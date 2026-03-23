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华为手环11系列发布：售价269元起

2026-03-23 16:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今日下午，华为正式推出全新一代智能手环——华为手环11系列，包含标准版与Pro版两款机型。其中标准版起售价269元，Pro版起售价389元，即日起开启预售。

华为手环11搭载1.62英寸AMOLED显示屏，支持60Hz刷新率，显示面积较前代提升27%，画面呈现更通透。设备集成实况窗提示、遥控拍照、熄屏支付及腕上来电提醒等智能功能，通过触控交互即可完成日常操作，显著提升使用便捷性。

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健康管理领域，该手环采用多维度睡眠监测技术，结合心率、呼吸率及血氧数据生成个性化生理指标基准，帮助用户科学调整作息。内置PPG高性能传感器可实时监测脉搏波，配合专业算法实现房颤与早搏风险预警，支持单次或连续心律测量，为心脏健康提供主动防护。

作为进阶型号，华为手环11Pro首次搭载独立GNSS五星定位系统，定位精度显著提升。在户外徒步或城市骑行场景中，用户无需携带手机即可实时记录运动轨迹、距离及配速数据，满足脱离手机场景下的运动监测需求。

全系产品均预装鸿蒙6操作系统，系统响应速度与多任务处理能力进一步优化。续航方面，300毫安时电池配合低功耗架构设计，在全天候开启健康监测功能状态下，仍可保持长效待机表现，满足用户长期使用需求。

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