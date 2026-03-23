首页 > 原创 > 关键词  > 华为畅享90Pro最新资讯  > 正文

华为畅享90 Pro Max发布 售价1699元起

2026-03-23 15:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今天下午，华为举办春季全场景新品发布会，正式推出畅享系列首款Pro Max机型——华为畅享90Pro Max。这款新机以1699元起的定价刷新千元档手机体验标准，核心配置包括麒麟8000芯片、8500mAh巨鲸电池及鸿蒙6.0系统

外观方面，华为畅享90Pro Max延续Mate系列高端设计语言，采用经典星环对称布局，提供飞天青、晨曦金、雪域白、曜金黑四款配色。机身采用窄边框直屏设计，搭配直角中框，尺寸为163.3×78.7×8.98mm，重量约232g，配备侧边指纹识别模块，支持IP65级防溅抗水防尘。

1699 元起！华为畅享90 Pro Max发布：麒麟8000 8500mAh超大电池

屏幕配置上，该机搭载6.84英寸1.5K OLED护眼直屏，支持120Hz高刷新率、10.7亿色显示与P3广色域，分辨率达2756×1272，像素密度444PPI。性能方面，麒麟8000处理器使整机性能提升38%，可实现《王者荣耀》120帧连续5小时高帧运行。

续航能力成为最大亮点，8500mAh电池创华为手机容量新高，配合超级聚能泵技术使可用容量提升10%，电池容量释放率超98%。通过全域灵睿节点技术优化，涵盖AI芯片调度、智能刷新率调节及低功耗管理，平均能效比提升12%，实现48小时连续通话、28小时在线视频、62小时音乐播放及83小时在线听书的超长续航表现。

1699 元起！华为畅享90 Pro Max发布：麒麟8000 8500mAh超大电池

影像系统配备5000万像素RYYB超感知主摄与800万像素前置镜头，支持AI防抖、4K视频录制及10倍数字变焦，满足日常拍摄、扫码及短视频创作需求。功能配置方面，该机集成NFC、红外遥控、蓝牙6.0、星闪E1.0、双频Wi-Fi及北斗三频定位，采用USB-C接口并支持OTG反向供电。

系统层面预装HarmonyOS6.0，支持双卡双待双通，提供华为分享、无线投屏、畅连通话及X键快捷操作等特色功能。价格方面，128GB版本售价1699元，256GB版本1999元，512GB版本2399元，将于4月2日10:08正式开售。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为畅享90 Pro Max外观公布：4种配色可选

    华为畅享90 Pro+ Max今日公布四款配色：飞天青、晨曦金、雪域白、曜金黑。背部采用经典星环对称设计，与Mate80系列相似，配色风格统一，尽显精致大气。正面为窄边框直屏，搭配直角中框方案，整体外观质感远超以往畅享系列机型。左侧保留畅享X键，可实现智能遥控、实用工具、乘车码、支付码、一键呼叫等快捷功能。配置方面，搭载6.84英寸1.5K+ OLED LTPS直屏，内置8500mAh大电池，配备麒麟8系芯片，提供8GB+128GB/256GB/512GB三种存储选择。

    ​华为畅享90Pro ​Max ​配色外观

  • 系列首款Pro Max！余承东提前展示华为畅享90 Pro Max：月底上市

    今天上午10点，华为终端BG董事长余承东在AWE展会与尼格买提同框直播，在展示产品时，余承东提前亮出了即将在月底发布的华为畅享90 Pro Max。 这是华为畅享系列的第一款Pro Max手机，官方透露该机将搭载麒麟芯片 鸿蒙6系统 巨鲸电池。 余承东专门低调，该机续航能力非常强，在超薄机身内塞进了8000多mAh电池，出门完全可以不用带充电宝。 另外，该机还将搭载麒麟8000系列处

    ​华为畅享90 ​Pro ​Max

  • 鸿蒙5/鸿蒙6终端设备数突破5000万：华为史上又一里程碑

    今天下午14:30，华为春季全场景新品发布会如期举行。在本次发布会上，华为何刚正式宣布了一个重要里程碑：鸿蒙5与鸿蒙6的终端设备数已经成功突破5000万大关。 官方数据显示，目前鸿蒙日均新增设备数超过15万，注册开发者数量已经突破1000万。可获取的应用与服务数量超过35万，用户净推荐值NPS较上一代提升了20%。

    ​鸿蒙5 ​鸿蒙6 ​华为发布会

  • 华为春季新品发布会官宣：畅享90系列将于3月23日发布

    华为将于3月23日举行春季新品发布会，推出畅享90 Plus和畅享90 Pro Max两款新机。新机将搭载鸿蒙6系统，并首次全系采用麒麟8处理器，性能表现流畅。配备巨鲸大电池，续航能力显著提升，满足高强度使用需求。

