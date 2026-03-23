华为畅享90 Pro Max发布 售价1699元起

华为在春季新品发布会上推出首款采用风冷散热技术的旗舰手机Mate80 Pro+ Max风驰版。该机型提供16GB+512GB与16GB+1TB两种存储组合，售价分别为8499元和9499元，将于3月27日10:08开启首销。其核心升级在于以风驰散热模组替代传统超长焦镜头，采用隐藏式无感出风设计，集成仿生羽翼涡扇与超导热曲流翅片技术，显著提升散热效率。在高负载场景下，设备能维持稳定帧率表现，同时将机身温度控制在舒适区间。性能方面，搭载业界首创的HyperSpace Memory超空间内存技术，通过智能压缩算法实现16GB物理内存等效20GB的后台应用保活能力，提升多任务切换流畅度。在麒麟9030Pro芯片、风驰散热架构与鸿蒙6操作系统的协同作用下，整机综合性能较前代提升45%，能效比达到行业领先水平。