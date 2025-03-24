OPPO Find X8 Ultra/X8s系列官宣：将于4月10日发布

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日 消息:今日上午，OPPO官方正式宣布，全新Find X8系列暨移动智能生态新品发布会将于4月10日盛大举行。此次发布会将带来一系列备受关注的新品，其中最为瞩目的当属Find X8系列的三款新机:OPPO Find X8Ultra、OPPO Find X8s以及一款小屏旗舰Find X8s。

作为OPPO今年的旗舰之作，Find X8Ultra将配备强大的后置五摄系统，包括索尼LYT900一英寸主摄、5000万像素JN5超广角镜头、3X和6X双潜望长焦镜头，以及一颗专注于色彩精准还原的哈苏多光谱传感器。此外，该机还将采用2K直屏设计，成为同期唯一一款直屏Ultra手机，并且整机厚度控制在9mm以内，刷新了同期Ultra手机的轻薄记录。

Find X8s作为Find X8的小迭代升级款，将在处理器方面进行显著提升，搭载天玑9400处理器，其X925超大核的CPU频率高达3.7GHz，预计性能将更上一层楼。其他方面，Find X8s与Find X8相比变化不大，但同样值得期待。

而Find X8s（小屏旗舰）则是一款专为追求极致手感与便携性的用户打造的精品。该机配备了一块6.3英寸的超窄四等边屏幕，官方宣称其边框宽度为全球最窄，甚至超越了iPhone16Pro。同时，Find X8s的重量控制在180g以内，比iPhone16Pro轻了近20g;机身厚度也不到7.8mm，比iPhone16Pro的8.25mm薄了将近0.4-0.5mm，为用户带来更加舒适的手感体验。核心配置上，Find X8s同样搭载了天玑9400处理器，将成为小屏旗舰中的性能佼佼者。

除了三款手机之外，此次发布会还将带来OPPO Pad4Pro、OPPO Watch X2Mini、OPPO Enco Free4等一系列智能生态新品，产品阵容强大且全面，为消费者提供了丰富的选择空间。

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