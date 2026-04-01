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AI日报：谷歌发布Veo3.1Lite；ClawHub 推出官方中国镜像站；阿里Wan2.7-Image发布

2026-04-01 16:38 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、谷歌发布 Veo3.1Lite:视频生成成本降幅超50%，支持1080p 多格式输出

谷歌 DeepMind 发布了 Veo3.1Lite 视频生成模型，以更低的成本和更高的效率满足市场需求，同时优化了开发者生态，进一步巩固其在视频生成领域的竞争力。

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【AiBase提要:】

🎥 Veo3.1Lite 支持4至8秒视频生成，适配多种画幅需求。

💰 720p 分辨率起售价每秒0.05美元，成本降低超50%。

🌐 谷歌通过定价调整应对市场竞争，推动视频生成技术商业化应用。

2、告别AI标准脸!阿里Wan2.7-Image发布:能写A4纸论文，还能像素级“捏脸”

阿里发布Wan2.7-Image大模型，突破AI生成图像的局限，实现个性化表达和高质量艺术创作。

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【AiBase提要:】

🎨 强化虚拟角色捏脸功能，实现个性化表达。

🖌️ 支持“调色盘”功能和印刷级文字渲染，提升艺术表现力。

🖼️ 交互式编辑与多主体一致性，实现像素级操控。

详情链接:https://tongyi.aliyun.com/wan

3、ClawHub 推出官方中国镜像站！国内 AI Agent 开发者访问技能库再无延迟

ClawHub 推出官方中国镜像站，显著提升国内 AI Agent 开发者访问技能库的速度与稳定性，同时推动 AI Agent 生态的本土化发展。

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【AiBase提要:】

🔧 ClawHub 是 OpenClaw AI Agent 框架的官方技能市场，被称为“AI Agent 的 npm”

🌐 中国镜像地址为 https://mirror-cn.clawhub.com，为中国用户提供更快速、稳定的技能访问体验

🤝 镜像由字节跳动旗下 VolcanoEngine 提供基础设施赞助支持，推动 AI Agent 生态本土化

详情链接:https://mirror-cn.clawhub.com

4、字节跳动 Seed 计划火热开启:2027届大模型天才抢夺战正式打响!

字节跳动正式发布Seed2027届大模型人才校园招聘计划，旨在发掘并培养具备大模型研发潜力的顶尖学子，涵盖正式校招及关键实习岗位。该项目聚焦大语言模型、多模态理解与生成等前沿AI技术领域，为入选者提供接触大规模算力集群和参与核心业务场景大模型迭代与实战的机会。

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【AiBase提要:】

🧠 聚焦大语言模型、多模态理解与生成等前沿AI技术岗位。

🚀 入选者将获得接触大规模算力集群的机会，并在资深科学家指导下参与核心业务场景的大模型迭代与实战。

💼 面向2027届及相关学段毕业生，涵盖本科、硕士及博士。

5、具身智能新突破:高德全量开源通用机器人基座模型 ABot-M0

高德宣布全量开源全球首个基于统一架构的机器人具身操作基座模型 ABot-M0，该模型旨在实现‘一个通用大脑适配多种形态机器人’，并解决了数据孤岛与部署困难的问题。

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【AiBase提要:】

🚀 ABot-M0在多项基准测试中展现了卓越性能，任务成功率高达80.5%。

📦 高德开源了底层数据、核心算法与预训练模型三大维度，降低开发门槛。

🌐 ABot-M0的开源旨在构建连接学术研究与产业应用的桥梁，推动具身智能发展。

6、OpenAI 正式发布 ChatGPT 的苹果 CarPlay 适配版本

OpenAI 对 iOS 版 ChatGPT 应用进行了重大更新，新增对苹果 CarPlay 的原生支持。这一更新让驾驶员可以在行车过程中通过语音与 ChatGPT 进行深度交流，同时遵循苹果的严格规定，确保驾驶安全。ChatGPT 目前不支持操控车辆硬件或 iPhone 系统功能，而是作为一位知识渊博的“副驾乘客”，专注于提供信息咨询、行程规划或创意启发。

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【AiBase提要:】

🍎 为驾驶员提供安全的语音交互体验

🔒 苹果对第三方 AI 助手进行严格的合规审计

🚗 ChatGPT 作为“副驾乘客”专注于信息咨询和行程规划

7、技术圈地震：Anthropic 遭遇史诗级泄露，Claude Code 50 万行源码“裸奔”

Anthropic 因疏忽导致 Claude Code 源码泄露，引发技术圈广泛关注，同时揭示了 AI 技术的潜在创新与安全风险。

【AiBase提要:】

🚨 Anthropic 的 Claude Code 命令行工具源码因 .map 文件未删除而泄露，涉及近两千份文件和超过50万行 TypeScript 代码。

🤖 代码中隐藏的未发布功能如 BUDDY 和 KAIROS 引发关注，展示了 AI 技术的创新潜力。

⚠️ 这次泄露暴露了顶级科技公司在研发速度与管理脆弱性之间的矛盾，引发对 AI 安全治理的深度讨论。

8、联想宣布转型AI原生公司：新财年要靠AI“交付” 1000 亿美金

联想集团宣布转型为AI原生公司，致力于通过AI技术实现产品、服务及业务流程的全面重构。新财年被定义为AI“交付”之年，联想设定了明确的财务目标和战略方向，旨在从传统硬件厂商向高利润率AI原生实体转变。

【AiBase提要:】

🧠 联想集团正式转型为AI原生公司，以人工智能为核心进行逻辑重构。

💼 未来两年内，联想将力争实现营收突破 1000 亿美元大关，并提升净利润率至5%以上。

🔄 联想通过混合式AI（端侧+云端）布局，力求在该领域确立全球领先位置。

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