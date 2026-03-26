REDMI Pad 2 Pro 5G版开售：支持双卡双5G 售价2599元

站长之家（ChinaZ.com）3月26日 消息:今日，REDMI Pad2Pro5G版本正式在小米商城、京东等电商平台开启销售，此次推出的为8GB内存搭配256GB存储空间的版本，定价为2599元。

REDMI Pad2Pro5G的一大亮点是支持双卡双5G网络，用户可以享受通话、数据传输及短信服务。不过，该设备目前仅兼容中国联通的eSIM功能，且此eSIM仅用于数据连接。值得注意的是，当用户激活eSIM卡后，REDMI Pad2Pro5G将只能使用一张物理SIM卡。

回顾REDMI Pad2Pro的发布历程，该设备于今年1月首次亮相，其金属一体化机身与同色跑道形Deco设计赢得了不少消费者的青睐。在屏幕方面，REDMI Pad2Pro5G配备了一块12.1英寸的2.5K超清护眼屏，支持高达120Hz的刷新率，并融入了小米青山护眼技术，具备全亮度DC调光、硬件级低蓝光以及节律护眼2.0等多重护眼功能。

性能方面，REDMI Pad2Pro5G搭载了高通第四代骁龙7s芯片，该芯片采用先进的4nm工艺制造，性能强劲。同时，设备内置了一块12000mAh的大容量电池，支持33W有线快充和27W有线反向充电，满足用户长时间使用的需求。

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