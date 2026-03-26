AI日报：字节开源智能体编排框架DeerFlow2.0；CapCut上线两大AI功能；快手AIGC素材单季消耗达40亿元

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1、CapCut 上线两大 AI 重磅功能：画布式 AI 制片工作台 Video Studio + 嵌入式 AI Video

CapCut上线两大AI功能，Video Studio和AI Video，结合Dreamina Seedance2.0模型，提升视频创作效率与质量。

【AiBase提要:】 🎥 Video Studio: 采用无限画布式工作流，简化视频创作流程。 📹 AI Video: 嵌入传统编辑器，提供即时素材生成功能。 🎬 Dreamina Seedance2.0: 多模态生成技术，支持高质量视频输出。

2、单季狂撒 40 亿！快手 Q4 财报亮眼：AIGC 营销素材消耗占大头，AI 彻底重塑商业链路

快手Q4财报显示，AI技术对商业收入的直接贡献显著，AIGC营销素材消耗占大头，AI彻底重塑商业链路。

【AiBase提要:】 🧠 模型红利：生成式推荐大模型与智能出价模型优化，提升国内线上营销收入约5%。 🎨 内容生产力：AIGC营销素材单季消耗达40亿元，显示广告主对AI内容的高度认可。 ⚙️ 自动化渗透：UAX全自动投放产品在非电商营销服务中渗透率接近80%。

3、字节跳动重磅开源 DeerFlow2.0:打造“中国版”超级智能体编排框架

字节跳动开源了其超级智能体编排框架 DeerFlow2.0，该项目在GitHub上迅速走红，获得了大量关注。DeerFlow2.0具备多维能力的深度整合、广泛兼容性以及安全沙盒文件系统等核心特性，能够满足企业级复杂任务和个人多步创作的需求。

【AiBase提要:】 🧠 多维能力的深度整合：DeerFlow2.0是一个集成了多种能力的SuperAgent调度中心，支持复杂任务拆解和高效协作。 🔧 广泛兼容，即开即用：该框架支持主流多模型，并能无缝接入MCP协议与主流IM渠道，适用于企业级复杂任务和个人多步创作。 🔒 安全沙盒文件系统：提供隔离运行环境，支持安全的代码生成、批量文件重构及结果留存。 详情链接:https://github.com/bytedance/deer-flow

4、音乐人要“失业”？谷歌 DeepMind 发布 Lyria 3 Pro：AI 已能独立编排完整长金曲

文章介绍了谷歌 DeepMind 推出的 Lyria 3 Pro，该模型在音频领域实现了从‘短乐句’到‘全曲创作’的突破。它具备结构意识，能够生成完整的歌曲架构，并支持高保真输出和多模态交互，标志着 AI 正在从辅助工具向独立制作人进化。

【AiBase提要:】 🎼 Lyria 3 Pro 能够编排完整的歌曲架构，包括前奏、主歌、副歌和桥段。 🔊 支持 24-bit 高音质输出，满足专业音频制作需求。 🧠 多模态交互使用户可通过文字描述快速生成符合情绪和风格的音乐。

5、OpenAI内测新模型“Spud”:将关停Sora以整合算力，转型桌面级“超级应用”

OpenAI宣布代号为“Spud”的新一代AI模型已完成预训练，性能强大，预计将在数周内发布。同时，公司正经历战略收缩与组织重组，关停Sora以整合算力，并计划打造一款整合ChatGPT、Codex及Atlas的桌面级“超级应用”，以应对市场挑战。

【AiBase提要:】 🧠 新一代AI模型“Spud”已完成预训练，性能强大，即将发布。 🔄 OpenAI战略收缩，关停Sora以整合算力，转型桌面级“超级应用”。 💼 为应对Anthropic挑战，OpenAI计划打造整合ChatGPT、Codex及Atlas的统一交互中心。

6、横扫 11 项榜单冠军！蚂蚁集团发布 F2LLM-v2：全尺寸、多语种的“六边形”嵌入模型

蚂蚁集团与上海交通大学联合发布的 F2LLM-v2 系列 Embedding 模型，在 MTEB 评测中展现了卓越性能，覆盖多种语言和代码领域，同时以全开源方式为开发者提供高效解决方案。

【AiBase提要:】 🚀 F2LLM-v2 在 MTEB 评测中横扫 11 项榜单冠军，展现强大性能。 🌐 支持 282 种自然语言和 40+ 种编程语言，实现全球化覆盖。 🔧 提供从 80M 到 14B 的全尺寸模型家族，适配多种场景需求。

7、钉钉悟空 AI 正式发布：双击即用的企业级“数字员工”

钉钉悟空 AI 的发布标志着企业级 AI 应用进入了一个更加便捷和安全的新时代，其简单易用的特性重新定义了办公 AI 的标准。

【AiBase提要:】 🧠 悟空 AI 通过简单操作实现企业级 AI 部署，降低技术门槛。 🔒 强调数据安全与隐私保护，解决企业对 AI 的顾虑。 💡 提供直观的“算粒”计数器，让用户更清楚 AI 资源消耗。

8、性能反杀 10 倍体量对手：苹果发布 RubiCap 图像描述框架

苹果公司联合威斯康星大学麦迪逊分校发布 RubiCap AI 训练框架，旨在实现更精确的图像描述，解决传统图像标注中的幻觉问题，并在性能上超越大型模型。

【AiBase提要:】 🍎 RubiCap 框架专为“密集图像描述”设计，精准捕捉图像细节。 🧠 通过强化学习机制，利用 Qwen2.5 担任裁判提升模型准确度。 🚀 RubiCap 模型在参数规模较小的情况下，表现超越千亿大模型。

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