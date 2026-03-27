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AI日报：腾讯首发Agent产品全景图；小米发布全掌触觉仿生手；Gemini 支持一键导入对话记忆

2026-03-27 16:35 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、腾讯首发 Agent 产品全景图：打造面向 AI 时代的“全栈引擎”

腾讯正式发布Agent产品全景图，系统性展示了其在智能体领域的顶层设计与底层架构，通过集成多种大模型和工具，实现了AI助手从对话到任务执行的转变，并构建了全方位的安全体系以防止AI误操作风险。

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【AiBase提要:】

🧠 腾讯发布Agent产品全景图，展示其在智能体领域的顶层设计与底层架构。

🔧 集成多种大模型和工具，实现AI助手从对话到任务执行的转变。

🛡️ 构建全方位安全体系，防止AI误操作风险。

2、小米发布全掌触觉仿生手:体积压缩60%并引入仿生汗腺散热技术

小米机器人发布了全掌触觉仿生手，体积压缩60%，并引入了仿生汗腺散热技术，提升了工业作业场景的可靠性。同时，开源了触觉感知模型 TacRefineNet，降低了同构映射的难度。

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【AiBase提要:】

🧬 全掌触觉仿生手体积压缩60%

🌡️ 引入仿生汗腺散热技术，主动散热能力约10瓦

🧠 触觉感知模型 TacRefineNet 开源，降低同构映射难度

3、换AI不用从零开始：谷歌 Gemini 支持一键导入对话记忆

文章介绍了谷歌Gemini推出的‘记忆导入’功能，旨在降低用户更换AI平台的迁移成本，提升用户体验。

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【AiBase提要:】

🧠 提示词复制迁移：用户可通过特定指令生成偏好简报并粘贴至Gemini完成同步。

📁 对话数据批量导入：支持导出历史数据包并上传至Gemini，最大容量达5GB。

🔒 数据主权与服务优化：用户可管理导入数据，谷歌用于个性化服务和模型优化。

4、维基百科向 AI 下“逐客令”：严禁 LLM 生成内容，违者或遭处罚

维基百科正式禁止使用大语言模型生成或重写文章内容，以确保知识的准确性和可靠性。AI只能作为辅助工具，不能引入新事实或观点。该政策通过40比2的投票结果获得通过，强调内容准确性。

【AiBase提要:】

⚖️ 维基百科正式禁止使用大语言模型（LLM）生成或重写文章内容。

🔍 AI 仅能作为辅助工具，不能引入新事实或观点。

🗳️ 新政策通过40比2的投票结果获得通过，强调内容准确性。

5、淘天集团加速AI原生组织转型：实习生享免费Token额度

淘天集团启动‘AI生产力计划’，通过资源倾斜与工具补贴推动AI技术在电商业务和研发流程中的深度应用。该计划向实习生开放，确保其享有与正式员工相同的AI权限和计算额度，并提供高阶付费AI工具的免费使用及费用报销政策，标志着AI从实验性探索转向全员工具化战略。

【AiBase提要:】

🚀 淘天集团启动‘AI生产力计划’，推动AI技术在电商业务和研发流程中的深度应用。

💡 实习生可享受与正式员工相同的AI权限、计算额度及审批流程。

💰 免费使用高阶AI工具并支持第三方AI开发工具费用报销，降低大模型应用门槛。

6、谷歌全球上线Search Live:搭载Gemini3.1Flash Live实现摄像头实时AI搜索

谷歌推出Search Live功能，利用Gemini3.1Flash Live模型实现摄像头实时AI搜索，标志着移动搜索向实时多模态交互的转变。

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【AiBase提要:】

📱 搭载Gemini3.1Flash Live模型，实现摄像头实时AI搜索。

🌐 谷歌在全球200多个国家和地区推出Search Live功能。

🧠 通过多模态交互，重新定义信息获取的边界。

7、首个 AI 失业补助计划启动:每月发1000美元并提供再培训支持

文章介绍了非营利组织AI Commons Project与What We Will推出的首个针对AI冲击设计的‘AI红利’基本收入试验计划。该计划旨在为因生成式AI而失业的劳工提供经济支持和职业转型协助，首波受助者每月可获得1000美元无条件补助，并配套再培训与职业辅导服务。项目初期锁定25至50名参与者，总预算约30万美元，未来计划扩大至300万美元。

【AiBase提要:】

🤖 AI红利计划为受AI冲击的失业者提供每月1000美元补助

💼 该计划还提供再培训与职业指导，帮助转型至AI替代率较低的领域

🌐 非营利组织与AI企业合作，探索社会责任治理的新模式

8、像电费一样错峰：Anthropic 调整 Claude 用量限制机制

Anthropic 调整 Claude 的用量限制规则，引入类似电力系统的“峰谷价”逻辑，以经济杠杆引导用户错峰使用，确保高负载期间的服务稳定性。

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【AiBase提要:】

🕒 高峰时段 Claude 会话限额缩减，用户需注意使用时间。

💰 新规通过经济杠杆引导用户错峰使用，提升服务稳定性。

🔄 周额度总量不变，开发者应将任务转移至非高峰时段执行。

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