首页 > 原创 > 关键词  > OPPO最新资讯  > 正文

OPPO Find X9 Ultra官宣搭载哈苏10倍光变天眼长焦

2026-03-24 14:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:OPPO宣布，其新款旗舰机型Find X9Ultra将于4月正式与消费者见面，目前新机已进入预热阶段，引发了众多手机摄影爱好者的关注。

此次OPPO Find X9Ultra在长焦摄影方面带来了重大突破，将搭载哈苏10倍光变天眼长焦系统。这一系统被OPPO形象地称为“把增距镜装进手机”，它支持原生10倍光学变焦、20倍光学品质变焦，以及最高可达120倍的数码变焦功能。如此强大的变焦能力，让OPPO Find X9Ultra有望成为新一代的“演唱会神器”，让用户在远距离也能清晰捕捉舞台上的精彩瞬间。

OPPO Find系列产品负责人卓世杰表示，在手机长焦技术的发展历程中，一直没有人能够成功地将原生10倍光学变焦技术完美融入轻薄的机身之中。然而，OPPO Find X9Ultra却成功实现了这一目标，为用户带来了既轻薄又具备强大长焦摄影能力的手机体验。

OPPO Find X9 Ultra官宣搭载哈苏 10 倍光变天眼长焦！增距镜装进手机 新一代演唱会神器

为了实现这一技术突破，OPPO在Find X9Ultra上大胆采用了行业前所未有的5次反射潜望架构。这一创新设计不仅让手机的等效焦距达到了460mm（相当于20倍光学品质变焦），更彻底终结了“远摄即妥协”的历史，让用户在远距离拍摄时也能获得清晰、细腻的画面。

卓世杰还透露，为了确保5次反射过程中画质不受损失，OPPO掌握了三大核心技术。首先是纳米级棱镜切割空气光阑技术，这是百年光学领域的首创。OPPO将棱镜进行纳米级精密切割，仅在核心光路保留通道，形成超高纯空气光阑，其余区域则镀上特制ND膜。这一设计利用空气介质自然分离色散，只让纯净光线通过，从而彻底根除了5次反射带来的杂光干扰，使画质比传统4反射更加通透。

其次是三重AOA主动校准技术。为了确保每一个长焦模组都具备可靠的光学品质，OPPO引入了AOA主动光学校准技术。在产线生产过程中，该技术能够实时动态调整镜头与传感器的位置，经过三次中心校对，确保每台量产机都拥有实验室级的光轴精度。

最后，为了配合这个强大的光学模组，OPPO还定制了匹配LUMO超像素引擎的JNL5000万像素融合式传感器。这款传感器不仅能实现全像素的哈苏超清画质直出，还具备高动态、高解析的光学品质20倍变焦能力。同时，OPPO还针对10倍长焦优化了微透镜与色彩滤镜，大幅减少了Color Shading现象，确保色彩精准一致。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • OPPO Find X9 Ultra官宣：口袋里的哈苏 橙色相机键抢眼

    OPPO官方宣布，Find X9 Ultra将于4月份正式发布。这款备受期待的年度旗舰被定义为口袋里的哈苏，旨在为用户提供真正意义上的专业相机体验。 从最新的预热海报来看，Find X9 Ultra采用了质感十足的直角金属中框。最引人注目的是机身侧面配备了一枚醒目的橙色快门按键，这一设计与哈苏经典相机的橙色键形成了跨越时空的呼应。 这一细节改动在评论区引发了网友的广泛关注。

    ​OPPO ​Find ​X9

  • OPPO Find X9 Ultra首发10倍光学变焦：天生自带增距镜 不用花钱买

    OPPO将于4月正式推出年度影像旗舰Find X9 Ultra。这款手机最大的亮点在于其前所未有的长焦系统，其配置在当前的旗舰机市场中堪称天花板级别。 据悉，Find X9 Ultra配备了5000万像素的10倍潜望长焦以及2亿像素的3倍潜望长焦。这是今年市场上唯一一款坚持采用双潜望长焦方案的顶级旗舰。 爆料显示，这款10倍潜望长焦镜头拥有f/3.5的大光圈，其实际进光量大约是三星GalaxyS23Ultra的3

    ​OPPO ​Find ​X9

  • 今天开始！OPPO宣布涨价 手机全面进入涨价时代

    从今天开始，OPPO旗下手机将开始涨价。 OPPO最新公告称，于3月16日对部分产品的价格进行策略性调整。 目前涉及价格调整的已发售产品包括OPPO A系列、K系列以及一加，不包含OPPO Find系列、Reno系列以及OPPO Pad系列。 OPPO表示，面对包括高速存储硬件在内的多项核心零部件成本持续走高，品牌在经过谨慎评估后决定：自2026年3月16日起，对部分已发售产品进行调价，以此持续保障

