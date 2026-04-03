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小米小爱升级：新增记忆、日程管理等五大新功能

2026-04-03 16:58 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:近日，小米超级小爱开启版本升级，为用户带来一系列实用且强大的新功能，此次升级需将超级小爱更新至V7. 12 版本，部分功能要求澎湃OS版本在3.0. 301 及以上。

在记忆能力方面，超级小爱实现了显著提升。新增了三指上滑手势快捷记忆方式，用户操作起来更加便捷。记忆进度能够在小米超级岛直观呈现，让用户随时了解记忆状态。而且，“记一下”场景支持收藏与日程双触发，当用户收藏屏幕内容时，还能通过超级岛推荐添加日程，真正做到了操作省心。

日程管理功能也进行了全面优化。现在支持自定义地址信息与提醒时间，用户可以根据自己的需求灵活设置。单次最多可查询 50 个日程信息，不管是日常出行、节日纪念日，还是农历生日提醒，都能快速响应并同步，极大地提高了日程管理的效率。

发现页新增了小爱指南板块，这一板块聚合了各类实用功能以及新版本功能介绍。用户唤醒超级小爱后上滑，从右上角即可进入该板块，能够快速找到AI创作、效率工具等功能，查找和使用都更加便捷。

翻译功能也有了新的突破，实现了词句用法精解。针对翻译内容，会提供正式书面、简洁口语、高分表达等多种地道译法，并且附带用法注解，能够充分满足不同场景下的翻译需求。

深度研究功能同样进行了升级，支持生成网页版研究报告并提炼核心要点，还可以在后台生成并同步至小米超级岛。无论是进行专业问题探究，还是进行知识查询，用户都能得到清晰、有条理的解答。

除此之外，超级小爱还对流式文本显示与大图查看效果进行了优化，为用户带来更佳的视觉体验。此次小米超级小爱的版本升级，从多个方面提升了用户的使用感受，让智能助手更加贴心、实用。

小米超级小爱升级：五大新功能

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