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OPPO K15 Pro系列宣布4月1日发布：全系内置主动散热风扇

2026-03-26 13:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月26日 消息:今日，OPPO官方正式对外宣布，全新OPPO K15Pro系列手机将于4月1日正式与消费者见面。从官方发布的预热视频中可以看到，新机在设计上延续了上一代备受好评的机甲炫酷风格，同时镜头Deco部分也进行了家族化设计的更新，更显独特。

据知名数码博主“数码闲聊站”透露，OPPO K15Pro系列在性能上也有着显著提升。该系列手机全系内置了主动散热风扇，这一设计将有效提升手机的性能释放能力，为游戏玩家带来更加流畅的游戏体验。

在尺寸方面，OPPO K15Pro系列提供了6.78英寸和6.59英寸两种选择，分别定位为大杯和中杯版本，且全系采用金属中框设计，提升了手机的整体质感和耐用性。

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具体来看，大杯版本搭载了6.78英寸的1.5K大直屏，分辨率高达2772*1272，显示效果清晰细腻。同时，它还搭载了联发科最新的3nm旗舰芯片——天玑9500s，这款芯片拥有8核心CPU，包括1颗X925超大核、3颗X4超大核以及4颗A720大核，GPU则为Mali Immortalis-G925MC12，性能强劲。在拍照方面，大杯版本配备了5000万像素和800万像素的后摄组合，满足用户多样化的拍摄需求。此外，其电池额定容量为7760mAh，典型值在8000mAh左右，续航能力出色。

而中杯版本则采用了6.59英寸的1.5K中直屏，分辨率为2760*1256，同样拥有出色的显示效果。它搭载了联发科新一代中端神U——天玑8500芯片，采用台积电N4P工艺打造，性能与功耗控制得当。中杯版本的后摄组合与大杯相同，电池额定容量为7265mAh，典型值在7500mAh左右，续航表现同样不俗。

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