    ​OPPO涨价 ​手机价格调整 ​一加涨价

  • OPPO Find N6折叠10万次后依然平整：这就是全球最平整的折叠屏

    今日晚间，备受期待的OPPO Find N6正式亮相。 OPPO官方介绍，Find N6是全球首款通过德国莱茵60万次折叠测试的产品。不仅如此，它还获得了德国莱茵久用测试认证，被评为全球最平整的折叠手机，再次刷新了行业纪录。 在正式发布前，OPPO特别发起了一项名为折叠漂流计划的活动，邀请了7位平整见证官进行接力测试。现场展示的样机在经历超过10万次真实折叠后，屏幕表现依旧�

    ​OPPO ​Find ​N6

  • 三星S26 Ultra京东优惠解析：防窥屏+2亿主摄，定义手机未来新标准

    本文针对关注三星S26 Ultra价格的高端用户，详细解析其技术亮点与京东专属优惠。硬件方面，S26 Ultra搭载定制版第五代骁龙8至尊处理器，性能显著提升；配备2亿像素主摄及升级影像系统；创新引入硬件级防窥屏，保障隐私。京东平台提供多重优惠：新品立减叠加政府补贴最高省800元，学生认证可再减100元，购机享升杯优惠及分期免息等权益，实际到手价最低约9199元起，助您精明购机。

  • 真我社区4月1日起逐步停运：后续内容在OPPO商城圈子运营

    真我社区今天发布公告宣布，将于4月1日起逐步停运，后续真我手机相关内容与互动，将在OPPO商城圈子继续运营。 OPPO商城realme圈子”将于2026年4月1日10:00正式开放，访问路径：OPPO商城App-我的-我的互动-我的圈子-全部圈子-realme圈。 停止运营过渡期中，真我社区将停止内容发布功能。 真我社区网页端保留原有相关数据（包含但不限于用户已发布帖子、评论，获得的勋章、关�

    ​真我社区停运 ​OPPO商城realme圈子 ​真我社区数据导出

  • 终于等到了！OPPO Find N6彻底干掉折痕：让友商再追两年

    OPPO于3月17日正式发布了全新折叠旗舰OPPO Find N6。这款手机被誉为史上最平整的折叠屏，其核心技术的突破标志着折叠屏正式进入了无感折痕的全新时代。 博主定焦数码评价称，OPPO Find N6凭借这套无感折痕技术，至少能在未来两年内保持安卓阵营的独家领先地位。这种显著的技术跨度，展现了OPPO在折叠屏领域的深厚积淀。 该机首发了新一代钛合金天穹铰链，采用了行业首个�

    ​OPPO ​Find ​N6

  • 三星S26 Ultra深度解析：硬件全面进化，新一代旗舰定义手机未来

    2026年三星推出Galaxy S26 Ultra，凭借硬件堆叠与体验创新成为行业焦点。其搭载骁龙8 Gen4平台，性能显著提升；影像系统引入2亿像素主摄，支持10倍无损光学变焦，配合AI引擎提升暗光拍摄。最大亮点是全球首款“动态防窥视觉屏”，可一键开启隐私模式，有效防止信息泄露。内置5500mAh电池，支持100W有线与50W无线快充，并具备IP69级防尘防水。提供多种存储版本，售价9999元起。京东等平台购机可享多重优惠，是追求顶尖科技体验用户的旗舰选择。

    ​三星Galaxy ​S26 ​Ultra

  • OPPO Enco Clip2耳夹耳机外观公布 将于4月正式发布

    今日，OPPO正式揭晓了其新款耳机OPPO Enco Clip2的外观设计，目前，这款耳机已在OPPO商城开启预约通道，预计将于4月正式与消费者见面。 OPPO Enco Clip2在设计上延续了耳夹式的独特形态，官方将其亲切地称为“超闪小金环”，主打全天候无感佩戴的舒适体验。除了引人注目的高光金配色外，还提供了深空灰版本供消费者选择，这一配色不仅时尚，还能作为日常穿搭的精致耳饰点缀

    ​OPPO ​Enco ​Clip2

  • vivo X300 Ultra/X300s摄影师套装正式公布：行业首发大炮400增距镜

    vivo将于3月30日19:00在云南丽江举行X系列春季新品发布会，推出年度旗舰X300 Ultra与X300s。两款新机主打拍摄体验，分别定位“专业V单”和“超能小V单”，并推出全新摄影师套装。X300 Ultra套装追求极致专业，包含400mm增距镜、200mm增距镜、定制手机壳、保护壳装饰环及滤镜环、摄影包、肩绳和影像手柄，支持光学直出2亿像素，等效17.4倍纯光学变焦。X300s套装则侧重轻便出片，含200mm增距镜、定制手机壳及摄影师肩带，整体重量减轻27%至153克。全新影像手柄新增自定义按键，支持相册回看、录制快门前置及增距镜开关等快捷操作，并内置2300mAh电池与55W快充。

    ​vivo ​X300 ​Ultra

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM