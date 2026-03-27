首页 > 原创 > 关键词  > 华为Mate80Pro最新资讯  > 正文

华为Mate 80 Pro Max风驰版开售：售价8499元起

2026-03-27 09:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:今日上午10:08，华为Mate80Pro Max风驰版正式开启销售，起售价定为8499元。这款手机可是华为在散热技术上的重大突破之作，作为华为首款采用风冷散热的手机，它把原本Mate80Pro Max上的超长焦镜头换成了风驰散热模组，让手机在运行的时候能更持久稳定地释放性能。

硬件上，华为Mate80Pro Max风驰版搭载了麒麟9030Pro芯片。在风驰散热和鸿蒙6的双重加持下，整机的性能提升了45%，无论是日常使用还是玩大型游戏，都能轻松应对。

在外观设计上，华为下了不少功夫。它采用了业界首创的隐藏式无感出风设计，在后摄Deco区域打造了超过1200个激光精雕微孔。这样一来，用户握持手机的时候既舒适，又不会觉得手机发烫。

内部散热配置也是相当厉害。手机配备了仿生羽翼涡扇和超导热弯流翅片，这些设计能大幅提升进风量和风压，让散热更高效、更均匀。就算长时间高负载运行，手机也能保持冷静，不会因为过热而影响性能。

华为首款风冷散热手机！华为Mate 80 Pro Max风驰版开售：榨干麒麟9030 Pro 8499 元起

游戏体验方面，华为Mate80Pro Max风驰版也有新亮点。它首发支持90帧与光线追踪均衡画质同时开启，帧率稳定性提升了50%，让玩家在游戏里能享受到更流畅、更逼真的画面。

系统方面，新机搭载了鸿蒙6操作系统，搭配超丝滑方舟引擎。华为官方称，这能让16G内存的手机拥有20G内存的体验。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为首款风冷散热手机！华为Mate 80 Pro Max风驰版今日开启预定

    华为Mate 80 Pro Max风驰版今天正式官宣，将在中午12：08分开启全渠道预定。 从图片可以看出，华为Mate 80 Pro Max风驰版与普通版整体外观保持一致，但后摄模组暗藏乾坤。 原本左下角的潜望长焦被挪到了右上角，原来的位置腾给了散热风扇，这也是华为首款风冷散热手机。 既然增加了散热风扇，新机自然是主打性能表现

    ​华为Mate ​80 ​Pro

  • 华为Mate 80 Pro Max风驰版发布 售价8499元起

    华为在春季新品发布会上推出首款采用风冷散热技术的旗舰手机Mate80 Pro+ Max风驰版。该机型提供16GB+512GB与16GB+1TB两种存储组合，售价分别为8499元和9499元，将于3月27日10:08开启首销。其核心升级在于以风驰散热模组替代传统超长焦镜头，采用隐藏式无感出风设计，集成仿生羽翼涡扇与超导热曲流翅片技术，显著提升散热效率。在高负载场景下，设备能维持稳定帧率表现，同时将机身温度控制在舒适区间。性能方面，搭载业界首创的HyperSpace Memory超空间内存技术，通过智能压缩算法实现16GB物理内存等效20GB的后台应用保活能力，提升多任务切换流畅度。在麒麟9030Pro芯片、风驰散热架构与鸿蒙6操作系统的协同作用下，整机综合性能较前代提升45%，能效比达到行业领先水平。

    ​华为Mate80Pro ​Max ​风冷散热技术

  • 3299元起！华为MatePad Pro 12.2英寸/MatePad Mini悦读版幻影紫首销

    华为于3月28日正式开售MatePad Pro 12.2英寸及MatePad Mini悦读版全新幻影紫配色机型，起售价3299元。幻影紫外观经多层光学镀膜精细打磨，色泽温润高级，色调统一协调。MatePad Mini悦读版幻影紫12GB+256GB基础版售价3299元，柔光版3799元；大屏旗舰MatePad Pro 12.2英寸幻影紫12GB+512GB版售价4499元，柔光版5099元。两款新机均搭载华为星闪高速连接技术，可搭配星闪星跃键盘、第二代M-Pencil Pro配件组合使用，提升多设备互联效率。

    ​华为MatePad ​幻影紫配色 ​平板电脑

  • 3月23日开售 华为畅享 90 Pro Max上架预约

    华为畅享90 Plus和畅享90 Pro Max已在华为商城开启预约，将于3月23日15:30全款预售，售价暂未公布。两款机型均配备5000万像素主摄，其中Pro Max采用居中大圆镜头模组，视觉辨识度更高；Plus则为矩阵式后摄设计。畅享90 Pro Max是系列首款Pro Max机型，搭载华为海思麒麟8系列芯片，预装鸿蒙6操作系统，配备容量超8000mAh的巨鲸大电池，主打超长续航体验。据高管余承东表示，该产品续航能力超强，信号出色，出门可不带充电宝。屏幕方面，Pro Max采用6.84英寸1.5K OLED LTPS直屏，提供三种存储版本及多款配色可选。

