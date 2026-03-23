华为畅享90 Pro Max发布 售价1699元起

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今天下午，华为举办春季全场景新品发布会，正式推出畅享系列首款Pro Max机型——华为畅享90Pro Max。这款新机以1699元起的定价刷新千元档手机体验标准，核心配置包括麒麟8000芯片、8500mAh巨鲸电池及鸿蒙6.0系统。
外观方面，华为畅享90Pro Max延续Mate系列高端设计语言，采用经典星环对称布局，提供飞天青、晨曦金、雪域白、曜金黑四款配色。机身采用窄边框直屏设计，搭配直角中框，尺寸为163.3×78.7×8.98mm，重量约232g，配备侧边指纹识别模块，支持IP65级防溅抗水防尘。
屏幕配置上，该机搭载6.84英寸1.5K OLED护眼直屏，支持120Hz高刷新率、10.7亿色显示与P3广色域，分辨率达2756×1272，像素密度444PPI。性能方面，麒麟8000处理器使整机性能提升38%，可实现《王者荣耀》120帧连续5小时高帧运行。
续航能力成为最大亮点，8500mAh电池创华为手机容量新高，配合超级聚能泵技术使可用容量提升10%，电池容量释放率超98%。通过全域灵睿节点技术优化，涵盖AI芯片调度、智能刷新率调节及低功耗管理，平均能效比提升12%，实现48小时连续通话、28小时在线视频、62小时音乐播放及83小时在线听书的超长续航表现。
影像系统配备5000万像素RYYB超感知主摄与800万像素前置镜头，支持AI防抖、4K视频录制及10倍数字变焦，满足日常拍摄、扫码及短视频创作需求。功能配置方面，该机集成NFC、红外遥控、蓝牙6.0、星闪E1.0、双频Wi-Fi及北斗三频定位，采用USB-C接口并支持OTG反向供电。
系统层面预装HarmonyOS6.0，支持双卡双待双通，提供华为分享、无线投屏、畅连通话及X键快捷操作等特色功能。价格方面，128GB版本售价1699元，256GB版本1999元，512GB版本2399元，将于4月2日10:08正式开售。
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