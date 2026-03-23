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AI日报：MiniMax发布全模态订阅计划；千问上线打车skill；腾讯推出微信ClawBot插件

2026-03-23 16:32 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、腾讯推出微信ClawBot插件，个人AI助手“龙虾”可直连微信聊天

腾讯推出微信ClawBot插件，使个人AI助手“龙虾”能够直接连接微信聊天界面，为用户提供更便捷的交互方式，同时确保了私密性和安全性。此外，腾讯还提供了企业协同场景的接入方案，进一步降低了技术门槛。

【AiBase提要:】

📱 微信ClawBot插件允许用户将个人AI助手“龙虾”与微信连接，提升交互便捷性。

🔒 该通道为个人专用，保障私密性和安全性，不支持群聊和自动化操作。

💼 腾讯还提供企业协同场景的接入方案，降低企业集成AI助手的技术门槛。

2、MiniMax发布Token Plan:全球首个全模态订阅计划支持M2.7及视频语音模型

MiniMax发布Token Plan，全球首个全模态订阅计划，支持M2.7及视频语音模型，降低开发者构建复杂Agent的门槛，推动AI技术向生产力工具转化。

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【AiBase提要:】

🧠 全模态订阅计划支持文、图、音、视全维度创作需求。

🚀 支持M2.7编程模型及视频语音模型，提升开发效率。

💰 提供多种付费模式，满足不同用户需求。

3、Seedance 2.0 全球上线，登顶 Artificial Analysis 视频排行榜

Seedance 2.0是字节跳动推出的最新AI视频生成模型，具有多模态统一架构，支持文本、图像、音频及视频输入，能够生成最高1080p分辨率的高保真视频，并实现原生音视频同步生成。该模型在Artificial Analysis排行榜中位居首位，适用于短视频创作、广告营销、影视预览等场景。用户可通过Dreamina或CapCut平台体验，未来API开放将进一步赋能开发者与企业级场景。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Seedance 2.0支持多模态输入，生成高质量视频。

🏆 在Text-to-Video和Image-to-Video领域表现优异。

🚀 提供网页端和移动端访问，降低内容生产门槛。

4、网易云音乐全面接入 OpenClaw，业内首个 AI Agent 音乐服务接口上线

网易云音乐全面接入 OpenClaw 生态，成为业内首个向 AI Agent 深度开放核心服务能力的音乐平台，标志着音乐流媒体服务正从独立 App 向泛在化的 AI 插件转型。

【AiBase提要:】

网易云音乐接入 OpenClaw 生态，提供标准化 CLI 和自动化 Skill。

用户可通过自然语言对话远程调用网易云音乐服务。

音乐平台向 AI 插件转型，优化音乐服务触达效率。

5、千问上线打车skill，可告诉AI“我要空气清新的车”

千问上线打车技能，用户可通过自然语言表达复杂需求，系统能自动理解并完成车辆匹配，同时支持与其他生态服务结合，提升出行效率和体验。

【AiBase提要:】

🚗 通过自然语言直接完成打车操作，支持个性化需求如车型、价格、驾驶风格等。

🔄 支持跨服务串联执行，如订酒店、打车、推荐美食等，提升用户体验。

🧠 具备记忆与预约能力，可自动匹配家庭和公司地址，实现智能出行安排。

6、蚂蚁集团入股跃然创新：AI 玩具赛道迎来“大厂”重量级玩家

蚂蚁集团入股跃然创新，标志着AI玩具赛道迎来大厂重量级玩家，推动传统玩具向智能化转型，并借助生态资源加速技术商业化落地。

【AiBase提要:】

🧠 蚂蚁集团通过旗下子公司入股跃然创新，布局AI玩具领域。

🤖 AI玩具从“死板复读”转向“智能陪伴”，实现深度逻辑对话和情感互动。

🤝 蚂蚁集团的生态资源为跃然创新提供算力、支付及安全支持，推动技术商业化落地。

7、打破社交壁垒！MiniMax 宣布 MaxClaw 接入个人微信：AI 智能体开启“全渠道”时代

MiniMax 的 MaxClaw AI Agent 已实现对个人微信端的接入支持，标志着其全面覆盖主流即时通讯工具。这一举措降低了普通用户使用 AI 的门槛，并为小型创业团队提供了更灵活的自动化办公方案。

【AiBase提要:】

✅ MaxClaw 全面接入个人微信，打通主流即时通讯工具的最后一道关卡。

💡 降低用户使用 AI 的门槛，推动智能体从“工具”向“伙伴”转变。

🔒 国家机构发布安全指南，规范开发者接入社交平台时的 AI 插件使用。

8、腾讯内测“AI问股”小程序:大模型全面接入证券咨询服务

腾讯正式开启‘腾讯AI问股’小程序的限量内测，标志着其在大模型驱动的证券投资服务领域迈出关键一步。该产品旨在利用底层AI大模型能力，为投资者提供专业咨询服务，并与腾讯现有理财生态形成战略协同。腾讯的加入将加剧市场竞争，推动AI技术在财富管理中的应用升级。

【AiBase提要:】

🤖 腾讯推出“AI问股”小程序，通过大模型提供证券投资咨询服务。

💼 该产品与腾讯现有理财生态形成战略协同，降低投资决策门槛。

📈 腾讯入局将加剧互联网券商竞争，推动AI技术在财富管理中的应用升级。

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