    ​华为畅享90 ​Pro ​Max

  • 华为畅享90 Pro Max外观公布：4种配色可选

    华为畅享90 Pro+ Max今日公布四款配色：飞天青、晨曦金、雪域白、曜金黑。背部采用经典星环对称设计，与Mate80系列相似，配色风格统一，尽显精致大气。正面为窄边框直屏，搭配直角中框方案，整体外观质感远超以往畅享系列机型。左侧保留畅享X键，可实现智能遥控、实用工具、乘车码、支付码、一键呼叫等快捷功能。配置方面，搭载6.84英寸1.5K+ OLED LTPS直屏，内置8500mAh大电池，配备麒麟8系芯片，提供8GB+128GB/256GB/512GB三种存储选择。

    ​华为畅享90Pro ​Max ​配色外观

  • 华为畅享90 Pro Max发布 售价1699元起

    华为于3月23日发布畅享90 Pro Max，起售价1699元。该机搭载麒麟8000芯片、8500mAh大电池及鸿蒙6.0系统，配备6.84英寸1.5K OLED直屏，支持120Hz刷新率。影像方面采用5000万像素RYYB主摄与800万像素前置镜头。续航表现突出，配合智能节电技术，可实现超长通话、视频播放等使用时间。提供四款配色，支持IP65防尘防水，将于4月2日正式开售。

    ​华为畅享90Pro ​Max ​麒麟8000芯片

  • 售价1099元起 华为MateView GT显示器发布

    2026年3月23日，华为发布全新一代MateView GT显示器，提供多个版本选择。其中27英寸4K超清版Sound款搭载云晰柔光屏，具备出色的抗眩光、抗反射与抗指纹效果，并支持91%超高屏占比。色彩方面覆盖95% P3广色域，ΔE<2，配合HDR技术带来真实视觉体验。音质上内置五个扬声器，支持华为悦音效，实现高、中、低三分频，提供沉浸式视听体验。显示器还具备双模显示切换、游戏辅助功能及丰富接口，支持100W快充，兼顾办公、创作、影音娱乐与游戏等多场景需求。

    ​华为MateView ​GT ​27英寸4K云晰柔光屏

  • 一个时代结束！苹果5.5万元的Mac Pro停售停产：Mac Studio才是未来

    苹果确认Mac Pro正式停产，官网已下架且暂无迭代计划。这款专业台式机诞生于2006年，长期服务于影视后期、3D渲染等高端创作领域。其发展历程几经波折，2013年“垃圾桶”设计因散热和扩展性受限引发争议；2019年回归塔式设计并大幅提升扩展能力；2023年搭载M2 Ultra芯片成最后更新。如今随着产品线落幕，苹果内部认为Mac Studio才是专业桌面计算的未来。

    ​苹果 ​Mac ​Pro

  • 系列首款Pro Max！余承东提前展示华为畅享90 Pro Max：月底上市

    今天上午10点，华为终端BG董事长余承东在AWE展会与尼格买提同框直播，在展示产品时，余承东提前亮出了即将在月底发布的华为畅享90 Pro Max。 这是华为畅享系列的第一款Pro Max手机，官方透露该机将搭载麒麟芯片 鸿蒙6系统 巨鲸电池。 余承东专门低调，该机续航能力非常强，在超薄机身内塞进了8000多mAh电池，出门完全可以不用带充电宝。 另外，该机还将搭载麒麟8000系列处

    ​华为畅享90 ​Pro ​Max

  • AWE观察：当AI开始“帮你做饭”，东芝水波炉D4000pro正在改变家庭厨房

    在AWE2026展会上，AI成为家电领域的关键词。以东芝水波炉D4000Pro为例，其AI料理系统结合微蒸烤技术，通过智能算法实现自动菜单、温控和烹饪过程调节，降低操作门槛。设备配备触控彩屏和内置食谱，简化操作步骤，让用户轻松完成复杂料理。同时，微蒸烤组合技术提升烹饪效率，支持上下分层烹饪，实现“一锅出全餐”。这体现了家电从单一功能工具向智能助手的转变，引领厨房迈向更智能、高效的未来。

    ​AI技术 ​智能家电 ​厨房电器

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM