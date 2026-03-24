AI日报：Luma AI发布Uni-1图像模型；阿里达摩院发布玄铁C950；美团龙猫发布开源数学定理证明模型

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1、Luma AI 发布 Uni-1 图像模型，采用自回归架构同步生成文本与像素

Luma AI 发布了基于自回归架构的图像生成模型 Uni-1，支持文本与图像同步生成，并提供多种视觉风格。该模型在基准测试中表现优异，API定价合理，适合企业使用。

【AiBase提要:】 🧠 自回归架构实现文本与图像同步生成 🎨 支持76种视觉风格，涵盖写实摄影、漫画等 💰 API按token计费，成本低于竞品

2、美团龙猫发布开源数学定理证明模型 LongCat-Flash-Prover

美团龙猫团队发布了名为 LongCat-Flash-Prover 的开源深度学习模型，专门用于数学形式化与定理证明。该模型通过自动形式化、草稿生成和证明生成三大能力，实现了从概率预测答案到严谨逻辑证明的范式转变，并在多个基准测试中取得了优异成绩。

【AiBase提要:】 🧠 该模型通过自动形式化、草稿生成和证明生成三大能力，实现逻辑推理的范式转变。 📊 在 MiniF2F-Test 基准测试中，仅需72次推理预算即可达到97.1%的通过率，刷新了开源 Prover 模型的 SOTA 纪录。 🔒 采用基于 TIR 的“混合专家迭代”框架，有效解决逻辑漏洞与代码欺骗问题。 详情链接:https://github.com/meituan-longcat/LongCat-Flash-Prover

3、阿里达摩院发布玄铁C950：单核性能突破 70 分，刷新全球RISC-V纪录

阿里达摩院发布的玄铁C950处理器在性能、安全性及AI能力方面实现了重大突破，标志着RISC-V架构在高性能计算领域的实力提升。

【AiBase提要:】 🚀 单核性能突破70分，刷新全球RISC-V纪录 🧬 原生支持机密计算安全隔离与数据保护 🧠 集成自研AI加速引擎，支持千亿参数大模型

4、4000 亿参数“生啃”成功！iPhone 17 Pro 挑战本地运行超大模型，但速度只有 0.6 token

文章探讨了iPhone 17 Pro成功运行4000亿参数大语言模型的技术挑战与意义，尽管速度较慢，但展示了本地运行超大模型的可能性。

【AiBase提要:】 🧠 通过SSD流式传输数据，突破内存限制 ⚡ 每两秒生成一个词，速度较慢 🔒 本地运行提升隐私保护和离线可行性

5、Claude 助手升级！Anthropic 推出电脑控制新功能

Claude 助手的升级标志着 AI 从‘动口’到‘动手’的转变，其直接控制用户电脑的功能引发了对安全性和效率的讨论。

【AiBase提要:】 🧠 Claude 助手升级，具备直接控制用户电脑的能力。 🔒 安全性方面，Anthropic 强调权限确认和主动防御机制。 🚀 2026 年 AI 智能体全面爆发，巨头争夺用户桌面定义权。

6、西湖大学发布“泰坦 o1”：全球首个机器人“通用小脑”诞生

西湖大学发布的泰坦 o1 人形机器人搭载了全球首个动作泛化大模型 GAE 系统，实现了毫秒级动作复刻、动作泛化和远程同步操控，标志着人形机器人从玩具向生产力工具的转变。

【AiBase提要:】 🤖 毫秒级复刻：泰坦 o1 能精准同步人类动作，实现一人操控百台机器人。 🧠 动作泛化：GAE 系统让机器人具备像人类一样的动作适应能力，无需死板编程。 🚀 时空突破：支持远程同步操控，可同时指挥成百上千个机器人完成高难度协同作业。

7、搜索规则生变?OpenAI 申请入驻安卓“选择界面”，ChatGPT 或成 Chrome 默认新宠

OpenAI向英国竞争与市场管理局提交申请，希望将ChatGPT纳入谷歌安卓系统及Chrome浏览器的可选默认搜索引擎名单。此举标志着AI原生应用对传统搜索入口的介入，并可能重塑移动端的搜索生态。

【AiBase提要:】 ✅ OpenAI申请将ChatGPT作为安卓和Chrome的默认搜索引擎，挑战传统搜索入口。 💡 OpenAI认为生成式AI平台应被纳入搜索资格标准，而非仅限于传统引擎。 🔄 若获批，将打破谷歌在核心流量入口的长期主导地位，推动搜索市场的去中心化趋势。

8、国家数据局定调:Token官方中文名正式确认为“词元”

国家数据局正式将大模型基础计量单位‘Token’定名为‘词元’，这一命名终结了学术界与产业界关于Token中文译名的争议，标志着大模型技术标准语境在国家层面的进一步规范化。

【AiBase提要:】 🧠 词元作为AI理解人类语言的最小单位，其切分粒度介于字与词之间。 📊 我国人工智能行业日均词元调用量已突破140万亿次。 🌐 统一术语规范有助于降低行业沟通成本，为后续AI基础设施的统计量化与政策制定夯实基础。

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