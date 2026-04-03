vivo X300 Ultra正式开售：售价6999元起

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:今日，vivo年度影像旗舰X300 Ultra正式登陆市场，以“专业V单口袋摄影机”的定位，为影像爱好者带来全焦段覆盖的顶级拍摄体验，起售价 6999 元。

价格方面，该机提供12GB+256GB（ 6999 元）、12GB+512GB（ 7499 元）、16GB+512GB（ 7999 元）、16GB+1TB（ 8999 元）及16GB+1TB摄影师套装版（ 11999 元）五档选择，满足不同用户需求。

性能配置上，X300 Ultra配备6. 82 英寸2K蔡司大师直屏，搭载第五代骁龙 8 至尊版芯片，内置6000mAh电池，支持100W有线快充与50W无线闪充，兼顾续航与快充体验。

作为影像核心亮点，X300 Ultra搭载蔡司大师镜头群，由14mm超广角、35mm人文纪实镜头Ⅱ及85mm云台级长焦三摄组成，覆盖从超广角到长焦的全场景拍摄需求。其中，35mm人文主摄全球首发蓝图x索尼LYTIA- 901 传感器，1/1. 12 英寸超大底配合 2 亿像素输出，单像素感光面积提升30%，满阱容量增加32%，低光环境下画质表现更纯净。长焦端同样采用 2 亿像素APO设计，搭载三星HP0 传感器，支持 3 物理防抖，达到CIPA 7. 0 级专业防抖标准，等效进光量较前代提升300%，远摄稳定性显著增强。

视频创作方面，X300 Ultra支持全焦段OIS光学防抖与4K 120fps 10bit Log格式录制，配合蓝图原生色彩、调色盘及全场景追光人像算法，为专业用户提供电影级后期调色空间。为满足极限远摄需求，vivo同步推出磁吸式增距镜“大炮400”与“口红200”，可分别扩展焦段至400mm和200mm，进一步强化拍摄玩法。

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