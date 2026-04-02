荣耀X80i发布：售价1999元起 金属中框配备7000mAh电池

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息:今日，荣耀X80i正式上市并开启预售活动。这款新机起售价定为1999元，在享受国家补贴后，消费者仅需1699.15元起就能将它带回家，且将于4月10日全面开售，引发了不少消费者的关注。

荣耀X80i在外观设计上十分用心，为消费者提供了流沙粉、青柠绿、月影白、曜石黑四款时尚配色，满足不同用户的审美需求。整机设计轻薄，厚度仅7.34mm，重量为185g，拿在手中不会有沉重感。它采用金属中框搭配旗舰同款一体化冷雕工艺，质感十足。不仅如此，该机还通过了SGS金标五星认证，具备1.8米极限高度抗摔能力，并且支持IP66级防尘防水，日常使用更安心。

屏幕方面，荣耀X80i配备了一块6.6英寸的1.5K超窄边荣耀绿洲护眼OLED屏，峰值亮度高达6500nits，无论是在强光下还是暗光环境中，都能呈现清晰画面。同时，它支持120Hz刷新率以及3840Hz零风险调光护眼，在保证流畅视觉体验的同时，还能有效保护用户的眼睛。

核心配置上，荣耀X80i搭载了天玑6500Elite处理器，性能表现能够满足日常使用和大多数游戏需求。内置的7000mAh大电池十分亮眼，官方宣称具有6年耐用长寿命，让用户无需频繁更换电池。该机支持45W快充，能快速为手机补充电量。在影像方面，后置采用5000万像素主摄，前摄为800万像素，可满足用户日常拍照和视频通话的需求。

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