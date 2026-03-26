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vivo X300 Ultra配置公布：搭载骁龙8E5以及2K、144Hz直屏

2026-03-26 15:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:近日，vivo产品经理韩伯啸透露了年度旗舰vivo X300Ultra的相关信息，该机将于3月30日19:00正式发布。尽管它定位为极致影像旗舰，但在其他配置方面同样诚意满满、全方位升级。

性能上，vivo X300Ultra搭载了第五代骁龙8至尊版处理器，这款处理器是目前综合体验最为强劲的SoC之一，能为手机运行各类程序和游戏提供强大的动力支持。

屏幕方面，它配备了vivo首款2K蔡司大师色彩直屏，显示效果细腻且色彩精准。同时，还支持行业首款144Hz高刷新率以及Ultra XDR显示，无论是日常滑动屏幕还是观看高清视频、玩游戏，都能带来流畅且绚丽的视觉体验。

快充能力也有显著提升，升级为100W有线快充和40W无线闪充组合，并且配备了C-C充电器，这在充电配置上堪称“史诗级升级”，能大大缩短充电时间，让用户告别电量焦虑。

鉴于此次视频拍摄能力大幅增强，vivo X300Ultra首次采用了四麦配置，还定制了全新的四麦收音大师录像场景预设，能够更好地收录声音，提升视频拍摄的音质效果。

外放音质上，手机采用了全新定制的1697上扬0.8cc超大音腔，搭配X系列最强的751440超感振动马达，无论是听音乐、看视频还是玩游戏，都能带来沉浸式的音频体验。

值得一提的是，在做到以上诸多强大配置的同时，vivo X300Ultra的机身厚度仅为8.19mm，在众多超大杯机型中显得十分轻薄，兼顾了性能与便携性。

此外，该机在功能性上也有新玩法，支持全新轻敲背面快捷启动功能，用户可以通过轻敲手机背面快速实现静音切换、打开手电筒、识屏记忆等操作，使用起来更加便捷高效。

韩伯啸着重强调，vivo X300Ultra在影像、性能、屏幕、音质、触感、质感等各个方面，都达到了年度顶配水平，值得期待。

顶配Ultra旗舰！vivo X300 Ultra配置公布：骁龙8E5 2K/144Hz直屏、8.19mm机身

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