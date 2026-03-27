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小米机器人灵巧手解决方案公开 雷军：谢谢认可 会继续努力

2026-03-27 13:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:今日，小米公司正式对外公布了其最新研发的机器人灵巧手，这款产品旨在为工厂作业提供一款稳定且高效的仿生手，力求将作业成功率提升至接近完美的水平。

小米在此次研发中，对CyberOne的仿生手进行了深度设计改造。新仿生手在体积上实现了大幅压缩，缩小了60%，尺寸与工人手部完全一致，极大地提升了操作的便捷性。同时，其自由度显著增加，提升了64%，使得仿生手能够更加灵活地完成各种复杂动作。全掌触觉传感器的覆盖面积也扩大至8200平方毫米，为仿生手提供了更为精准的触觉反馈。经过严格测试，这款仿生手已经实现了超过15万次的抓握操作循环寿命，显示出极高的耐用性。此外，小米还创新性地增加了仿生汗腺设计，有效提升了仿生手的主动散热能力，确保其在长时间高强度作业中仍能保持稳定性能。

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为了更好地利用通过人手采集的数据，小米在仿生手的设计上力求与真实人手保持高度一致。从构型、可达空间、驱动能力、惯量分布到操控响应，小米都进行了精心设计和优化，以减少仿真与真机之间的差异，避免同构问题带来的不利影响。

在已有基础上，小米对仿生手进行了更为大幅的设计优化。体积从原先的228mm x105mm x64mm压缩至187mm x88mm x36mm，自由度提升了50%，主动自由度更是提升了83%，使得仿生手在有限尺寸内实现了更高的灵活性和操作精度。

小米机器人灵巧手首次公开：全掌触觉感知 实现 15 万次抓握循环测试

然而，提升自由度也带来了硬件可靠性和散热问题的挑战。在实际应用中，即便是简单操作，仿生手也常在不到1万次重复作业中出现损坏。为了解决这一问题，小米通过设计、仿真与测试的不断迭代，针对实际操作场景对每个零件的耐久性进行了提升，逐步增强了仿生手的综合可靠性。经过一年的持续努力，仿生手已在实际抓握等重复操作中实现了超过15万次的循环寿命，并保持了稳定的触觉数据获取。

面对电机集成在狭小空间内造成的局部过热问题，小米也给出了创新解决方案。在高热损的堵转工况下，如何高效散热直接决定了连续高负载作业的时长。为此，小米在紧凑的小臂结构中采用了金属3D打印技术制作液冷循环通道，通过微泵将电机热量转移至蒸发区，利用蒸发吸热原理快速降温。同时，小米还尝试模拟人类汗腺的高效散热方式，在室温下，1毫升水蒸发可带走2000焦以上的热量。实际测试中，仿生汗腺系统每分钟可蒸发0.5毫升水，提供约10瓦的主动散热能力，有效解决了散热难题。

小米对这款仿生手的期望远不止于此。他们希望仿生手在作业时能表现出与人手相似的动作过程，兼具类人的柔顺性与包覆性，并具备与人手相当的可达空间、执行速度与负载能力。为此，小米采集了大量人手抓握数据，在仿真环境中融合触觉信息，应用模仿及强化学习策略对大量数字零件进行学习和训练，直至生成接近拟人的抓握姿态。这一创新举措无疑将为工厂作业带来革命性的变化。

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