    ​华为新品发布会 ​畅享90系列 ​鸿蒙6系统

  • 3月23日开售 华为畅享 90 Pro Max上架预约

    华为畅享90 Plus和畅享90 Pro Max已在华为商城开启预约，将于3月23日15:30全款预售，售价暂未公布。两款机型均配备5000万像素主摄，其中Pro Max采用居中大圆镜头模组，视觉辨识度更高；Plus则为矩阵式后摄设计。畅享90 Pro Max是系列首款Pro Max机型，搭载华为海思麒麟8系列芯片，预装鸿蒙6操作系统，配备容量超8000mAh的巨鲸大电池，主打超长续航体验。据高管余承东表示，该产品续航能力超强，信号出色，出门可不带充电宝。屏幕方面，Pro Max采用6.84英寸1.5K OLED LTPS直屏，提供三种存储版本及多款配色可选。

    ​华为畅享90 ​Pro ​Max

  • 华为Mate 80 Pro Max风驰版发布 售价8499元起

    华为在春季新品发布会上推出首款采用风冷散热技术的旗舰手机Mate80 Pro+ Max风驰版。该机型提供16GB+512GB与16GB+1TB两种存储组合，售价分别为8499元和9499元，将于3月27日10:08开启首销。其核心升级在于以风驰散热模组替代传统超长焦镜头，采用隐藏式无感出风设计，集成仿生羽翼涡扇与超导热曲流翅片技术，显著提升散热效率。在高负载场景下，设备能维持稳定帧率表现，同时将机身温度控制在舒适区间。性能方面，搭载业界首创的HyperSpace Memory超空间内存技术，通过智能压缩算法实现16GB物理内存等效20GB的后台应用保活能力，提升多任务切换流畅度。在麒麟9030Pro芯片、风驰散热架构与鸿蒙6操作系统的协同作用下，整机综合性能较前代提升45%，能效比达到行业领先水平。

    ​华为Mate80Pro ​Max ​风冷散热技术

  • 一加15T全球首发7500mAh超巨量冰川电池 李杰：断层碾压其他所有小屏

    一加15T将于3月24日发布，主打“小屏大魔王”定位。该机搭载7500mAh超大容量电池，号称行业小屏手机电池容量最大，续航表现超越大屏旗舰。一加中国区总裁李杰表示，新机不仅电池容量领先，实际续航体验也全面超越Pro+Max等大屏机型。内部测试显示，连续7小时游戏后仍有电量，重度使用一天无需充电宝。充电方面支持100W有线闪充和50W无线闪充，边玩边充不烫手。

    ​一加15T发布 ​7500mAh电池 ​小屏手机续航

  • 征名破8000个！周云杰邀网友给海尔兄弟新船名投票：雷欧号目前最受欢迎

    今日，海尔集团CEO周云杰发视频介绍海尔兄弟新船名征集活动。 周云杰表示，短短几天超过2万网友留言，收集到8000多个创意，网友们都觉得他们开上新船不容易。 目前相关投票共有10个呼声较高的创意名称，其中雷欧号”最受欢迎，将承载一代又一代人的美好童年，治愈成长路上的一切艰难与险阻。 有网友起名奇点号”，代表着无限可能的起点。 还有网友取名探索号、�

    ​海尔兄弟 ​新船名征集 ​雷欧号

  • 华为首款风冷散热手机！华为Mate 80 Pro Max风驰版今日开启预定

    华为Mate 80 Pro Max风驰版今天正式官宣，将在中午12：08分开启全渠道预定。 从图片可以看出，华为Mate 80 Pro Max风驰版与普通版整体外观保持一致，但后摄模组暗藏乾坤。 原本左下角的潜望长焦被挪到了右上角，原来的位置腾给了散热风扇，这也是华为首款风冷散热手机。 既然增加了散热风扇，新机自然是主打性能表现

    ​华为Mate ​80 ​Pro

  • vivo X300s搭载X系列最大7100mAh电池！支持全局直驱供电2.0 边充边玩不烫手

    今日，vivo产品经理韩伯啸发文称，vivo X300s在性能体验上毫不妥协，各方面都一次性GYDDY（该有的都有）。 vivo X300s将搭载7100mAh蓝海电池，采用第四代硅负极技术，是X系列迄今最大电池容量。 为了保证稳定输出，新机还配备超大冰脉流体VC散热，相比上一代拥有更大的VC均热板面积，导热能力进一步提升。

    ​vivo ​X300s ​7100mAh蓝海电池

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM