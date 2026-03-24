OPPO Find X9 Ultra官宣搭载哈苏10倍光变天眼长焦

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:OPPO宣布，其新款旗舰机型Find X9Ultra将于4月正式与消费者见面，目前新机已进入预热阶段，引发了众多手机摄影爱好者的关注。

此次OPPO Find X9Ultra在长焦摄影方面带来了重大突破，将搭载哈苏10倍光变天眼长焦系统。这一系统被OPPO形象地称为“把增距镜装进手机”，它支持原生10倍光学变焦、20倍光学品质变焦，以及最高可达120倍的数码变焦功能。如此强大的变焦能力，让OPPO Find X9Ultra有望成为新一代的“演唱会神器”，让用户在远距离也能清晰捕捉舞台上的精彩瞬间。

OPPO Find系列产品负责人卓世杰表示，在手机长焦技术的发展历程中，一直没有人能够成功地将原生10倍光学变焦技术完美融入轻薄的机身之中。然而，OPPO Find X9Ultra却成功实现了这一目标，为用户带来了既轻薄又具备强大长焦摄影能力的手机体验。

为了实现这一技术突破，OPPO在Find X9Ultra上大胆采用了行业前所未有的5次反射潜望架构。这一创新设计不仅让手机的等效焦距达到了460mm（相当于20倍光学品质变焦），更彻底终结了“远摄即妥协”的历史，让用户在远距离拍摄时也能获得清晰、细腻的画面。

卓世杰还透露，为了确保5次反射过程中画质不受损失，OPPO掌握了三大核心技术。首先是纳米级棱镜切割空气光阑技术，这是百年光学领域的首创。OPPO将棱镜进行纳米级精密切割，仅在核心光路保留通道，形成超高纯空气光阑，其余区域则镀上特制ND膜。这一设计利用空气介质自然分离色散，只让纯净光线通过，从而彻底根除了5次反射带来的杂光干扰，使画质比传统4反射更加通透。

其次是三重AOA主动校准技术。为了确保每一个长焦模组都具备可靠的光学品质，OPPO引入了AOA主动光学校准技术。在产线生产过程中，该技术能够实时动态调整镜头与传感器的位置，经过三次中心校对，确保每台量产机都拥有实验室级的光轴精度。

最后，为了配合这个强大的光学模组，OPPO还定制了匹配LUMO超像素引擎的JNL5000万像素融合式传感器。这款传感器不仅能实现全像素的哈苏超清画质直出，还具备高动态、高解析的光学品质20倍变焦能力。同时，OPPO还针对10倍长焦优化了微透镜与色彩滤镜，大幅减少了Color Shading现象，确保色彩精准一致。

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