支持。

【AiBase提要:】 🧠 国产模型性能飞跃，直逼Claude系列编程标杆。 💻 支持长程规划任务，实现高质量代码修复与自动化操作。 🌐 生态兼容性强，支持百万级上下文及主流Agent框架。

5、广电行业组织发声：严禁AI演员换脸、声纹克隆复刻

中国广播电视社会组织联合会演员委员会发布声明，明确禁止AI换脸和声纹克隆等侵权行为，并要求平台加强审核和核验机制，以保护演员的合法权益。

【AiBase提要:】 🚫 严禁未经授权使用演员影像与声频数据。 🔍 平台需建立核验机制，排查并下架侵权作品。 ⚖️ 委员会将启动常态化监测，对侵权主体进行法律追责。

6、ElevenLabs 推出 iOS 应用 ElevenMusic，正式进军 AI 音乐创作市场

ElevenLabs 推出的 ElevenMusic 应用标志着其正式进入 AI 音乐创作与社交发现领域，直接参与与 Suno 和 Udio 等平台的竞争。该应用允许用户通过自然语言提示词生成定制化音乐，并支持调整曲目长度、歌词开关及艺术风格。此外，它还整合了流媒体社交属性，提供实时电台、预设专辑及基于情绪维度的精选歌单。

【AiBase提要:】 🚀 ElevenMusic 允许用户通过自然语言提示词生成定制化音乐。 📱 应用深度整合了流媒体社交属性，提供实时电台和精选歌单。 💰 采用“免费+订阅”模式，专业版提供更高的创作额度和存储空间。

7、谷歌正式发布 Gemma4开源大模型:涵盖四种规格，31B 版本位列全球开源榜单第三

谷歌正式发布开源大模型Gemma4，涵盖四种规格，31B版本位列全球开源榜单第三，展示了其在开源生态的深厚积淀和技术实力。

【AiBase提要:】 🧠 Gemma4系列包含高效版E2B（2.3B）、E4B(4.5B)以及高性能版26B MoE与31B稠密模型。 🖼️ 支持多模态输入，包括图片、视频和语音，实现端侧实时语音理解。 ⚙️ 本地部署门槛降低，支持消费级显卡及移动端设备，提升隐私性与本地化应用能力。

8、小米MiMo大模型发布Token订阅套餐:四档位覆盖全模态，月费39元起

小米正式推出自研MiMo大模型的首个Token Plan订阅套餐，标志着其AI商业化进入规模化交付阶段。该套餐覆盖多种模型和模态，提供透明化的计费方式，并通过强大的技术实力和商业模式创新，推动国产大模型从“技术叙事”转向“经营驱动”。

【AiBase提要:】 🧠 MiMo大模型推出四档Token Plan订阅套餐，月费从39元至659元不等，实现多模型、多模态调用的计费透明化。 🚀 MiMo-V2-Pro凭借万亿级参数及百万级上下文窗口，在Text Arena双盲评测中位列全球Model Rank第五。 🌐 小米通过“包月订阅制”将不可预测的研发成本转化为可预算、可规模化的产品服务，构建起从技术研发到商业经营的完整闭环。 详情链接:https://mimo.mi.com/

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