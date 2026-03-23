鸿蒙智行问界M6正式开启预售 首批展车今天到店

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今日，鸿蒙智行旗下新锐智慧SUV问界M6正式开启预售，与此同时，首批展车已迅速进驻全国90座城市的200余家门店，方便消费者近距离感受这款新车的魅力。

问界M6精准定位年轻家庭群体，是一款大五座SUV。在车身尺寸方面，它的长宽高分别为4960/1985/1736mm，轴距达2950mm，空间表现较为出色。动力上，问界M6提供增程与纯电两种版本供消费者选择。其中，纯电版搭载了97.6度的大容量电池，在CLTC工况下，续航最高能够达到760km，完全可以满足消费者长途出行的需求。

走进车内，问界M6的内饰设计充满了创新元素。它配备了全液晶仪表与HUD抬头显示，让驾驶信息一目了然。核心的中控区域搭载了可自动转向的四维随动中控屏，这个屏幕十分智能，能够根据声源定位主动朝向主驾或者副驾，大大提升了交互的人性化程度。

在副驾前方，问界M6设置了灵感橱窗，搭配钢化玻璃盖板，不仅支持DIY改装，还具备磁吸供电功能。消费者可以在这里放置手办、香氛等物品，轻松打造出属于自己的个性空间。而且，车内全域布局了10个磁吸点位，方便消费者拓展各类配件，满足多样化的使用需求。

后排的配置也十分贴心，配备了独立触控面板，支持空调、座椅等功能的调节。此外，消费者还可以选装吸顶娱乐屏，在多人出行时，能够充分满足大家的娱乐需求。

除了上述亮点，问界M6还采用了电子怀挡、双无线充电面板以及带遮阳帘的全景天幕，在舒适性和实用性方面做到了很好的兼顾。

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