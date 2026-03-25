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AI日报：OpenAI官宣终止Sora项目；闲鱼AI相机正式发布；AI开发者“神器”litellm遭教科书级投毒

2026-03-25 16:20 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、OpenAI 官宣终止 Sora 项目：曾获迪士尼 10 亿美元订单

OpenAI 宣布终止 Sora 项目，这一决定不仅标志着一款明星产品的陨落，也预示着公司正在进行深度业务重组。Sora 的终止与 OpenAI 的资本市场动作密切相关，同时导致与迪士尼的合作破裂，进一步加剧了与微软的关系紧张。

【AiBase提要:】

✅ OpenAI 宣布终止视频生成工具 Sora 的开发与使用，引发行业震动。

🔄 项目终止与 OpenAI 资本市场动作相关，公司进行业务瘦身以展示更清晰的盈利模式。

💔 迪士尼 10 亿美元投资化为泡影，合作终结，好莱坞与 AI 巨头关系降温。

2、AI 圈惊现“教科书级”投毒：Karpathy 发帖警告，千万级神库 litellm 中招

3 月 24 日，AI 开源生态突发重大安全事件。知名 Python 库 litellm 在 PyPI 平台被植入恶意代码，构成一次典型的供应链攻击。攻击无需主动调用，只要安装该库即可触发，影响范围极广。

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【AiBase提要:】

🧠 恶意代码通过 .pth 文件植入，安装后自动运行并窃取敏感信息。

💣 恶意代码触发时产生指数级进程分叉，导致系统崩溃暴露攻击行为。

🔐 攻击者利用供应链漏洞，绕过审查上传毒包，影响广泛 AI 工具链。

3、腾讯元宝派电脑版正式上线:支持一键创建AI智能体与多端自动同步

腾讯云宣布‘元宝派’电脑版正式上线，该版本深度整合了桌面环境的交互特性，允许用户在PC端免费‘一键创建’或接入已有AI智能体（Bot），为大模型社交与协作提供了更广阔的承载空间。本次更新核心聚焦于办公生产力的释放，通过实现电脑与手机端的自动同步，解决了跨设备创作时聊天记录与任务进度的断层痛点。

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【AiBase提要:】

🖥️ 深度整合桌面环境，支持一键创建或接入AI智能体。

🔄 实现跨设备自动同步，解决聊天记录与任务进度断层问题。

👥 智能体以“派友”身份深度参与讨论，协助推进复杂任务。

4、ChatGPT 变身“超级买手”！OpenAI 发布商业协议：支持直接比价与一键下单

ChatGPT 正在从“聊天搭子”进化为真正的“消费助手”，通过推出“智能体商业协议”，用户可在内部完成购物全流程，改变商品分发逻辑并推动 AI 电商发展。

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【AiBase提要:】

🛒 数据直连：电商库存数据无缝接入 OpenAI 接口，实现精准推荐。

🛍️ 全量覆盖：所有用户均可在 ChatGPT 内完成比价与下单操作。

🌐 行业巨震：AI 成为流量新入口，催生 AI 搜索引擎优化赛道。

5、拍照即上架!闲鱼AI相机正式发布:5秒完成发布，定价也不用愁

闲鱼推出全新产品“闲鱼AI相机”，通过人工智能技术简化个人卖家的挂牌流程，实现从拍照到发布的无缝衔接。该相机可在5秒内自动识别商品信息并生成描述，同时结合商品成色、型号等信息进行智能分析，提供合理估价以提高成交率。闲鱼通过AI工具打通交易双端的AI化路径，提升二手市场流通速率。

【AiBase提要:】

📸 闲鱼AI相机可实现5秒内自动识别商品信息并生成描述，一键上架。

💰 AI模型结合商品成色、型号等信息进行智能分析，提供合理估价以提高成交率。

🔄 闲鱼通过AI工具打通交易双端的AI化路径，提升二手市场流通速率。

6、男子利用AI生成数十万首歌曲诈骗800万美元版税被定罪

一名男子利用人工智能技术生成大量虚假音乐作品，通过虚假播放量诈骗超过800万美元的流媒体版税，被定罪。此事件凸显了AI与自动化脚本结合对数字内容产业的威胁，并引发对平台监测技术和版税结算机制的反思。

【AiBase提要:】

🤖 迈克尔·史密斯利用AI生成数十万首音乐作品

💰 通过虚假账户和自动化程序制造数十亿次虚假播放量

🔒 该案件揭示了生成式AI对创作者经济的深远破坏

7、MiniMax 搭建一整套 Office Skills，自进化解决文档生成痛点

MiniMax推出的Office Skills通过底层重构和自进化机制，解决了AI生成文档时常见的格式混乱问题，提升了办公文档生成的专业性和稳定性，同时推动了办公Agent赛道的发展。

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【AiBase提要:】

🧩 解决AI生成文档格式混乱问题，实现高保真控制。

🔄 自进化机制提升办公文档生成的稳定性与专业性。

🌐 开源Office Skills推动办公Agent赛道专业化发展。

8、首开行业先河！Gap 联手谷歌 Gemini：时尚购物进入“AI 直购”时代

Gap 与谷歌达成合作，通过 Gemini 平台实现 AI 直购，改变了传统购物方式，提升了用户体验。

【AiBase提要:】

🛒 智能匹配：Gemini 根据用户需求精准推荐 Gap 产品。

💳 原生结账：消费者可在 Gemini 平台内完成选色、选码和支付。

📦 分工明确：谷歌负责技术，Gap 负责物流与售后。

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