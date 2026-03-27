华为Mate 80 Pro Max风驰版开售：售价8499元起

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:今日上午10:08，华为Mate80Pro Max风驰版正式开启销售，起售价定为8499元。这款手机可是华为在散热技术上的重大突破之作，作为华为首款采用风冷散热的手机，它把原本Mate80Pro Max上的超长焦镜头换成了风驰散热模组，让手机在运行的时候能更持久稳定地释放性能。

硬件上，华为Mate80Pro Max风驰版搭载了麒麟9030Pro芯片。在风驰散热和鸿蒙6的双重加持下，整机的性能提升了45%，无论是日常使用还是玩大型游戏，都能轻松应对。

在外观设计上，华为下了不少功夫。它采用了业界首创的隐藏式无感出风设计，在后摄Deco区域打造了超过1200个激光精雕微孔。这样一来，用户握持手机的时候既舒适，又不会觉得手机发烫。

内部散热配置也是相当厉害。手机配备了仿生羽翼涡扇和超导热弯流翅片，这些设计能大幅提升进风量和风压，让散热更高效、更均匀。就算长时间高负载运行，手机也能保持冷静，不会因为过热而影响性能。

游戏体验方面，华为Mate80Pro Max风驰版也有新亮点。它首发支持90帧与光线追踪均衡画质同时开启，帧率稳定性提升了50%，让玩家在游戏里能享受到更流畅、更逼真的画面。

系统方面，新机搭载了鸿蒙6操作系统，搭配超丝滑方舟引擎。华为官方称，这能让16G内存的手机拥有20G内存的体验。

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