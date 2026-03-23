华为WATCH Ultimate 2发布：旷野绿配色售价7999元

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:华为正式启动WATCH Ultimate2高端智能手表预售活动，其中备受关注的旷野绿配色版本定价7999元，将于4月10日开启首销。这款新品在材质工艺与功能创新上实现多项突破，成为智能穿戴领域的新标杆。

表体设计方面，旷野绿版本采用升级版非晶锆合金材质，搭配纳米微晶陶瓷表圈与蓝宝石玻璃表镜，既保证了结构强度又提升了佩戴舒适度。表带创新使用绿白双色素皮复合材质，通过特殊工艺实现透气性与耐用性的平衡。屏幕搭载LTPO2.0技术，峰值亮度达3500尼特，配合镂空化结构设计，在保证显示效果的同时将整机重量控制在合理范围。

通信功能实现重大升级，该设备成为首款支持北斗卫星语音消息发送的智能手表，用户可在无地面网络环境下发送10秒语音信息。运动模式覆盖专业高尔夫场景，新增练习场数据统计、果岭视图自定义等功能，内置全球17000个球场地图数据。水下性能方面，支持150米深潜作业，并首发海豚声呐通信技术，确保水下通信可靠性。定位系统采用向日葵算法，配合升级版高原关爱模式，可适应多种极端环境。

健康监测领域引入X-TAP智感窗技术，用户仅需3秒即可完成包含17项指标的微体检，支持心脏健康、高血压风险等专业研究项目。新增指尖血氧检测功能进一步拓展健康管理维度。销售政策方面，消费者可享受限时分期免息服务，随表附赠华为表盘会员季卡与尊享守护年卡，两年期HUAWEI Care服务定价699元。

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